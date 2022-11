Il est possible d’avoir les deux

Aller chez le médecin m’a aidé à prendre le contrôle. Cela a aidé à un moment où je sentais que j’avais besoin de plus de confiance. Le médecin m’a donné plus de connaissances. J’ai accepté mon vitiligo maintenant. Je ne suis pas sous traitement actuellement, mais je sais que j’ai cette option. La médecine est une science et de nouveaux traitements contre le vitiligo se profilent à l’horizon.

L’acceptation de soi est finalement ce qui est si important. Vous devez vous garder encouragé. Il y aura des jours où vous n’aurez pas l’impression d’avoir confiance en vous. Dans ces moments-là, il est bon de compter sur ceux qui vous entourent qui peuvent vous encourager quand vous ne pouvez pas vous encourager vous-même.

Cela m’aide à côtoyer d’autres personnes atteintes de vitiligo. J’ai créé un groupe appelé So Rare They Stare ici à Athens, en Géorgie. J’ai créé ce groupe pour éduquer les autres sur le vitiligo et pour encourager les autres qui ont le vitiligo. Il est utile de s’entourer de personnes partageant les mêmes idées. J’ai toujours été une personne positive. Quand je côtoie des personnes négatives, j’essaie de changer les choses et de me concentrer sur le positif.