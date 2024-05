Il est possible qu’aucun parti n’obtienne la majorité aux élections sud-africaines. Voici ce que cela signifierait

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — L’accent pour Élections nationales en Afrique du Sud la semaine prochaine sera consacrée au sort des Parti du Congrès national africain et s’il va perdre sa majorité parlementaire pour la première fois, comme beaucoup s’y attendent.

Plusieurs sondages placent le soutien à l’ANC en dessous de 50 % avant le vote de mercredi, ce qui laisse penser qu’il pourrait ne pas être le parti majoritaire pour la première fois depuis qu’il a pris le contrôle du gouvernement lorsque Nelson Mandela l’a mené à la victoire dans les premières élections multiraciales ça s’est terminé règne de la minorité blanche en 1994.

Mais l’ANC reste largement considéré comme le parti le plus important.

Voici comment l’absence de majorité claire entraînerait un changement politique sans précédent et compliquerait la manière dont le président est élu et le fonctionnement du gouvernement dans l’économie la plus avancée d’Afrique :

ÉLIRE LE PRÉSIDENT

L’impact le plus immédiat, s’il n’y a pas de parti majoritaire, concernerait la manière dont le président est choisi et si le leader de l’ANC et l’actuel président Cyril Ramaphosa est réélu pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans.

Le président est le chef de l’État et dispose de pouvoirs exécutifs, mais les Sud-Africains ne votent pas directement pour le président lors d’élections nationales, mais votent plutôt pour les partis politiques. Ces partis obtiennent des sièges au Parlement en fonction de leur part des voix. Les législateurs élisent ensuite le président lors de la première séance de la législature après l’élection.

Le vote a lieu à la chambre basse du Parlement, connue sous le nom d’Assemblée nationale, et il faut au moins 201 voix de ses 400 législateurs pour élire un président. L’ANC a toujours eu la majorité au Parlement depuis 1994 et le président a donc toujours été issu de l’ANC.

Sans majorité, l’ANC aurait besoin d’une coalition ou d’un accord avec un ou plusieurs autres partis pour faire réélire Ramaphosa. Le président pourrait même provenir d’un autre parti, plus petit, si tel est l’accord, bien que cela soit très improbable.

COALITION NATIONALE

Le mot coalition rend les Sud-Africains nerveux après une série d’échecs spectaculaires au niveau des gouvernements locaux, notamment à Johannesburg, la plus grande ville et pôle économique. Là, l’effondrement de nombreux accords entre les partis a conduit à des problèmes majeurs dans la gestion des services de la ville. Autres villes ont eu des expériences similairesy compris la capitale administrative, Pretoria.

Mais une sorte de gouvernement de coalition nationale est une réelle possibilité en raison de le soutien décroissant de l’ANC et ce seraient des eaux inexplorées pour l’Afrique du Sud.

Même si une coalition pourrait être le reflet de la volonté démocratique du peuple, certains analystes estiment qu’elle pourrait également être néfaste pour l’économie sud-africaine. Cela augmente les risques d’instabilité gouvernementale et pourrait conduire à une politique confuse, retardant les investissements des entreprises étrangères à un moment où L’Afrique du Sud en a désespérément besoin.

PETITS FÊTES, GRAND DIRE

Rien n’indique qui l’ANC pourrait approcher en tant que partenaire de coalition et, pour l’instant, toutes les options semblent être sur la table. L’ANC a maintenu pendant la campagne électorale qu’il ne pense pas à des coalitions et qu’il s’efforce de conserver sa majorité.

Si les prévisions se confirmaient et que l’ANC perdait sa majorité, il pourrait s’adresser directement au parti d’opposition officiel, l’Alliance démocratique, pour former une coalition. On ne sait pas si cela est réalisable, car le DA a été si critique de l’ANC et de Ramaphosa, tout comme le deux autres grands partis.

Au lieu de cela, l’ANC pourrait s’adresser à un certain nombre de petits partis disposant de faibles parts des voix pour constituer une coalition qui porterait leur part combinée à plus de 50 % et permettrait la formation d’un gouvernement.

Des dizaines de partis sont en lice pour les élections, dont beaucoup sont nouveaux et certains ne devraient obtenir que quelques pour cent des voix, mais ils pourraient soudainement avoir leur mot à dire dans la politique sud-africaine. Ces petits partis voudraient quelque chose en retour, qu’il s’agisse de postes au Cabinet, d’une contribution à la politique ou même du contrôle de ministères entiers.

UNE AUTRE OPTION

Certains commentateurs politiques sud-africains ont commencé à parler d’un éventuel gouvernement d’unité nationale, dans une sorte de répétition de ce qui s’est passé juste après la fin du système d’apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans. Ensuite, Mandela a invité d’autres partis majeurs dans son gouvernement à rechercher une certaine unité alors que l’Afrique du Sud faisait ses premiers pas incertains en tant que démocratie et entreprenait la rédaction d’une nouvelle constitution.

Il s’agissait d’un acte de réconciliation visant à rassembler un pays fracturé, même si d’autres doutaient que cela fonctionne désormais pour l’Afrique du Sud. D’une part, si tous les grands partis politiques faisaient partie du gouvernement, qui lui demanderait des comptes ?

