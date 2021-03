Il est temps d’amener les arbitres européens en Premier League après un arbitrage plus triste

Après l’incident de samedi avec Lee Mason et l’épisode de dimanche avec Stuart Attwell, le moment est venu d’introduire l’arbitrage paneuropéen.

Je regarde nos fonctionnaires à travers mes doigts ces jours-ci, car une grande partie de leur travail est devenue louable.

Et ce n’est plus le cas que nous ayons les meilleurs arbitres de la Premier League parce que j’ai peur que ceux de la Bundesliga, de la Serie A et de la Liga fassent un bien meilleur travail.

Pas seulement sur le terrain, mais il semble aussi y avoir beaucoup plus de bon sens en jeu avec VAR.

L’introduction des références vidéo et les nombreux angles de télévision que nous avons maintenant à chaque jeu l’ont amené à la tête.

Et ce que nous voyons est le résultat des arbitres qui prennent non seulement des décisions basées sur ce qu’ils voient, mais sur ce qu’ils pensent que des experts tels que Jamie Carragher, Gary Neville et Alan Shearer pourraient le souligner dans une analyse qui est diffusée dans presque toutes les salles avant. à la campagne.

C’est ce qui s’est passé avec Mason samedi, lorsqu’il a permis à Lewis Dunk de prendre un coup franc rapide dans le choc de Brighton avec West Brom.

C’était un cas de: «J’ai donné la décision, c’est la bonne, mais attendez, l’optique est mauvaise, je vais encore siffler…» Puis tout l’enfer se déchaîne et ça finit par avoir l’air affreux.