Ivan Rakitic s’est ouvert à QuatreQuatreDeux sur son amitié durable avec Manuel Neuer.

La légende croate a joué dans la même équipe de Schalke que l’emblématique gardien du Bayern Munich et de l’Allemagne pendant trois ans et demi avant de rejoindre Séville en 2011.

Et Rakitic est resté en contact avec Neuer depuis lors, les deux joueurs ayant connu des carrières brillantes au sommet du football.

Neuer et Rakitic ensemble à Schalke (Crédit image : Getty Images)

Rakitic – qui en est maintenant à la quatrième saison de son deuxième passage à Séville, de retour après un passage de six ans à Barcelone – a déclaré FFT: « J’ai parlé de lui à mes amis [Neuer] plusieurs fois quand je suis arrivé [at Schalke]. Il venait de jouer les trois derniers mois de la saison précédente et il était un peu comme moi, le jeune blond !

« Chaque semaine, il est devenu meilleur et plus fort, et c’est pourquoi il est peut-être l’un des meilleurs gardiens de l’histoire. C’était incroyable de voir à quel point il s’est amélioré. C’était impossible de marquer un but contre ce gars-là – il était partout, avec de si longues jambes, des mains, tout !

« Je suis vraiment content de la carrière qu’il a eue car il est toujours un de mes grands amis. Nous parlons beaucoup. »

Neuer a récemment repris l’entraînement du Bayern après neuf mois d’absence après s’être cassé la jambe en skiant en décembre dernier.

Rakitic, quant à lui, a débuté tous les matchs jusqu’à présent cette saison pour Séville – bien que les vainqueurs de la Ligue Europa 2022/23 aient connu un début de campagne difficile, perdant trois sur trois pour se retrouver en bas de la Liga dans l’état actuel des choses.

