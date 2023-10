L’épisode d’aujourd’hui de Full Court Finance chez Zacks plonge dans la situation du marché boursier après la chute du Nasdaq et du S&P 500 au cours de la première semaine chargée de bénéfices technologiques. L’épisode examine ensuite trois anciennes valeurs technologiques à forte croissance – Shopify (SHOP), Pinterest (PINS) et Block (SQ) – qui se négocient au moins 70 % en dessous de leurs sommets avant la publication de leurs résultats du troisième trimestre pour voir si les investisseurs pourraient souhaitez envisager d’acheter.

Le Nasdaq a montré des signes de lutte lors des échanges de vendredi matin, avant d’abandonner la quasi-totalité de ces gains. Les haussiers doivent bientôt prouver qu’ils ne sont pas prêts à jeter l’éponge après que la vague de ventes du début de la semaine ait envoyé le S&P 500 et le Nasdaq en dessous de leurs moyennes mobiles de 200 jours et se rapproche de certaines lignes de tendance à long terme qui sont rarement cassé.

Malgré les bonnes données du PIB du troisième trimestre, les traders estiment toujours qu’il y a 99 % de chances qu’une pause en novembre soit prévue et qu’il y a 80 % de chances que la Fed reste les bras croisés en décembre, selon l’outil CME FedWatch. Bien entendu, les craintes géopolitiques croissantes alimentent également le récent ralentissement, parallèlement aux craintes d’un ralentissement de l’économie, avec des perspectives de bénéfices inférieures aux attentes.

Tous ces facteurs amènent actuellement le Nasdaq à se rapprocher de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 semaines (qui convergent). Néanmoins, les perspectives globales de bénéfices restent solides et la Fed approche de la fin de son cycle de resserrement.

Par conséquent, les investisseurs pourraient vouloir réfléchir à la citation de Warren Buffett selon laquelle il est avare lorsque les autres ont peur.

Pinterest (ÉPINGLE) – Publication des résultats du troisième trimestre le lundi 30 octobre

Pinterest devrait rester un succès auprès des annonceurs, des petites entreprises, des entrepreneurs et autres, car le contenu et les publicités payants s’intègrent parfaitement à la plate-forme. Les 465 millions d’utilisateurs mensuels de Pinterest viennent sur la plateforme pour trouver et partager des idées et des inspirations en matière de vêtements, de soirées en amoureux, de vacances, de rénovations de maison, d’entraînement et bien plus encore.

PINS a passé les deux dernières années à renforcer sa technologie publicitaire, ses fonctionnalités vidéo, à réduire ses coûts et à déployer d’autres efforts pour aider à transformer l’entreprise après la fin de sa croissance fulgurante.

Pinterest obtient actuellement le rang Zacks n°1 (achat fort), et ses bénéfices ajustés devraient grimper de 56 % cette année, puis de 20 % plus haut l’année prochaine. Parallèlement, ses ventes devraient grimper de 8 % en 2023 et de 16 % l’année prochaine. Pinterest a écrasé notre estimation de résultat net de 75 % la période dernière, et 15 des 24 recommandations de courtage de Zacks sont des « achats forts ».

Pins se négocie actuellement au niveau où il se trouvait lors de sa première introduction en bourse en 2019 et 35 % en dessous de son objectif de prix moyen de Zacks, après avoir chuté de plus de 70 % par rapport à ses sommets. Pinterest a également un bilan solide. Mais Wall Street reste préoccupée par ses niveaux de valorisation.

Shopify (BOUTIQUE) – Publication des résultats du troisième trimestre le jeudi 2 novembre

Shopify est une entreprise de commerce électronique qui continue de prospérer alors que les entreprises, les petites entreprises et les entrepreneurs se lancent à fond dans le commerce électronique, les paiements numériques et au-delà, alors que le commerce numérique devient de jour en jour plus essentiel. Wall Street a récompensé Shopify pour l’expansion massive de ses revenus, puis a écrasé le titre lorsqu’il est devenu clair que ses jours de croissance des ventes de 50 % ou plus sur un an étaient révolus.

Les ventes de SHOP pour l’exercice 22 ont encore bondi de 21 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars, et les estimations de Zacks prévoient une croissance supplémentaire des ventes de 24 % cette année et des revenus de 18 % plus élevés l’année prochaine pour atteindre 8,16 milliards de dollars.

Shopify, qui obtient un Zacks Rank #3 (hold), devrait augmenter son bénéfice ajusté de 0,04 $ à 0,53 $ par action cette année, puis augmenter son chiffre d’affaires de 48 % supplémentaires l’année prochaine. De plus, Shopify a fait exploser notre estimation finale au cours des deux derniers trimestres.

Le titre est en hausse de 35 % en 2023 et a grimpé de 262 % au cours des cinq dernières années, contre 88 % pour le secteur Zacks Tech. La surperformance de Shopify inclut même sa chute de 70 % par rapport à ses records de 2021, ce qui le maintient à peu près au niveau où il se trouvait au début de 2020. Malgré cette baisse, Wall Street semble penser que ses niveaux de valorisation sont encore trop élevés pour le moment.

Bloc Inc. (SQ) – Publication des résultats du troisième trimestre le jeudi 2 novembre

Block Inc. (SQ), anciennement connu sous le nom de Square, a chuté d’environ 85 % par rapport à ses sommets. Wall Street a abandonné le lecteur de carte de crédit devenu un incontournable de la technologie financière en raison de la hausse des taux d’intérêt, du ralentissement des dépenses de consommation, des périodes difficiles à concurrencer, de la concurrence accrue et d’autres vents contraires.

Block a fait des progrès impressionnants vers son objectif de devenir un guichet unique de services bancaires et financiers numériques destinés aux consommateurs et aux entreprises. Block a enregistré une croissance des ventes de 86 % en 2021 et de 102 % en 2020, ce qui l’a placé dans une situation difficile en termes de comparaisons annuelles. Néanmoins, SQ devrait augmenter ses revenus de 22 % cette année et de 12 % l’année prochaine, ce qui contribuera à augmenter son bénéfice ajusté de 69 % et 37 %, respectivement.

Le bloc est désormais en baisse de 40 % au cours des cinq dernières années et se rapproche de son plus bas niveau de liquidation de Covid-19. En termes de bénéfices prévisionnels, sa valorisation est encore très déraillée. Mais Block se négocie à seulement 1,1X de ses ventes à terme, contre 3,5X pour le secteur technologique et sa propre médiane sur cinq ans de 5,1X.

