Il est temps d’adopter une politique nationale de choix d’école pour servir la jeunesse américaine

Il y a vingt ans, j’ai eu le privilège de signer le projet de loi sur les bourses de crédit d’impôt en Floride et aujourd’hui, plus d’un million d’étudiants de Floride ont reçu des bourses pour fréquenter l’école de leur choix. Au fil des ans, j’ai rencontré bon nombre de ces étudiants, dont chacun est une histoire d’espoir et représente l’une des plus grandes réussites en matière de politique publique de notre époque.

Alors que cen’était pas le premier programme de choix d’école (le Wisconsin est arrivé en premier), c’est le plus grand du pays et a fait le plus pour stimuler le mouvement de choix d’école à l’échelle nationale.

Cette révolution a eu ses détracteurs, naturellement. Même aujourd’hui, après des décennies de succès, les programmes ici en Floride et dans tout le pays font face à des poursuites et à l’opposition politique d’intérêts bien ancrés. Ce sont les mêmes intérêts particuliers qui ont travaillé pour bloquer et poursuivre en justice pour maintenir les écoles fermées lorsque les preuves et la science ont dit que c’était sûr.

Le choix de l’école ouvre la voie à la réussite

Le choix de l’école a néanmoins réussi, et nous devons garder ces quatre leçons à l’esprit alors que nous façonnons l’avenir de l’éducation :

Tout d’abord, Florida a eu une grande idée : placer les étudiants au centre du système.

Chaque parent sait que son enfant est unique, en particulier les parents avec plus d’un enfant. Cette individualité est une bénédiction, mais le modèle unique de la plupart des écoles publiques n’honore pas l’individualité. Donner aux étudiants le choix leur a donné le pouvoir d’obtenir le type d’éducation qui leur convient le mieux, quels que soient leur code postal, leur race, leur origine ethnique, leurs capacités, leur niveau d’apprentissage, leur style d’apprentissage ou toute autre chose.

Deuxièmement, nous étions audacieux, et nous avons continué à devenir plus audacieux. Le programme de bourses de crédit d’impôt de Floride a commencé dans tout l’État. Et avec notre succès, nous avons continué à élever la barre. Rien que cette année, le gouverneur Ron DeSantis, le président Chris Sprowls, le président du Sénat Wilton Simpson, le sénateur Manny Diaz et des partisans de choix à l’Assemblée législative de Floride ont massivement élargi et amélioré les programmes de choix scolaires, et 13 États à travers le pays ont créé de nouveaux programmes de choix cette année – ouvrant la voie à plus d’un million d’étudiants pour avoir des options d’apprentissage plus personnalisées. Il y a toujours plus à faire lorsqu’il s’agit d’améliorer les possibilités d’éducation. Et c’est aussice que veulent les parents.

Troisièmement, les résultats sont visibles par tous et les résultats individuels comptent pour chaque élève.

Les étudiants utilisant le programme de bourses de crédit d’impôt de Floride étaient plus susceptibles d’aller à l’université, plus susceptibles d’obtenir leur diplôme, et les recherches de l’Urban Institute ont révélé une corrélation positive entre les études des étudiants et la durée d’utilisation du programme.

Quatrièmement, nos politiques aident ceux qui en ont le plus besoin. Parmi tous les élèves qui ont bénéficié du choix de l’école se trouvent des élèves issus de ménages défavorisés ou de ménages où l’anglais n’est pas parlé à la maison. Ces enfants sont souvent confrontés à la plupart des défis et pourtant sont coincés dans des écoles qui ne répondent pas à leurs besoins. Lorsque ces élèves ont eu le choix, ils ont effectivement comblé l’écart de performance avec leurs pairs. Aujourd’hui, la Floride peut affirmer que chaque étudiant, quelle que soit son origine, a les mêmes chances d’apprendre et d’obtenir son diplôme.

Éducation:La pandémie de COVID nous a donné une feuille de route pour transformer l’éducation pour le mieux

Alors que notre pays sort de la plus grande perturbation de notre système éducatif dans l’histoire moderne, nous voyons encore plus d’opportunités à venir. Les gouverneurs et les dirigeants politiques à travers le pays adoptent de nouvelles politiques conçues pour aider chaque élève à réussir. Ceci comprend de nouveaux programmes de choix d’école robustes, de nouveaux programmes d’alphabétisation visant à garantir que chaque élève puisse lire, à élargir l’accès aux cheminements universitaires et professionnels pour les élèves du secondaire et à combler la fracture numérique.

Répondre aux besoins et niveaux individuels

Ces politiques centrées sur l’étudiant fonctionnent parce qu’elles se concentrent sur les besoins des individus. Les bureaucraties gouvernementales ne peuvent pas se concentrer sur les étudiants individuels parce que ce n’est tout simplement pas dans leur nature. Des systèmes aussi vastes et impersonnels visent la moyenne, lui enseignent, y parviennent et, si nécessaire, poussent chaque étudiant à vivre en son sein.

Nous avons prouvé le contraire – que si vous vous concentrez sur chaque élève, refusez de vous installer, continuez à élever les attentes, montrez vos résultats et construisez de larges coalitions pour le changement, vous réussirez et les enfants gagneront.

Archer Kaléa :Mon école m’a forcé à suivre un enseignement spécialisé. Maintenant, je vais au collège.

La Floride est devenue un chef de file dans l’amélioration des résultats des élèves, car elle s’est attachée à aider les enfants à recevoir l’éducation qu’ils méritaient et qu’ils voulaient. Garder cette concentration s’est avéré être la différence qui comptait le plus pour plus d’un million d’étudiants de Floride et leurs familles. Ils ont accompli de grandes choses – fréquenter l’université, commencer une carrière, redonner à leur communauté. Certains sont désormais eux-mêmes enseignants. Et c’est un héritage qui mérite d’être combattu pour se développer, non seulement en Floride, mais à l’échelle nationale.

Jeb Bush est le 43e gouverneur de Floride et fondateur et président d’ExcelinEd. Suivez-le sur Twitter : @jebbush