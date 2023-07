Il est plus difficile que jamais de jouer aux jeux de notre passé – mais il existe un moyen de sauvegarder vos anciens favoris

grim news annoncé dans un rapport publié cette semaine par la Video Game History Foundation, qui affirme que 87% des jeux vidéo sortis avant 2010 ne sont plus disponibles dans le commerce. Cela équivaut à une lacune de dizaines de milliers d’œuvres, dont beaucoup représentent des moments clés de l’évolution du médium. C’est une perte atroce de matériel source pour les personnes qui ont travaillé sur ces jeux, ainsi que pour les historiens et les archivistes, pour les chasseurs de pierres précieuses et pour tout jeune joueur qui souhaiterait profiter d’œuvres interactives créées dans différentes circonstances sociopolitiques, contre différents contraintes technologiques et modes ou dans des conditions de marché différentes.

Le vide n’est pas propre aux jeux vidéo – il y a des livres qui sont n’est plus publié même sous forme numérique, certains films ne peuvent être visionnés que sur des formats obsolètes, d’autres disparaissent des services de streaming quelques mois seulement après la sortie – mais l’ampleur du vide du jeu vidéo est inégalée dans d’autres médias. Selon le rapport, moins de 5% des jeux du Commodore 64 sont encore disponibles aujourd’hui. Le taux de disponibilité de 13 % des jeux vidéo classiques est inférieur d’un point à celui des films muets américains. En tant que co-directeur de la fondation Frank Cifaldi a tweeté: « Neuf jeux vidéo classiques sur 10 ne sont plus disponibles pour les consommateurs, et il est peu probable que ce nombre s’améliore. Il est pratiquement garanti que quelque chose avec lequel vous avez grandi est parti, pour toujours.

Les raisons du vide sont innombrables – et légèrement fastidieuses. La technologie de distribution des livres et des films est simple et la plupart du temps immuable. En revanche, chaque système de jeu vidéo est différent, donc apporter, par exemple, un jeu Spectrum à une PlayStation 5 nécessite divers actes de remodelage technologique. Il peut être question de licences expirées (le joyeux OutRun 2 de la Xbox et le solennel Ferrari 355 Challenge de la Dreamcast étaient basés sur des autorisations coûteuses et limitées dans le temps du constructeur automobile italien). Et, alors que certaines grandes sociétés de jeux comme EA ont des archivistes dédiés à la collecte du matériel artistique et du code source de leurs équipes, l’industrie du jeu vidéo a toujours échoué à reconnaître et à célébrer correctement son passé. Sega aurait perdu le code source de l’un de ses jeux Saturn les plus célèbres et les plus difficiles à trouver, Panzer Dragoon Saga, laissant tous ceux qui veulent jouer au jeu se faufiler sur eBay, où, accablés de chagrin, ils devront payer un minimum de 500 £ pour le privilège.

Les jeux vidéo sont, en partie, des œuvres itératives de technologie et d’ingénierie, comme les grille-pain ou les téléviseurs, il existe donc une hypothèse inhérente selon laquelle le nouveau doit toujours surpasser l’ancien. Un wag pourrait faire remarquer qu’avec une série aussi itérative que Fifa, qui voudrait s’asseoir pour un match de Fifa 15, 16, 17 ou 18 quand Fifa 23 existe ? Eh bien, même ces séries évolutives ont des vecteurs d’intérêt durables : chaque match offre un instantané du football professionnel à un moment donné. Lorsque tant de données du monde réel sont intégrées à chaque jeu, un Fifa 15 peut, de manière surprenante, offrir un instantané tactile et holistique du beau jeu à un moment particulier de l’histoire. Et les jeux sont simultanément des œuvres artistiques ; souvent, les meilleures écritures, musiques et conceptions ne se trouvent pas dans les grandes plaines du présent, mais dans les sombres forêts du passé.

Les options pour quiconque souhaite jouer à des jeux vidéo plus anciens sont extrêmement limitées : soit trouver le matériel d’origine, soit plonger dans le terrain périlleux de l’émulation. Ni l’un ni l’autre n’est simple. Les cartouches et les consoles vieillissent comme les gens ; le jaunissement du plastique est une affection cosmétique, mais si un condensateur sur le panneau de particules fuit, il peut causer des dommages irréparables. Ensuite, il y a les coûts impliqués : sécuriser une Super Nintendo ou Sega MegaDrive de base est relativement abordable ; trouver une copie du RPG classique Chrono Trigger ou du chef-d’œuvre de Treasure Alien Soldier vous coûtera plusieurs centaines de livres sur eBay. Une estimation prudente met la valeur de l’ensemble de la bibliothèque de jeux Neo Geo – toutes les variantes européennes, américaines et japonaises – à environ 250 000 $.

Le Commodore Amiga 500, l’une des nombreuses anciennes consoles qui peuvent désormais être émulées. Photographie : Future Publishing/Future/Getty Images

L’émulation est un terrain tout aussi difficile : une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel pour jouer, par exemple, à la bibliothèque Neo Geo, vous avez la tâche beaucoup plus délicate de localiser les « Roms » eux-mêmes, ces fichiers qui contiennent le code, l’art et la musique du jeu. , et qui, en raison de la légalité douteuse de la distribution, ne peut souvent être trouvé que sur des sites Web bourrés de virus et de pop-up conçus pour voler les coordonnées bancaires de l’ordinateur portable d’un octogénaire. Notamment, l’émulation ne peut jamais offrir qu’une approximation du comportement du matériel d’origine, et n’est donc jamais une représentation tout à fait précise de l’original.

Je suis relativement chanceux. Mon père travaillait toujours sur une collection d’un type ou d’un autre quand je grandissais : des voitures en boîte d’allumettes ; boîtes à aiguilles pour gramophones; premières éditions de chaque lauréat du prix Booker. Je l’accompagnais tôt un samedi matin au marché de Portobello Road et feuilletais des cassettes pirates de concerts de Nirvana pendant qu’il se baissait et marchandait parmi les étals. J’ai appris de lui la valeur de repérer un futur objet de collection et on m’a appris à toujours prendre soin des choses que je chérissais, en gardant l’emballage en sécurité et en veillant à ce que les bons CD et cartouches soient remis dans les bonnes boîtes. En tant que tel, je possède toujours la plupart des consoles que j’ai achetées au cours de ma vie, ainsi que de nombreux jeux vidéo que je ne pourrais pas facilement me permettre si je devais les racheter aujourd’hui.

Pour ceux qui veulent jouer à des jeux classiques de manière précise, la montée en puissance des puces FGPA (field-programmable gate array), qui permettent la création de cartouches prodiges pouvant être chargées avec des Roms, mais qui fonctionnent sur le matériel d’origine, fournissent un élitistes ‘ route vers la scène. Les ingénieurs amateurs ont créé une multitude de cartouches FGPA pour les systèmes classiques, tels que la série Everdrive conçue et vendue par le Le programmeur ukrainien Igor Golubovskiyou l’équipe espagnole Terraonion – des moyens de haute qualité pour jouer à d’anciens jeux de manière authentique, grâce aux technologies contemporaines. Mais ces options restent coûteuses pour les riches passionnés (même dans ce cas, vous devez également posséder un téléviseur CRT pour exécuter les jeux dans leur format approprié – une forme de technologie qui n’est plus fabriquée nulle part).

L’émulation semble donc être le moyen le plus démocratique et le plus efficace de sauver l’histoire du jeu vidéo. Il y a un appétit pour une solution fourre-tout. En 2021, le chef des jeux de Microsoft, Phil Spencer, a déclaré à Axios qu’il espérait un solution basée sur l’émulation à l’échelle de l’industrie pour préserver les anciens jeux vidéo. (Microsoft, il convient de le noter, a fait plus de travail pour préserver et promouvoir son arrière-catalogue que ses rivaux). Et tandis que les sociétés de jeux se sont, par le passé, montrées litigieux en matière d’émulation – un cousin proche, sans doute, du piratage – les archivistes amateurs sont parfois aussi venus à la rescousse. Récemment, j’ai parlé à Kelsey Lewin, codirectrice de la Video Game Foundation sur mon podcast Ma console parfaite. Elle a révélé que lorsque le personnel de Disney s’est rendu compte que la société avait perdu le code source de deux de ses jeux de films liés, Aladdin et Le Roi Lion, la fondation a pu leur fournir des copies des fichiers – preuve, peut-être, que l’avenir du passé du jeu vidéo dépend peut-être, non des éditeurs, mais des gens.

A quoi jouer

Ghost Trick : Détective Fantôme. Photo : Capcom

Sorti à l’origine pour la Nintendo DS – le système portable à double écran qui a répondu à la question : et si une Game Boy fonctionnait comme un miroir compact – en Ghost Trick : Détective fantôme vous incarnez un spectre qui doit résoudre son propre meurtre. Réalisé par le créateur d’Ace Attorney Shu Takumi, le jeu passe de la salle d’audience à la scène d’une série de crimes mais conserve tout l’humour et l’intrigue de la série Phoenix Wright. Votre personnage, Sissel, jouit de la capacité enviable de remonter le temps jusqu’à quatre minutes précises avant toute mort ; dans chaque mission, votre tâche est d’empêcher une calamité imminente.

En tant que fantôme, Sissel ne peut pas rester directement dans la main d’un meurtrier, mais il peut hanter et manipuler des objets inanimés, créant une distraction en créant des distractions à l’échelle domestique : tirer la chasse d’eau, renverser des verres, laisser échapper des poppers de fête, etc. Le script est drôle et l’interaction entre l’histoire et la mécanique est infiniment délicieuse. Né dans une autre génération, Takumi aurait pu être un auteur de mystères de meurtre d’une popularité semblable à celle d’Agatha Christie; au lieu de cela, nous avons la chance d’apprécier son génie agité dans la sphère interactive.

Disponible sur: Commutateur Nintendo, PlayStation 4, Windows, Xbox One

Temps de jeu estimé : 6-8 heures

Quoi lire

PUBG : Champs de bataille Photographie : Krafton

Le Rapports du New York Times sur une romance illicite entre une Pakistanaise et un Indien qui s’est épanouie dans le jeu pionnier de la bataille royale PUBG . Seema Ghulam Haider, 27 ans, une musulmane qui affirme avoir été abandonnée par son mari, a vendu la maison familiale, puis s’est rendue en Inde avec ses quatre enfants, pour commencer une nouvelle vie avec Sachin Meena, un jeune de 22 ans. vieil hindou. L’affaire a brisé non seulement les tabous religieux et culturels, mais aussi internationaux, en raison des tensions entre l’Inde et les Pakistanais. L’amour du couple semble pourtant authentique. « Elle savait qu’il n’était pas très solide financièrement », a déclaré la police. « Elle n’a pas été impressionnée par son travail, mais par ses compétences PUBG. »

Danny O’Dwyer, créateur de documentaires sur les jeux vidéo YouTube basé en Californie, a récupéré des milliers de cassettes contenant extraits de jeux vidéo rares de l’oubli. Un téléspectateur a contacté O’Dwyer pour lui faire savoir qu’une société de médias de San Francisco possédait les images, dont une grande partie est stockée sur des formats obsolètes; l’entreprise accepté de laisser O’Dwyer avoir les bandes, qui devaient autrement être envoyés à la décharge. Les bandes comprennent des bobines de démonstration, des interviews et des clips des coulisses ; parmi le butin, il a trouvé une interview qui n’a pas encore été diffusée avec le créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, et une visite d’un musée réservé aux employés à l’intérieur de l’ancien siège social de Nintendo aux États-Unis.

Le Financial Times a publié un profil de Debbie Bestwick, directeur général de Team17, le développeur et éditeur de jeux vidéo basé au Royaume-Uni, surtout connu pour la série Worms. Selon le FT, Bestwick, qui a commencé à travailler chez un détaillant de jeux vidéo lorsqu’elle était adolescente, est la femme PDG la plus ancienne de l’industrie des jeux. Le nom de la société dérive de la puce 16 bits qui alimentait les ordinateurs personnels de l’époque. « Nous étions un peu meilleurs que les autres », a déclaré Bestwick.

