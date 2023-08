Il est peut-être temps de prêter à nouveau attention au COVID

Parallèlement aux nouvelles de la prévalence croissante d’EG.5, liées au COVID taux d’hospitalisation ont augmenté de 12,5 % la semaine dernière – la hausse la plus importante depuis décembre. Pourtant, aucun lien n’a été établi entre la nouvelle variante et l’augmentation des admissions à l’hôpital. Et jusqu’à présent, les experts n’ont trouvé aucune différence dans la gravité de la maladie ou des symptômes entre Eris et les souches qui l’ont précédée.

UN résumé du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota affirme que EG.5, surnommé « Eris » par les trackers de santé, est presque identique à sa souche parente, XBB.1.9.2, mais a une mutation de pointe supplémentaire.

10 août 2023 – Plus de 3 ans après le début de l’ère du COVID-19, la plupart des Américains se sont réinstallés dans leur mode de vie d’avant la pandémie. Mais une nouvelle variante dominante et l’augmentation du nombre d’hospitalisations pourraient céder la place à une autre poussée estivale.

Source de préoccupation?

Le virus COVID a une grande tendance à muter, explique William Schaffner, MD, professeur de maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt de Nashville.

« Heureusement, ce sont des mutations relativement mineures. » Même ainsi, le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, continue d’être très contagieux. « Il ne fait aucun doute que cela se propage – mais ce n’est pas plus grave. »

Ainsi, Schaffner ne pense pas qu’il soit temps de paniquer. Il préfère appeler cela une « légère hausse » dans les cas plutôt qu’une « poussée », car une poussée « semble trop importante ».

Bien que les chiffres soient encore faibles par rapport à la flambée estivale de l’année dernière, les experts exhortent toujours les gens à rester au courant des changements dans le virus. « Je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’alarmer », a convenu Bernard Camins, MD, spécialiste des maladies infectieuses au Mount Sinai Hospital de New York.

Alors pourquoi le nombre plus élevé de cas? « Il y a eu une augmentation des cas de COVID cet été, probablement liée aux voyages, à la socialisation et à la diminution du masquage », a déclaré Anne Liu, MD, spécialiste des allergies, de l’immunologie et des maladies infectieuses à l’Université de Stanford. Même ainsi, a-t-elle dit, « en raison d’un niveau existant d’immunité contre la vaccination et les infections antérieures, il a été limité et la gravité des cas a été plus faible que lors des poussées précédentes ».