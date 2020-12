Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a averti les habitants de la ville qu’il était temps de «s’arrêter» pendant la période des fêtes, les voyages n’étant autorisés que pour les voyages «essentiels».

« Mon message ne pourrait pas être plus simple, » A déclaré Garcetti lors d’une conférence de presse mercredi soir. «Il est temps de se recroqueviller. Il est temps de tout annuler. Et si ce n’est pas essentiel, ne le faites pas.

La dernière commande au domicile pour Los Angeles fait des exceptions pour les voyages, tels que le travail, les achats de nourriture et le service automobile.

Le maire a également averti les habitants que «Rassemblements» sont interdits. «Ne rencontrez pas d’autres personnes en dehors de votre foyer. N’organisez pas de rassemblement. N’assistez pas à un rassemblement, » il a dit.

La nouvelle année apporte de l’espoir – pour les vaccins et pour mettre fin à cette pandémie. Mais voici la vérité: nous vivons un long et dur hiver. Alors que le pire nous frappe, restez à la maison autant que vous le pouvez. Annulez toutes les activités non essentielles. Hunker down, LA Nous allons traverser ça ensemble. pic.twitter.com/6TkVsTfPzP – MayorOfLA (@MayorOfLA) 3 décembre 2020

La violation des ordres de pandémie de la ville est un délit et peut être passible d’amendes ou même d’emprisonnement.

Des milliers d’habitants de Los Angeles ont reçu un SMS d’urgence avant la conférence de presse du maire qui prévenait: «Toutes les personnes vivant dans la ville de Los Angeles sont ordonnées par la présente de rester chez elles.»

Aussi sur rt.com « Hypocrisie de rang »: le superviseur du comté de LA a été surpris en train de dîner en dehors des heures après avoir voté pour interdire la pratique

L’avertissement de Garcetti a été ridiculisé par de nombreux critiques conservateurs sur les médias sociaux, dont certains ont souligné le nombre croissant de politiciens à travers le pays qui ont été pris en flagrant délit en train de briser leurs propres conseils sur Covid-19 et de s’excuser.

« Non, je n’annulerai pas tout et je pourrai avoir n’importe qui que je plaise dans ma maison, » podcasteur et auteur Dave Rubin, qui vit à Los Angeles, tweeté en réponse au maire.

Ils pensent pouvoir vous emprisonner pour avoir des gens chez vous. Est-ce que l’un des utilisateurs légaux de Twitter (@pnjaban @RonColeman @Barnes_Law @thevivafrei) expliquent comment elles pourraient être constitutionnelles ou exécutoires? Viens me chercher Garcetti. pic.twitter.com/xOIkuw87aM – Dave Rubin (@RubinReport) 3 décembre 2020

«Annuler tout» – LA Mayor appelle à la fermeture complète de la société C’est la langue des tyrans qui doivent être supprimés

pic.twitter.com/VcEi099PCj – ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) 3 décembre 2020

Eric Garcetti, maire de LA: «Il est temps de tout annuler.» Nous sommes maintenant dans la semaine 743 de «deux semaines pour ralentir la propagation». pic.twitter.com/cLl4INIAl1 – Kyle Kashuv (@KyleKashuv) 3 décembre 2020

Le maire d’Austin, au Texas, Steve Adler a émis un avertissement similaire à celui de Garcetti à sa ville cette semaine, avertissant les gens de rester à la maison. Ce qu’il a oublié dans son message, c’est qu’il parlait depuis une maison de vacances au Mexique. Une fois le fait rendu public, Adler s’est excusé d’avoir établi un « Mauvais exemple. »

Le maire de Denver, au Colorado, Michael Hancock, a également publié des excuses après avoir dit aux résidents d’éviter de voyager pour les vacances de Thanksgiving, seulement quelques heures plus tard, faire exactement cela lui-même lorsqu’il s’est envolé pour le Mississippi pour les vacances.

Le propre gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s’est récemment excusé après la publication de photos de lui en train de violer les restrictions de pandémie de son état en assistant à un dîner d’anniversaire avec plusieurs ménages présents, dont aucun ne semblait porter de masque sur les photos.

Rassemblement sans masque assistant à douchebag dit quoi? pic.twitter.com/XRG7pFkeRq – Dave Rubin (@RubinReport) 3 décembre 2020

Le comté de Los Angeles a récemment connu une augmentation du nombre de cas avec près de 6000 signalés mercredi après un record de 7593 la veille. Garcetti affirme que si les cas continuent d’augmenter à un rythme régulier, «Le comté s’attend à ce que nous manquions de lits d’hôpital ici à Los Angeles d’ici Noël.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!