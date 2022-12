“Il est possible que le marché se redresse”: les conseillers sur la suite

“Le marché anticipe toujours les ralentissements et les reprises”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les gens reprennent inévitablement leurs achats lorsqu’ils estiment que les actions sont suffisamment décotées.

C’est parce que les investisseurs essaient d’anticiper ce qui s’en vient et d’évaluer ces attentes en actions, a déclaré Firestone.

Il y a une différence entre ce que les PDG prévoient pour l’économie et la performance du marché, a déclaré mardi Karen Firestone, présidente et chef de la direction d’Aureus Asset Management. Sommet des conseillers financiers CNBC .

“Et donc oui”, a-t-elle dit, “je pense qu’il est possible que le marché puisse se redresser.”

Elle a rappelé aux investisseurs que le marché a touché le fond le 23 mars 2020 “après avoir chuté de 34% et que nous n’avions même pas verrouillé depuis plus d’une semaine. C’était le début de Covid, mais c’était le début d’un marché haussier. “

Un autre problème avec les généralisations et les prévisions radicales pour les actions est que “tout sur ce marché évolue actuellement de manière asynchrone”, a déclaré Jenny Harrington, PDG et gestionnaire de portefeuille chez Gilman Hill Asset Management, à New Canaan, Connecticut.

Bien qu’il y ait eu un ralentissement du marché du logement, a souligné Harrington, les compagnies aériennes et hôtelières constatent une hausse des profits.

“Je pense que nous devons maintenant être très, très précis”, a-t-elle déclaré.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Robinhood paiera 1% de correspondance sur les contributions des consommateurs aux IRA

4 mesures clés de fin d’année pour “contrôler votre destin en matière de déclaration fiscale”

Pourquoi davantage de travailleurs doivent avoir accès à l’épargne-retraite

Pour ses clients, Firestone est à la recherche de rabais sur le marché.

“Il existe des opportunités dans les secteurs et dans les actions qui ont connu leur propre récession interne à cause de ce qui s’est passé avec la pandémie, ou qui en est sortie”, a déclaré Firestone. Par exemple, les actions du secteur de la publicité se négocient à des prix plus bas que d’habitude.

“Nous pouvons dire:” À ces prix, il y a quelque chose à espérer “”, a-t-elle déclaré.