Il est rapide, mais il y a beaucoup plus à ce téléphone Android

C’est la partie complexe. L’attaque à trois volets de Samsung contre l’espace smartphone phare d’Android commence avec le Galaxy S21, puis s’appuie sur le Samsung Galaxy S21 + (Lire la critique ici) qui fait assez bien l’équilibre et nous conduit au Galaxy haut de gamme. S21 Ultra (lire la critique ici). Nous avons déjà vu ce que les deux frères et sœurs les plus chers peuvent faire et à quel point ils répondent à la proposition. Pourtant, c’est le Samsung Galaxy S21 qui a le plus en jeu, qui a peut-être le maximum de responsabilité et qui est le plus vulnérable à la concurrence et aux forces du marché. Cela doit être le bagage d’être le point d’entrée dans la dernière gamme de smartphones Samsung Galaxy S21 et aussi le plus abordable de la troïka.

Les prix du Samsung Galaxy S21 commencent à Rs 69 999 – c’est ce que vous payez pour la variante 8 Go de RAM et 128 Go, tandis que la variante de stockage de 256 Go et de 8 Go de RAM est au prix de Rs 73 999. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’introduire le OnePlus 8T dans l’équation, car la promesse est très similaire. Le OnePlus 8T sous-estime le Samsung Galaxy S21, du moins sur le prix de l’autocollant, de manière assez significative. Le OnePlus 8T est au prix de Rs 42 999 pour la configuration 8 Go + 128 Go et la variante 12 Go + 256 Go. Ensuite, il y a aussi le frère aîné, le Samsung Galaxy S20 FE, qui à toutes fins utiles, est également un téléphone très compétent, bien qu’avec le processeur Exynos de la génération précédente, mais les prix commencent à Rs 40990.

Samsung Galaxy S21: vous devez extraire la valeur des offres: C’est là que, en tant qu’acheteur potentiel du Samsung Galaxy S21, vous devez jouer intelligemment les offres. En supposant que vous souhaitiez acheter la variante d’entrée de gamme Rs 69 999 Samsung Galaxy S21, vous devriez essayer de tirer la valeur du cashback Rs 5000 disponible pour les cartes bancaires HDFC. Cela signifie que votre nouveau téléphone coûtera 64 999 Rs. Et si vous avez un ancien téléphone à échanger, vous pourrez profiter d’une remise supplémentaire de 10 000 Rs dans cette situation. Sinon, le OnePlus 8T fait signe, à un prix beaucoup plus bas.

Samsung Galaxy S21 Build & Design: marquez mes mots, le plastique n’est pas un compromis

Contrairement au Samsung Galaxy S21 + et au Samsung Galaxy S21 Ultra, le Samsung Galaxy S21 ne fait pas le mélange du métal et du verre. Au lieu de cela, il est en plastique à l’arrière, bien que de très haute qualité. C’est une chose de moins à casser au cas où le téléphone glisserait hors de votre portée et basculerait vers la terre. Il y a une perception que le dos en plastique sur les téléphones équivaut à une qualité de construction compromise et à une expérience utilisateur personnalisée, mais à mon humble avis, ce n’est certainement pas ça. Le Samsung Galaxy S21 est très joli à regarder, en particulier dans cette couleur Phantom Violet. Je suis sûr que le Phantom Pink est également joli. Vos autres choix sont les plus conventionnels Phantom White et Phantom Grey. Une gamme variée à choisir.

Je suis tout à fait pour les téléphones grand écran et vous me surprenez rarement à utiliser un smartphone compact. J’adore la plus grande toile d’affichage et le confort qu’elle apporte. Mais également, il existe toujours un grand nombre d’acheteurs de smartphones qui ne préfèrent pas les gros téléphones et aimeraient empocher quelque chose de plus compact. Le Samsung Galaxy S21 fait appel à cette base d’utilisateurs, étant le plus petit écran de toute la gamme Samsung Galaxy S21. Il s’agit d’un écran de 6,2 pouces, qui présente l’avantage d’une empreinte et d’un poids vraiment gérables – ce dernier ne pèse que 169 grammes, une véritable oasis dans un désert proverbial. Tout comme le Galaxy S21 +, le Samsung Galaxy S21 n’a pas non plus d’écran incurvé. Pour la plupart des utilisateurs qui effectuent une mise à niveau à partir d’un téléphone Android de milieu de gamme, ce n’est vraiment pas un problème. Mais si vous remplacez effectivement un téléphone dont les côtés sont incurvés sur l’écran, les gestes de balayage vous sembleront un peu bizarres. Au moins au début.

Performances du Samsung Galaxy S21: à égalité avec le Galaxy S21 +, sur le front Grunt

Tout comme le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, le Samsung Galaxy S21 tire également son immense puissance du processeur Exynos 2100 de dernière génération. Tout comme son frère un peu plus cher, le Galaxy S21 +, il est également disponible dans un seul état, c’est-à-dire avec 8 Go de RAM. Et vous choisissez entre 128 Go et 256 Go de stockage, et choisissez judicieusement, car il n’y a plus de fente pour carte mémoire. C’est mon troisième téléphone avec l’Exynos 2100, et les informations d’identification ne font aucun doute. En termes de performances, c’est sans aucun doute plus rapide que l’Exynos 990 de l’année dernière, et il y a une raison spécifique à cela: il reste plus froid plus longtemps. À mon avis et sur la base de ce que j’ai vécu, l’Exynos 2100 fait un travail nettement meilleur pour rester au frais, du moins comparativement, ce qui signifie qu’il est capable de conserver ses performances plus longtemps. L’autre avantage: l’autonomie de la batterie reste également robuste. La plupart du temps, vous ne remarquerez peut-être pas exactement l’amélioration des performances, car nous comparons cela à un prédécesseur déjà très puissant, mais vous verrez certainement les améliorations lorsque vous jouez ou que vous effectuez vraiment plusieurs tâches sur le Galaxy S21.

Le dynamisme est également contribué par le stockage UFS 3.1, qui ajoute une cuillerée supplémentaire de vitesse par rapport à la norme de stockage UFS 3.0 que le Galaxy S20 de l’année dernière a secoué. Cela signifie des vitesses de lecture et d’écriture encore plus rapides, ce qui ajoute à l’expérience de performance globale. Tout cela fait une différence.

La durée de vie de la batterie est également assez robuste. Une batterie 4000mAh complètement chargée du Samsung Galaxy S21 a rendu 4 heures et 30 minutes de temps d’écran et il restait encore 20% de batterie. Ceci, lorsque l’écran était en mode de taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et que le mode d’économie d’énergie n’a été activé à aucun moment. Le fait est que vous passerez une journée facilement avec le Galaxy S21, bien que les limitations physiques de l’empreinte plus compacte signifient que la batterie n’est pas aussi grande que le pack de 4800 mAh que le Galaxy S21 + obtient.

Samsung Galaxy S21 obtient des publicités dans l’interface, et ce n’est pas une bonne idée

Et au fil du temps, Samsung a tranquillement amélioré l’interface One UI autour d’Android, dans toute la gamme Galaxy S21, en termes d’ajustements visuels, d’optimisations sous le capot et de tout mettre en place. Il semble plus propre que jamais, mais il reste encore du chemin à parcourir. Je l’appellerais ainsi, et le panneau de paramètres rapides encombré doit être un peu plus propre. Au moins par défaut: donnez aux utilisateurs les options dont ils peuvent avoir besoin, mais laissez-les être facultatives et à la demande, stockées. Deuxièmement, il est formidable que le Samsung Galaxy S21 reçoive les applications Google Messages et Google Phone pures qui peuvent être définies par défaut pour leurs fonctions respectives, mais le téléphone dispose toujours de la propre application Messages et téléphone de Samsung. Cela ne fait que créer du désordre, et souvent, les utilisateurs tapotent sur l’autre sans se rendre compte pourquoi tout semble soudainement différent.

Et puis il y a un problème qui, selon moi, ne fera que s’aggraver et devenir plus répandu dans les temps à venir. Au moins j’espère que ce n’est pas ça. Des publicités commencent à apparaître dans l’expérience Android de Samsung. Je n’ai vu aucune publicité dans la barre de notification, du moins pas encore, mais appuyez sur le widget météo sur l’écran d’accueil et l’application Météo s’ouvre avec une barre de publicité située en haut de l’interface. Je ne sais pas quel est le volume de cette diffusion publicitaire et combien d’argent cela rapporte à Samsung, mais je suis à peu près certain que cela ne vaut probablement pas le risque de toucher la réputation. Ce ne serait sûrement pas amusant de parler du même souffle que certains autres fabricants de téléphones (souvent généralisés avec amour en tant que «compagnies de téléphone chinoises»). Et sûrement, un téléphone de la série phare ne mérite pas une couche publicitaire, aussi rare soit-elle. Cela ne devrait tout simplement pas exister.

Écran Samsung Galaxy S21: moins de pixels pour jouer, et c’est déroutant

C’est là que la première des grandes décisions de Samsung est vraiment mise en lumière. Le Samsung Galaxy S20 de l’année dernière a reçu un écran Super AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 pixels. C’était également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1200 nits. Avance rapide jusqu’à maintenant, et le Galaxy S21 dispose d’un écran Super AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution limitée à 2400 x 1080 pixels. Il est important de noter qu’avec le Galaxy S20, il fallait baisser la résolution en Full HD pour profiter du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n’est pas le cas avec le Galaxy S21.

Une résolution inférieure de l’écran dès le départ peut désactiver certains clients. Pourtant, ce qui aide encore, et quelle que soit la consolation qui peut être pour ceux qui ne sont pas convaincus, l’écran du Samsung Galaxy S21 est toujours l’un des meilleurs efforts d’affichage de Samsung. Sinon le meilleur. Pour être honnête, l’expérience n’est pas déclassée. C’est aussi un écran légèrement plus lumineux, à 1300 nits. En même temps, visionner du contenu à ce sujet est une expérience vraiment confortable. Il est riche, vibrant et net, ce qui garantit que vous n’êtes pas en train de lutter contre les réflexions pour lire confortablement. Pourtant, même si cela ne semble pas inférieur pour la plupart, la réduction du nombre de pixels enlève une partie de la protection future que vous attendez d’un téléphone phare, cela coûte autant que cela, et quelque chose que vous voudrez peut-être vous accrocher. pour quelques années.

Appareil photo Samsung Galaxy S21: immobile, pas encore pris de recul

Le seul domaine dans lequel Samsung s’est presque arrêté et, pour être honnête, je ne m’y attendais pas, c’est avec l’appareil photo du Samsung Galaxy S21. Cela balance toujours la même combinaison que l’année dernière – un 12 mégapixels de large, un téléobjectif de 64 mégapixels et un 12 mégapixels de large. Le côté matériel est le même qu’avant, ce qui signifie que vous obtenez dès le départ une caméra très compétente et quelque chose qui se maintiendra dans plusieurs scénarios d’éclairage. Pourtant, il existe des mises à jour du côté des logiciels et du traitement d’image, ce qui est également visible sur le Samsung Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, bien que ce dernier dispose d’un matériel très différent sur lequel s’appuyer.

En tant qu’appareil photo dans votre main, le Samsung Galaxy S21 répond à la plupart des scénarios d’éclairage. Pour être honnête, vous n’avez pas besoin de lui tordre le cou pour extraire de bonnes photos, même si j’ai parfois remarqué que le traitement de l’image vous oblige à maintenir l’appareil photo stable pendant une milliseconde supplémentaire après avoir appuyé sur la touche de l’obturateur, sinon vous pouvez obtenir un désordre flou. Pourtant, ce n’est pas vrai pour toutes les photos, et je ne peux pas voir une tendance cohérente quant aux raisons pour lesquelles cela se produit occasionnellement. Cela étant dit, les photos que cela tire sont riches et ont une bonne plage dynamique, des couleurs vives et une netteté adéquate. J’aime particulièrement le mode de résolution de 64 mégapixels, qui ajoute encore beaucoup plus de détails à une photo qui est également beaucoup plus grande en termes de taille.

Le dernier mot: le Samsung Galaxy S21 mène de nombreuses batailles en une seule fois

Le Samsung Galaxy S21 est dans une situation difficile. C’est le téléphone de la série Galaxy S21 le plus abordable, le point d’entrée des téléphones Android phares de cette année, de la maison Samsung. Et cela signifie que le poids du monde repose sur ses épaules. Pourtant, il est incapable de sous-estimer certains de ses rivaux, en ce qui concerne le prix de la vignette – et cela signifie qu’il va défier votre loyauté en tant qu’acheteur. Cela étant dit, Samsung a donné au Galaxy S21 un processeur plus puissant qui offre également plus sur la durée de vie de la batterie. Le design est également beaucoup plus attrayant, dans la mesure où je l’appellerais vraiment joli. Et les mises à jour de One UI vont largement dans la bonne direction. Mais il est toujours difficile d’ignorer le sentiment que le Samsung Galaxy S21 n’est pas exactement une mise à niveau assez grande pour que vous puissiez vous précipiter avec votre Samsung Galaxy S20 et l’échanger. Pourtant, pour un premier acheteur ou toute personne effectuant une mise à niveau de un téléphone aux spécifications inférieures, le Samsung Galaxy S21 est une option assez intéressante.