«Il est temps d’appuyer sur la gâchette», déclare Scott Devitt à propos d’Amazon Stock

Depuis Amazone (NASDAQ : AMZN) a publié son rapport du deuxième trimestre le 1er août, le titre est à la traîne du NASDAQ, en hausse de moins de 2 %, tandis que l’indice à forte composante technologique a gagné plus de 7 %.

Selon l’analyste de Wedbush, Scott Devitt, ce sentiment mitigé est dû à des initiatives telles que le projet Kuiper – le projet d’Amazon visant à construire un réseau de satellites qui fournira un accès Internet haut débit et à faible latence aux régions mal desservies du monde – et aux coûts associés.

Mais même si Devitt reconnaît que le projet Kuiper nécessitera d’importants investissements à long terme, l’analyste estime que l’impact sur la rentabilité à court terme sera « modeste ». Devitt prévoit environ 338 millions de dollars de coûts d’exploitation pour le 2S24 liés à Kuiper, et environ 900 millions de dollars en 2025, ce qui représente moins de 0,4 % de son estimation totale des dépenses d’exploitation pour 2025.

« Nous prévoyons que les coûts d’exploitation associés augmenteront progressivement à mesure que les dépenses de lancement et de fabrication seront probablement capitalisées (nous estimons une durée de vie utile de 7 ans) et que le calendrier de lancement continue d’être retardé avec le premier lancement complet de Kuiper décalé au 1T25 au lieu du 4T24 », le » a poursuivi l’analyste 5 étoiles.

En fait, même si Kuiper a retenu l’attention des investisseurs, Devitt note qu’à mesure que la composition des revenus continue d’évoluer vers des revenus publicitaires à marge plus élevée et des revenus AWS, les marges devraient s’améliorer à long terme. Cette transition devrait générer des milliards de dollars de « bénéfices supplémentaires » par an, la publicité et AWS représentant ensemble plus de 31 % du chiffre d’affaires total d’ici 2029, contre environ 26 % en 2024.

« Le changement dans la composition des revenus d’Amazon, combiné à des économies de coûts continues dans le cœur de métier de la vente au détail (automatisation, traitement régional, optimisation entrante) et à l’élargissement du réseau de traitement des commandes d’Amazon hors plateforme via Supply Chain by Amazon contribuera à une expansion durable de la marge opérationnelle, et nous nous attendons à ce que le résultat opérationnel augmente à un TCAC d’environ 20 % au cours des cinq prochaines années, devant Alphabet (+12,7 %) et Meta (+13,0 %) », a déclaré l’analyste pour expliquer son raisonnement.

Plus ici et maintenant, dans la perspective des résultats du troisième trimestre, étant donné que les attentes des investisseurs en matière de rentabilité au deuxième semestre ont diminué, que la croissance d’AWS s’accélère et que la dynamique publicitaire se renforce à l’approche de 2025, Devitt pense que le paradigme risque/récompense semble attrayant.

« Nous pensons que les investisseurs devraient profiter de cette période de sous-performance relative », a résumé l’analyste, attribuant à AMZN une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat) avec un objectif de cours de 225 $. Si les prévisions de Devitt s’avèrent exactes, les investisseurs pourraient constater un gain de 22 % au cours de l’année prochaine. (Pour voir le palmarès de Devitt, cliquez ici)

Ce n’est pas une vision controversée de Wall Street, puisque 44 autres analystes ont rejoint Devitt dans le camp haussier, tous opposés à seulement 2 positions, ce qui a abouti à une note consensuelle d’achat fort. L’objectif moyen s’élève à 224,38 $, reflétant fidèlement l’objectif de l’analyste de Wedbush. (Voir Prévisions boursières Amazon)

Avertissement : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins informatives uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant d’effectuer tout investissement.