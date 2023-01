“Il est proche de nous”: les utilisateurs de fauteuils roulants en Afrique attendent le pape

GOMA, Congo (AP) – Lorsque le pape François arrivera au Congo et au Soudan du Sud la semaine prochaine, des milliers de personnes prendront particulièrement note d’un geste plus ancré que le signe de la croix. En regardant depuis leurs fauteuils roulants, ils se rapporteront à la façon dont il utilise le sien.

Le pape, qui a commencé à utiliser un fauteuil roulant l’année dernière, se rend dans deux pays où des années de conflit ont rendu beaucoup de personnes handicapées, et pourtant ils sont parmi les endroits les plus difficiles au monde pour trouver l’accessibilité et la compréhension. Sa visite réjouit les catholiques et les non-catholiques.

“Nous savons que c’est une souffrance, mais cela nous réconforte aussi de voir une grande personnalité comme le pape utiliser un fauteuil roulant”, a déclaré Paul Mitemberezi, un vendeur du marché de Goma, au cœur de la région de l’est du Congo menacée par des dizaines de groupes armés. . “Parfois, cela nous donne le courage d’espérer que ce n’est pas la fin du monde et que l’on peut survivre.”

Mitemberezi, catholique et père de famille, est handicapé depuis l’âge de 3 ans à cause de la poliomyélite. Il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille car il ne peut pas imaginer une vie de mendicité. Sur le chemin du marché, sa chaise à trois roues croque les pierres des routes non pavées. Sans rampe à la maison, il doit laisser le véhicule peint de couleurs vives à l’extérieur, sous peine de vol.

Chaque matin, avant de partir pour l’entraînement de basket, il s’assure que la chaise est toujours là avant de ramper vers sa porte d’entrée. “Ce sont mes jambes qui m’aident à vivre”, a-t-il déclaré. Il applique une pompe à vélo sur les roues et s’en va, se faufilant dans la circulation des motos et des camions.

Le pape François est encore en train de s’adapter à une vie que Mitemberezi a depuis longtemps acceptée. Le pape a été vu pour la première fois publiquement dans un fauteuil roulant en mai, avec un assistant le poussant. Le pape, à 86 ans, ne se propulse jamais. Parfois, il marche avec une canne, mais il utilise la chaise pour de plus longues distances et dispose d’un élévateur pour fauteuil roulant pour monter et descendre des avions.

François a insisté sur le fait que ses limitations de mobilité n’affectent pas sa capacité à être pape, en disant “Vous dirigez avec votre tête, pas avec votre genou”. Il a déploré la manière dont la « culture du jetable » d’aujourd’hui marginalise à tort les personnes handicapées. Il se fait un devoir de visiter des lieux servant les personnes handicapées lors de ses voyages à l’étranger et passe régulièrement du temps à saluer les utilisateurs de fauteuils roulants à la fin de ses audiences générales.

“Aucun handicap – temporaire, acquis ou permanent – ne peut changer le fait que nous sommes tous les enfants d’un seul Père et que nous jouissons de la même dignité”, a écrit François dans son message annuel pour la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies en décembre. Il a déclaré que des personnes aux capacités différentes enrichissent l’église et lui enseignent à être plus humaine.

De tels messages sont très attendus par les utilisateurs de fauteuils roulants au Soudan du Sud, où une guerre civile de cinq ans a tué des centaines de milliers de personnes. Comme au Congo, les données manquent sur le nombre de personnes handicapées par un conflit ou d’autres moyens.

Alors que la route menant à l’ambassade du Vatican dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, a été pavée par les autorités de la ville ce mois-ci pour faciliter les déplacements, les résidents qui utilisent des fauteuils roulants ont déclaré qu’ils n’avaient depuis longtemps pas accès facilement aux écoles, aux centres de santé, aux toilettes et autres lieux publics. installations.

Le Soudan du Sud, contrairement au Congo, n’a pas encore ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Les deux pays, cependant, sont confrontés à de vastes défis, notamment des systèmes de santé sous-financés, des infrastructures médiocres et des conflits qui rendent de nombreuses personnes handicapées vulnérables alors que d’autres fuient. Même les camps de déplacés et les abris ne sont souvent pas accessibles, selon les Nations Unies, et les fauteuils roulants ne sont pas toujours disponibles.

La discrimination est un autre problème. “Les gens voient ceux qui se déplacent en fauteuil roulant comme inutiles”, a déclaré James Moses, qui dirige une organisation locale au Soudan du Sud pour les personnes handicapées et utilise des béquilles après avoir été blessé par une mine terrestre.

Lui et d’autres ont appelé le gouvernement du Soudan du Sud à leur accorder une attention particulière lors de la visite du pape, et ils espèrent que François les défendra. « Il est proche de nous », a déclaré Susan Samson, une mère et une utilisatrice de fauteuil roulant.

Ils espèrent avoir l’occasion d’accueillir le pape à l’aéroport avec des messages de félicitations et des fleurs. “Mettez-nous devant pour que le pape nous voie”, a exhorté l’utilisateur de fauteuil roulant Seme Lado Michael.

L’ambassadeur du Vatican au Congo, l’archevêque Ettore Balestrero, a déclaré qu’il croyait que la vue d’un pape en fauteuil roulant pourrait être un puissant moment d’enseignement dans une culture où les handicaps sont souvent considérés avec suspicion et superstition.

Les familles abandonnent souvent leurs enfants handicapés, a-t-il dit.

Voir quelqu’un comme le pape souffrir devrait rendre François plus accessible aux gens lors de sa visite, a déclaré Balestrero. “Ils s’identifient, d’une certaine manière, encore plus à lui.”

Machol signalé à Juba, au Soudan du Sud. Anna a rapporté de Nairobi, au Kenya. Nicole Winfield à Rome a contribué.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Justin Kabumba, Deng Machol et Cara Anna, Associated Press