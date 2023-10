La honte de la BBC

Voilà pour l’impartialité tant vantée de la BBC.

Alors que la chaîne publique refuse toujours de qualifier les meurtriers du Hamas de terroristes, un certain nombre de ses journalistes au Moyen-Orient sont accusés de parti pris anti-israélien, qualifiant notamment le massacre de centaines de civils israéliens de « matin d’espoir ».

La BBC a raison de mener une enquête urgente sur les préjugés anti-israéliens des journalistes, mais cela fera-t-il une petite différence ? Crédit : Getty

Ce n’est pas une surprise.

Mais même les patrons aux oreilles creuses de la BBC devraient prêter attention lorsque Lord Carey, l’ancien archevêque de Cantorbéry, dit qu’il a honte de la société et fait écho au grand rabbin Ephraim Mirvis en disant qu’elle a perdu son sens moral.

L’opinion de Lord Carey selon laquelle la BBC n’est pas adaptée à son objectif et ne représente pas notre nation est en effet accablante.

La BBC a raison de mener une enquête urgente.

Mais est-ce que cela fera une petite différence ?

En attendant, nous prions pour les Britanniques et les autres otages capturés par le Hamas, d’autant plus que certains figurent déjà parmi les personnes tuées par les frappes aériennes israéliennes.

La faute en incombe clairement aux lâches bouchers du Hamas qui les utilisent comme boucliers humains.

Alors que les terroristes empêchent les familles terrifiées de fuir Gaza et entraînent les enfants comme chair à canon pour le combat à venir, il est plus clair que jamais que le Hamas n’est pas seulement l’ennemi d’Israël mais aussi des Palestiniens.

Si seulement la BBC pouvait le voir.

Une cellule facile

NOS prisons chroniquement surpeuplées sont en crise.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, nie qu’il ait été demandé aux juges de retarder la condamnation des violeurs et autres criminels dangereux, mais il n’y a pas suffisamment de cellules pour ceux qui devraient vraiment être derrière les barreaux.

Envoyer 10 000 détenus purger leur peine dans leur propre pays pourrait libérer suffisamment de cellules pour les criminels dangereux Crédit : Getty

Envoyer 10 000 détenus purger leur peine dans leur propre pays permettrait de résoudre le problème.

Pourquoi devrions-nous payer pour les héberger de toute façon ?

Parler de sanctions de travaux d’intérêt général « à la texane » pour les criminels de bas niveau pourrait également être utile.

Mais seulement s’ils étaient adaptés, stimulants et significatifs, comme c’est le cas au Texas, et non des promenades inutiles dans le parc comme c’est trop souvent le cas ici.

Vérités à la maison

Les conservateurs pourraient regretter d’avoir laissé Keir Starmer voler leurs vêtements et promettre un programme de construction de maisons pour les jeunes désespérés de devenir propriétaires de leur propre maison.

Rishi Sunak doit élaborer des plans pour accélérer le processus de planification et de construction.

Rishi Sunak doit accélérer le processus de planification et de construction ou laisser Keir Starmer voler leurs vêtements et promettre un programme de construction de maisons Crédit : Getty

Et les NIMBY et leurs députés dans les circonscriptions traditionnellement véritablement bleues doivent savoir que s’ils continuent à bloquer des développements raisonnables, cela ne signifie pas que ces développements ne se produiront pas.

Cela signifie simplement que ce seront les députés travaillistes occupant ces sièges qui leur donneront le feu vert.