Il est primordial de licencier des centaines de salariés

Les licenciements frappent Paramount Global.

Le géant des médias, propriétaire du célèbre studio de cinéma Paramount Pictures, ainsi que CBS, Nickelodeon et d’autres réseaux, vont supprimer environ 800 emplois dans le cadre d’un vaste effort de rationalisation, selon une personne proche du dossier qui n’était pas autorisée à commenter.

“Malheureusement, une partie de la rationalisation des coûts signifie qu’aujourd’hui, nous allons entamer le processus difficile consistant à dire au revoir à certains de nos très précieux collègues de Paramount”, a déclaré le directeur général de Paramount, Bob Bakish, dans une note de mardi obtenue par le Times.

L’entreprise subit la pression de Wall Street alors qu’elle peine à rivaliser en tant qu’empire autonome du divertissement et des médias. Bakish avait précédemment signalé que des réductions étaient en cours.

Shari Redstone, l’actionnaire majoritaire de la société, envisage des offres de vente ou de fusion de la société.

Depuis l’été dernier, plusieurs sociétés de divertissement, dont David Ellison de Skydance Media et Warner Bros. Discovery, lorgnent sur l’empire médiatique longtemps contrôlé par la famille Redstone par l’intermédiaire de sa société holding National Amusements Inc.

La société – la fusion des acteurs historiques Viacom et CBS – a connu des moments difficiles. Alors que le modèle économique d’Hollywood continue d’évoluer et se concentre davantage sur le streaming, Paramount, une société encore largement dépendante de la télévision en réseau, des chaînes câblées et des sorties en salles, est confrontée à des difficultés provenant de plusieurs directions.

Lorsque la santé du patriarche de la famille Redstone, Sumner M. Redstone, a commencé à se détériorer il y a plus de dix ans, l’entreprise a connu une période difficile caractérisée par une gestion douteuse et un sous-investissement qui ont affaibli l’entreprise alors que ses concurrents se rassemblaient pour la guerre du streaming.

Suite à la fusion Viacom-CBS en 2019 et au décès de Sumner Redstone en 2020, la société a été rebaptisée Paramount Global et un nouveau service de streaming, Paramount+, a remplacé CBS All Access.

Alors que l’entreprise surmontait les turbulences du monde des affaires, la pandémie de COVID-19 faisait son apparition, des concurrents tels que Netflix prenaient le dessus, des acteurs et des écrivains se mettaient en grève et Wall Street tournait le dos à Paramount, qui est désormais évaluée à 10 milliards de dollars, soit environ 20 milliards de moins qu’elle. valait il y a quelques années.

Paramount n’est pas la seule société de divertissement à souffrir. Les vents contraires économiques généralisés, les retombées des grèves à Hollywood, la consolidation des entreprises et d’autres facteurs ont également conduit à des suppressions massives d’emplois chez Universal Music Group, Discord, Twitch, Prime Video, Amazon MGM Studios, Pixar et d’autres entreprises du cinéma, de la télévision, de la musique et des jeux. .

L’actualité a également été durement touchée par la contraction de l’ensemble du secteur. Vingt des coupes de Paramount affecteront la division CBS News, selon une autre source proche du dossier qui n’était pas autorisée à commenter.

Les licenciements surviennent après quelques victoires de la société, qui vient de diffuser le Super Bowl LVIII. La victoire des Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco dimanche a attiré un record de 123,4 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, y compris le streaming. Comedy Central a accueilli lundi le comédien Jon Stewart à la présidence des animateurs de « The Daily Show ».

Les rédacteurs du Times, Stephen Battaglio et Meg James, ont contribué à ce rapport.