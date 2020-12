Pendant la pandémie mondiale, avec des villes entières verrouillées, des déplacements très limités et la fatigue de l’isolement s’installe, des milliers de personnes ont été arrêtées et condamnées à une amende ou emprisonné pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus qui ont rendu tabou les activités autrefois normales.

Un autre encore a parcouru 19 miles pour un poulet au beurre au curry pendant un verrouillage strict et a été appréhendé par la police australienne.

Un autre homme a erré à l’extérieur de sa salle de quarantaine à Taiwan pendant huit secondes et a attiré l’attention des autorités.

Un homme a quitté la maison après une dispute avec sa femme et a marché 280 miles pour se rafraîchir, enfreignant le couvre-feu national italien.

Certains ont intentionnellement enfreint les règles pour faire une déclaration politique. D’autres ont prétend qu’ils sont immunisés à la maladie et aux conséquences de la violation de ces restrictions. D’autres se sont simplement trompés dans des infractions parce qu’ils ne comprenaient apparemment pas les règles ou agissaient dans un moment de désespoir.

«Tout le monde évolue dans un monde fou où notre prise de décision rationnelle normale passe par la fenêtre», a déclaré Robert Hoffmann, professeur d’économie à l’Université RMIT de Melbourne, en Australie. «Une pandémie est une tempête parfaite.»

Un autre cas inhabituel s’est produit dans la ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, où un travailleur migrant des Philippines a été filmé par des caméras de surveillance en train de pénétrer brièvement dans le couloir d’un hôtel alors qu’il était en quarantaine en novembre.

L’homme non identifié voulait laisser quelque chose devant la porte d’un ami, qui était en quarantaine dans le même hôtel, selon l’Agence centrale de presse, l’agence de presse officielle taïwanaise, citant le département de la santé.

Dans une vidéo clip qui a circulé en ligne, l’homme, vêtu d’un short et de tongs, a pu être vu en train de faire six pas lourds entre sa chambre et celle de son voisin, avant de se retourner.