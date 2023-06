C’est « scandaleux » que de nombreux adolescents aient été encouragés à faire des diplômes nuls avec des perspectives d’emploi nulles, a fustigé le secrétaire à l’Éducation.

Gillian Keegan demande aux universités et aux collèges de proposer des cours qui contribueront à combler la pénurie chronique de compétences en Grande-Bretagne – et a exhorté les chefs d’entreprise à embaucher plus d’apprentis.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, veut combler la pénurie de compétences en Grande-Bretagne Crédit : Alamy

Dans une interview avec The Sun, elle a juré de réprimer les programmes de « mauvaise qualité » sans lien avec ce qui est souhaité dans le monde réel du travail.

Les ministres se démènent pour pourvoir plus d’un million de postes vacants avec des travailleurs britanniques plutôt que de compter sur la main-d’œuvre étrangère.

L’ancienne apprentie Mme Keegan a visé l’explosion des cours universitaires sous Tony Blair, qui a fixé un objectif de 50% d’enfants allant à l’université.

Elle a dit que cela signifiait que de nombreux étudiants étudiaient des matières «pas nécessairement liées aux compétences dont les entreprises ont besoin».

Elle a dit : « Quand les jeunes les ont fait et qu’ils sont arrivés à la fin et ont essayé de trouver un emploi, ils n’ont pas pu trouver d’emploi. C’est scandaleux…

« Là où il y a une mauvaise qualité, ce n’est bon pour personne dans le secteur. Et ce n’est bon pour personne qui veut faire un diplôme.

« Nous devrions pouvoir être sûrs que l’investissement que vous donnez, y compris l’argent et le temps, vous mènera là où vous voulez aller. »

Le chien de garde du Bureau des étudiants introduit de nouvelles normes et sanctions strictes pour éliminer les diplômes de Mickey Mouse.

Mme Keegan a refusé de dire combien de personnes elle voulait aller à l’université, mais a fait claquer le tambour pour que plus de personnes suivent des apprentissages.

S’exprimant lors de la conférence Skills For Growth à Londres, elle a déclaré: «Bien sûr, je suis très attachée aux apprentissages parce que j’en ai fait un.

« Quelqu’un est entré dans une école polyvalente à Knowsley et m’a trouvé et m’a donné une option, ce qui a changé ma vie. »

La ministre du Cabinet a confirmé qu’elle s’efforçait de supprimer les formalités administratives du programme de taxe d’apprentissage afin que davantage d’entreprises puissent embaucher des jeunes.

Le prélèvement est versé par les entreprises dans une cagnotte qui est ensuite redistribuée aux entreprises pour embaucher des apprentis.

Elle a même encouragé les Britanniques sans emploi dans la cinquantaine à envisager un apprentissage pour aider à combler le trou noir des postes vacants.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un snobisme autour de l’apprentissage, Mme Keegan a répondu: «Oui, mais je pense que tout dépend vraiment des gens qui ne comprennent pas vraiment l’apprentissage.

« Les gens ont une vision de l’apprentissage, peut-être la façon dont vous devenez plombier, charpentier ou maçon – qui sont bien sûr de brillantes voies d’apprentissage vers ces professions, probablement la meilleure voie vers ces professions passe par un apprentissage – mais nous ‘ avons 667 normes.

«Nous avons des apprentissages de médecins, nous avons des apprentissages en génie spatial.

« Nous avons tous les types de technologie, d’apprentissage numérique, d’apprentissage en comptabilité, d’apprentissage d’avocat. »