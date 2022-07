Il est prématuré de parler de l’interdiction des Jeux olympiques russes de 2024 – patron du tennis

Le dignitaire du Comité international olympique (CIO), Craig Reedie, a récemment suggéré que les Russes seraient probablement bannis des Jeux de Paris

Toute spéculation sur l’interdiction d’athlètes russes des Jeux olympiques de Paris en 2024 est beaucoup trop prématurée, selon le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev.

Craig Reedie, membre honoraire du Comité international olympique (CIO), a déclaré dans une interview publiée plus tôt cette semaine que les athlètes russes et biélorusses pourraient effectivement se voir interdire de participer aux Jeux de Paris dans deux ans.

C’est en partie parce qu’ils pourraient ne pas être autorisés pour les épreuves de qualification avant la compétition en raison des interdictions radicales en place dans divers sports suite à une recommandation du CIO fin février.

Discutant de la possibilité que des stars du tennis russes manquent à Paris, Tarpischev a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire comment les choses se dérouleraient.

“Les règles de qualification pour les JO n’ont pas changé” a déclaré le responsable du tennis.

“Les meilleurs joueurs en termes de points de classement se qualifient après Roland-Garros [of the same year as the Games].

“Pour être assuré d’y arriver, vous devez être dans le top 80, mais pas plus de quatre représentants du pays se qualifient.”

Les joueurs de tennis russes sont libres de concourir en tant que neutres par l’ITF, l’ATP et la WTA, bien qu’ils aient été interdits d’événements par équipe tels que la Coupe Davis masculine et la Coupe Billie Jean King féminine.

“Pour l’instant, nous sommes suspendus, et il est prématuré de discuter [Russian players missing the Olympics]”, a ajouté Tarpischev, lui-même membre du CIO depuis 1994.

« Nous devons attendre et voir comment la situation dans le monde évolue. Dans tous les cas, ce sera la décision du Comité international olympique.

Aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo l’année dernière, l’équipe russe est apparue sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) en raison des sanctions de l’AMA, et est repartie avec trois médailles au total, dont l’or en double mixte pour Anastasia Pavlyuchenkova et Andrey Rublev.

Les commentaires de Tarpischev sur Paris 2024 font écho à ceux tenus ailleurs par les responsables sportifs russes à la suite de l’avertissement de Reedie cette semaine.

S’exprimant mercredi, le double champion olympique de hockey sur glace Viacheslav Fetisov a critiqué l’ancien chef de la lutte antidopage mondiale (AMA), comparant la situation à “football de singe” en raison des interdictions des armes à feu appliquées aux athlètes russes.

« Je connais bien Reedie. Il dit que les athlètes russes et biélorusses pourraient ne pas participer aux Jeux olympiques car ils ne pourront pas participer aux compétitions de qualification », Fetisov a été cité comme disant par RIA Novosti.

« Vous recommandez vous-même aux fédérations internationales de ne pas autoriser [Russian] athlètes, puis vous dites qu’ils n’ont pas passé les qualifications.

“Ils [the IOC] avoir des équipes de réfugiés qui n’ont passé aucune qualification, rien… Beaucoup de choses ne sont pas claires », a ajouté Fetisov, qui est maintenant député à la Douma d’État dans son pays natal.

“Le pire dans le sport, c’est quand les règles du jeu changent au cours d’une compétition. Il y a l’expression ‘football de singe’ », a déclaré l’homme de 64 ans.

“Vous pouvez imaginer que si vous donnez un ballon aux singes, ils le frapperont, personne ne sait où courir ni pourquoi.”

Dirigé par le président Thomas Bach, le CIO a recommandé le 28 février aux fédérations de tous les sports de refuser d’inviter des athlètes russes et biélorusses à des compétitions internationales en raison du conflit en Ukraine.

Cette position a depuis été adoptée par une grande variété de fédérations, mais a été décriée par les responsables russes comme discriminatoire et contraire aux principes du sport en dehors de la politique.