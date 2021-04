J’espère que vous avez apprécié notre premier jour de liberté. En bas du pub assis à trois mètres de vos copains.

Masqué et (où j’étais) congeler vos gonades. Et seulement autorisé si vous aviez une application de code QR sur votre téléphone.

Il est temps d’affronter une vie avec Covid ou de se recroqueviller dans nos masques pour toujours Crédit: AFP

Ce n’est pas TOUT la liberté telle que nous la connaissions, Jim, n’est-ce pas?

Il y a des avantages, l’esprit. J’ai maîtrisé l’alcool avec un masque, par exemple.

Et il reste généralement assez d’alcool pour le sucer plus tard. C’est une période difficile pour le gouvernement. Il a besoin de nous tous pour nous faire vacciner. Malgré le petit risque pour les jeunes de Covid.

Il ressent également le besoin de nous dire de garder nos distances sociales, de nous laver les mains et de porter nos masques.

Ce qui amène beaucoup de gens à remettre en question l’intérêt du vaccin.

Le véritable avantage d’une vaccination complète ne deviendra apparent que plus tard, nous dit-on.

Le souci que beaucoup ont, c’est que nous finirons comme l’Australie.

Le gouvernement là-bas a déclaré qu’il pourrait ne pas ouvrir ses frontières même si TOUT LE MONDE dans le pays est vaxxé.

Nous allons un peu dans la même direction. Je parie qu’il y aura encore de très fortes restrictions sur les vacances à l’étranger cet été. Et je n’exclurais pas un autre verrouillage au début de l’été.

Mais il doit sûrement venir un moment où nous devons faire face à ce virus, plutôt que de nous recroqueviller dans nos masques. D’autant que le pays se dirige vers la faillite.

Quand le gouvernement et ses conseillers scientifiques accepteront-ils que c’est un problème avec lequel nous devons vivre? Crédit: PA

La première chose à faire est de laisser les enfants retourner à l’école après les vacances de Pâques sans distanciation sociale et sans masque.

Nous savons d’après les chiffres que le retour à l’école semble avoir très peu d’effet sur les taux d’infection. Malgré ce que les syndicats d’enseignants ont dit.

Offrez des vaccinations aux professeurs (avant la file d’attente). Mais laissez les enfants mener une vie normale pendant un certain temps. Et voyez ce qui se passe. Ils ont eu des existences misérables pendant plus d’un an.

Revenez à la normalité dans les salles de classe et voyez si cela a un effet perceptible sur le taux d’infection.

Boris fait l’éloge du verrouillage pour la réduction des infections. Il minimise l’effet des vaccinations.

Encore une fois, c’est une ligne dangereuse à colporter lorsque vous voulez que les gens aient leurs coups.

Et ce n’est pas tout à fait vrai non plus.

RÉPONSE FINALE

Le nombre de plus de 70 ans hospitalisés avec Covid a considérablement diminué au cours des trois derniers mois.

C’est une question de vaccin, rien d’autre. En d’autres termes, les personnes qui luttent contre le virus ont maintenant beaucoup plus de chances de survivre.

Le vaccin ne sera jamais une réponse définitive à Covid.

Nous ne pouvons pas «vaincre» le virus. Il réapparaîtra, avec une nouvelle variante, et nous devrons nous en occuper.

Mais nous approcherons bientôt d’un moment où les décès causés par ce misérable virus ne dépasseront pas le nombre annuel de décès dus à la grippe.

Nous en sommes peut-être même à ce stade en ce moment.

Quand le gouvernement et ses conseillers scientifiques accepteront-ils que c’est un problème avec lequel nous devons vivre? Et que nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours.

RELEVEZ-VOUS DE PUTIN

VLADIMIR PUTIN menace à nouveau l’Ukraine.

Masser des troupes à la frontière. Navires de guerre stationnés dans la mer Noire.

En Occident, nous avons tous apporté notre soutien inconditionnel à l’Ukraine démocratique. Nous sommes à vos côtés!

La Russie intimide régulièrement ses voisins – un de ces jours, nous allons devoir leur tenir tête Crédits: Getty

Mais qu’est-ce que cela veut dire? Si la Russie envahit, allons-nous lever le petit doigt pour aider?

Nous nous sommes assis et avons regardé quand Poutine a annexé la péninsule de Crimée, marmonnant simplement pour nous-mêmes d’une manière très peu convaincante.

Nous avons fait de même lorsqu’il a envahi la Géorgie.

Il y a trois grands brutes de quartier dans le monde. Tous ces états ignobles et despotiques. Russie, Chine et Turquie.

Tous intimident régulièrement leurs voisins. Un de ces jours, nous devrons leur tenir tête.

Peut-être devrions-nous commencer par donner à l’Ukraine un VRAI soutien militaire, plutôt que des mots bien intentionnés.

‘ELITIST’ DE GRAMMAIRE Les UNIVERSITÉS disent à leurs tuteurs de ne pas pénaliser les étudiants qui ne peuvent pas écrire une phrase correcte. Être si épais que vous n’avez aucune compréhension de la grammaire ne devrait pas être un obstacle, apparemment. Être capable d’épeler correctement est «occidental, masculin et élitiste». Plus vous entendez, plus vous arrivez à la conclusion qu’aucun enfant avec une once d’intelligence ne devrait aller à proximité de nos universités.

LA DÉITÉ DE ISLE BE TRIBE

La mort du prince Philip a été très triste pour nous tous.

Mais pas plus que les indigènes de la nation pacifique de l’île de Tanna au Vanuatu.

La nation pacifique de l’île de Tanna au Vanuatu a vénéré le prince Philip Crédit: AFP

En fait, ils adoraient le type, en tant que dieu. Maintenant, ils se demandent qui ils devraient adorer ensuite.

Ils ont envisagé de faire du prince Charles une divinité.

Nah, arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas adorer quelqu’un qui pense que les fleurs sont au même niveau intellectuel que nous.

Élargissez la liste des candidats, insulaires.

Je serais prêt pour le concert d’être adoré en tant qu’être divin. Et je pense que j’apporterais une grande dignité à ce rôle.

Bref, j’ai mis mon CV par la poste.

Si cette chronique n’apparaît pas la semaine prochaine, vous saurez que je suis assis sur un trône, sur une plage, avec des jeunes filles adorables qui m’apportent des fruits et des trucs.

LE SOMMET DE L’ICEBERG LES SCIENTIFIQUES viennent de découvrir l’origine de la laitue. Apparemment, il a été cultivé pour la première fois il y a très longtemps en Egypte. Eh bien, je ne peux pas vous remercier assez, Egypte. Quel cadeau au monde. Le seul légume pour faire un concombre paraître excitant. Aucune nutrition dedans et presque totalement insipide. Je préfère manger le jock strap d’un pharaon. L’Égypte est donc maintenant inscrite sur ma longue liste de pays dont je peux avoir rancune. Juste en dessous du Pérou, qui a donné le quinoa au monde.

CONFIANCE AU ROYAUME-UNI N’EST PAS RACISTE

Le National Trust est de plus en plus dérangé par semaine.

Elle envoie maintenant son personnel et ses bénévoles suivre des cours de formation sur la sensibilisation à la diversité. Pour trier les «préjugés inconscients» qu’ils peuvent avoir.

Les dirigeants n’ont-ils pas lu l’enquête du gouvernement sur les disparités raciales et ethniques au Royaume-Uni?

Le rapport de Tony Sewell indiquait clairement que ces cours n’étaient ni d’usage ni d’ornement.

Prenez soin de vos demeures majestueuses et arrêtez de signaler la vertu, vous obsédé par la race, vous avez réveillé les ennuis.