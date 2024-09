Il est temps d’abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein – Nos communautés

Roblin

Au Canada, une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Si vous lisez ceci, il est probable que vous ou un de vos proches ayez été ou serez touché par le cancer du sein.

Des organismes de défense des intérêts de premier plan, dont la Société canadienne du cancer, ainsi que des médecins, des professionnels de la santé et des survivants se sont réunis cette année pour plaider en faveur d’un abaissement à 40 ans de l’âge du dépistage du cancer du sein à l’échelle du Canada. Mais ici au Manitoba, les femmes ne sont pas systématiquement examinées avant l’âge de 50 ans.

Au Canada, les taux d’incidence du cancer du sein chez les personnes de moins de 50 ans ont augmenté de façon significative au cours des 34 dernières années. Les femmes de 40 à 50 ans représentent 17 % de tous les cancers du sein diagnostiqués. Chez les femmes plus jeunes, le cancer du sein a tendance à être détecté à des stades plus avancés et plus agressifs de la maladie.

Adobe Stock La députée provinciale de Roblin, Kathleen Cook, écrit que l’âge du dépistage obligatoire du cancer du sein au Manitoba devrait être abaissé de 50 à 40 ans.

Il a été démontré qu’un dépistage précoce réduit les taux de mortalité et augmente les taux de survie nette après traitement. Un diagnostic précoce peut se traduire par des plans de traitement beaucoup plus simples. Détecter ces cas plus tôt permet d’économiser des ressources pour le système de santé et, surtout, de sauver des vies.

Au cours des derniers mois, toutes les autres provinces canadiennes ont abaissé l’âge de dépistage ou annoncé un plan en ce sens. Malheureusement, le Manitoba est la seule province à ne pas le faire.

J’ai posé cette question à l’Assemblée législative provinciale, tant pendant la période des questions que pendant le processus d’examen du budget. Le ministre de la Santé n’a pas donné d’explication claire ou logique pour expliquer pourquoi le Manitoba est à la traîne par rapport au reste du Canada.

Il est certain que la capacité de dépistage du Manitoba devra être augmentée. À l’heure actuelle, si vous voulez passer une mammographie de dépistage au Manitoba, vous risquez d’attendre jusqu’à neuf mois avant de l’obtenir.

Le gouvernement provincial devrait prendre des mesures pour élargir le programme, abaisser la limite d’âge et offrir de meilleurs services aux groupes actuellement mal desservis.

Les équipements de mammographie sont relativement peu coûteux par rapport aux coûts d’investissement dans le secteur de la santé. Comme pour la plupart des domaines de la santé, le goulot d’étranglement est celui des ressources humaines. Dans mes conversations avec des radiologues, des défenseurs de la cause et des experts, on me dit à plusieurs reprises qu’une grande partie de la solution consiste à former davantage de techniciens pour effectuer davantage de tests dans davantage d’endroits.

Il est important d’abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein à 40 ans. Les femmes du Manitoba méritent d’avoir accès aux mêmes possibilités de diagnostic précoce que les autres femmes du pays.

Si vous souhaitez ajouter votre voix à ce combat, arrêtez-vous à mon bureau de circonscription au 5606, boulevard Roblin et signez notre pétition exhortant le gouvernement provincial à abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein à 40 ans. Vous pouvez me joindre en appelant notre bureau au 205-504-0594 ou en m’envoyant un courriel à [email protected]