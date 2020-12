L’Irlande adoptera de nouvelles mesures le 24 décembre au milieu d’une nouvelle souche de coronavirus, qui circule probablement déjà parmi la population, a déclaré mardi le Premier ministre Micheal Martin.

À partir de 15 heures, la veille de Noël, tous les restaurants, pubs gastronomiques et coiffeurs seront contraints de fermer, tandis que les gymnases et les magasins non essentiels sont autorisés à rester ouverts, bien que les ventes de janvier ne soient pas autorisées.

Les mesures entreront en vigueur moins d’un mois après la sortie de l’Irlande de son précédent verrouillage et resteront en place jusqu’au 12 janvier.

Une interdiction de voyager avec le Royaume-Uni a été prolongée jusqu’au 31 décembre, après qu’une nouvelle souche plus virulente de coronavirus y ait été découverte plus tôt ce mois-ci.

Le 26 décembre, les voyages intérieurs en Irlande seront également interdits et les gens ne pourront se mélanger à un autre ménage à l’intérieur qu’à partir du 27 décembre.

L’Irlande, qui a l’un des taux d’incidence de Covid-19 les plus bas d’Europe, voit actuellement les cas augmenter à un taux d’environ 10 pour cent par jour, ce qui, selon Martin, était «une source de grave préoccupation, et ce n’est pas durable».

Bien que nous n’ayons pas encore de preuves solides que la nouvelle souche plus virulente du virus Covid se trouve dans notre pays, le taux de croissance de la semaine dernière me dit que la chose la plus sûre et la plus responsable à faire est de partir de l’hypothèse. qu’il est déjà là.

Le Premier ministre a ajouté qu’il y avait «de la lumière au bout de ce tunnel» car il a révélé que lundi, l’Irlande avait reçu 10 000 vaccins contre le coronavirus qui devraient commencer à être déployés auprès des personnes les plus vulnérables la semaine prochaine.

Cela survient alors que plus de 50 pays ont imposé des interdictions de voyage au Royaume-Uni pour la nouvelle variante apparemment plus contagieuse de Covid-19, bien que l’Organisation mondiale de la santé ait déclaré que la souche ne semblait pas plus agressive ou mortelle que d’autres formes de virus.

