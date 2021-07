Il est possible de faire des centrales nucléaires « extrêmement sûres »

Elon Musk est « pro nucléaire ».

C’est ce qu’a déclaré Musk mercredi en parlant de rendre l’extraction de bitcoins durable à La conférence B-Word hébergé par le Crypto Council for Innovation.

L’énergie nucléaire est considérée comme « énergie propre » car produire de l’énergie nucléaire ne dégage pas de gaz à effet de serre. Mais à cause de certains accidents de grande envergure, les anciennes centrales nucléaires peuvent avoir mauvaise réputation.

« Je pense que les centrales nucléaires modernes sont sûres contrairement à ce que les gens peuvent penser », a déclaré le PDG de Tesla et SpaceX.

« Je pense vraiment qu’il est possible de faire du nucléaire très, extrêmement sûr. »

Et « Je parle de fission. Vous n’avez pas besoin de fusion », a déclaré Musk.

La fission nucléaire est le processus utilisé dans les réacteurs nucléaires conventionnels. Avec une réaction de fission, les atomes plus gros se heurtent les uns aux autres et se divisent en atomes plus petits, ce qui libère de l’énergie.

La fusion est la réaction opposée à la fission. Avec la fusion, les atomes plus petits s’entrechoquent et se joignent à un atome plus lourd, libérant ainsi de l’énergie. La fusion est le processus par lequel le soleil génère de l’énergie.

« Vous avez ce gros réacteur à fusion dans le ciel appelé le soleil. Il se lève tous les jours », a déclaré Musk.

Certains annoncent la fusion comme un moyen plus sûr de produire de l’énergie nucléaire, car la fission génère déchet radioactif qui peut rester dangereuse très longtemps, alors que la fusion ne génère pas déchets radioactifs à vie longue (entre autres raisons).

Le problème est qu’avec la technologie actuelle, la fusion usurpe toute l’énergie qu’elle crée pour soutenir sa réaction, ne laissant aucune « énergie nette » pour alimenter d’autres choses. Plusieurs entreprises travaillent à commercialiser l’énergie de fusion, mais jusqu’à présent, elles n’ont pas réussi.

Musk soutient publiquement l’utilisation de l’énergie nucléaire depuis des années.

« Nous devrions construire plus de centrales nucléaires », Musk a déclaré dans une interview de 2007 avec PBS. « Je pense que c’est une meilleure façon de produire de l’énergie qu’une centrale électrique au charbon ou une centrale électrique au gaz naturel. »

Actuellement, environ 20 % de l’énergie produite aux États-Unis est d’origine nucléaire, selon la US Energy Information Administration.

La technologie de l’énergie nucléaire conventionnelle utilisant la fission a évolué et s’est améliorée au fil des ans. Par exemple, Bill Gates a fondé une entreprise nucléaire de pointe, TerraPower, qui innove sur la technologie des centrales électriques traditionnelles.

Pourtant, il y a une forte opposition à l’utilisation de l’énergie nucléaire.

Les opposants à l’énergie nucléaire disent qu’il existe toujours des risques associés à l’énergie nucléaire, malgré les innovations technologiques, et la meilleure solution est de se concentrer sur la montée en puissance des sources d’énergie renouvelables, comme l’éolien et le solaire.

– CNBC Lora Kolodny contribué à ce rapport.

