Il est presque temps, un jour plus tôt

Instagram et Meta se préparent à lancer une nouvelle application cette semaine appelée Fils. Le moment ne pourrait pas être meilleur pour ceux qui sont frustrés par l’état actuel de Twitter, car cette application est l’une des nombreuses applications essayant d’agir comme un remplacement ou une alternative.

Les détails entourant Threads se répandent lentement avec un lancement prévu pour le 6 juillet (demain). Instagram a également publié des listes d’applications qui nous donnent quelques indices sur le fonctionnement et l’apparence de Threads.

D’après la description sur Google Play, Threads est décrit comme « l’application de conversation textuelle d’Instagram » et qu’il s’agit d’un endroit « où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain ». L’application Threads vous permettra de vous connecter directement avec les créateurs préférés et de parler aux gens des mêmes choses que vous, et cela pourrait vous aider à créer une suite pour continuer à progresser dans le monde des applications de médias sociaux. Amusant.

Quant à l’interface utilisateur, elle ressemble à la section des commentaires d’Instagram uniquement sans les meilleures images ou vidéos que vous pourriez voir dans une publication Instagram. Parce que c’est « basé sur du texte », cela a du sens, bien que les captures d’écran montrent toujours des personnes partageant des images avec de petites vignettes.

Instagram aura à la fois des applications et une expérience Web disponibles. Le site Web vivra à www.threads.net et vous aurez une URL de poignée spécifique comme www.threads.net/@zuck. Instagram prévoit également de vous permettre de conserver le nom que vous avez sur Instagram si vous décidez d’essayer Threads.

En ce qui concerne la fonctionnalité et la raison pour laquelle vous l’utiliseriez sur Twitter, les détails sont encore rares. Nous pouvons voir des icônes dans un fil (post ?) pour les likes, les commentaires / réponses, le re-thread (?) et l’envoi de messages directs. Les discussions vous montreront combien de réponses et de likes vous avez, la possibilité de créer un multi-post filet un accès facile aux personnes que vous suivez déjà sur Instagram.

Si une alternative à Twitter gérée par la société qui fabrique Facebook ressemble à une chose dans laquelle vous plongeriez, soyez à l’affût pour qu’elle soit mise en ligne à 7h00 du Pacifique (10h00 de l’Est) le 6 juillet.

MISE À JOUR 12:42 : Le compte à rebours vient d’être ajusté ! L’horloge définissait auparavant 7 heures du matin du Pacifique (7/6) comme lancement, mais elle compte maintenant pour aujourd’hui à 16h Pacifique. Il est presque temps !

Télécharger les fils Instagram: jeu de Google | Magasin d’applications