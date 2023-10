basculer la légende Marco Ugarte/AP

Il est peu probable, mais pas impossible, que les humains atteignent l’objectif de température plus basse fixé par l’accord historique de Paris de 2015, selon nouvelle recherche menée par un groupe international de scientifiques.

Les effets les plus catastrophiques du changement climatique, tels que l’extinction massive et l’élévation catastrophique du niveau de la mer, se manifestent de manière plus agressive si les températures dépassent les objectifs de l’accord de Paris. Les résultats rappellent que, même si l’utilisation des énergies renouvelables augmente, les humains restent profondément dépendants des combustibles fossiles et rejettent chaque année d’énormes quantités de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

L’accord de Paris sur le climat a fixé pour objectif de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius, et idéalement pas plus de 1,5 degré Celsius, par rapport aux températures moyennes de la fin des années 1800. Cet objectif inférieur se profile. La température moyenne sur Terre Durant la dernière décennie était d’environ 1,1 degrés Celsius plus élevée que les températures préindustrielles.

En général, il est plus facile d’utiliser Celsius dans ce contexte car les Nations Unies et les scientifiques l’utilisent. Et les chiffres cibles sont jolis et ronds. Mais voici à quoi ressemblent ces chiffres en degrés Fahrenheit, plus familiers : les humains tentent de limiter le réchauffement entre environ 2,7 et 3,6 degrés Fahrenheit, et nous sommes actuellement déjà à environ 2 degrés Fahrenheit de réchauffement.

La nouvelle étude, publiée dans la revue Changement climatique naturel, calcule la quantité de dioxyde de carbone que les humains peuvent encore émettre avant d’atteindre la limite de 1,5 degré Celsius. Si les humains continuent d’émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel, ce seuil sera atteint dans environ six ans, estiment les auteurs.

“Nous ne voulons pas que cela soit interprété comme ‘six ans pour sauver la planète'”, déclare Christopher Smith, climatologue à l’Université de Leeds et l’un des auteurs.

“Nous voulons souligner à quel point nous sommes proches de 1,5 degré [Celsius]”, explique Smith. Pour avoir plus de 50 % de chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, les humains devraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2035 environ, estime l’étude.

C’est très peu probable. Même les plans actuels de réduction des émissions les plus ambitieux n’aboutiront pas à zéro émission nette avant 2050 environ.

Mais les humains ont encore beaucoup de pouvoir pour limiter le réchauffement, souligne l’étude. En effet, l’objectif de 1,5 degré Celsius n’est pas comme une falaise où l’humanité serait en sécurité d’un côté et condamnée de l’autre.

“Si nous parvenons à limiter le réchauffement à 1,6 degré ou 1,65 degré ou 1,7 degré [Celsius]c’est bien mieux que 2 degrés [Celsius]”, déclare Smith. “Nous devons encore nous battre pour chaque dixième de degré.”

Les nouvelles estimations suggèrent que les humains ont un peu moins de marge de manœuvre en matière d’émissions de carbone que les prédictions précédentes. Cependant, la prévision sur six ans reste dans la gamme des possibilités prédites par le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, avec lequel la nouvelle étude partage à la fois les auteurs et les méthodes.

L’une des raisons expliquant cette estimation un peu plus désastreuse est la pollution de l’air. Lorsque les combustibles fossiles sont brûlés, ils libèrent d’autres polluants en plus du dioxyde de carbone. Certains de ces polluants – les aérosols – refroidissent légèrement la Terre.

Les scientifiques le savent depuis longtemps à propos des aérosols, mais les meilleures estimations de la quantité de refroidissement des aérosols ont légèrement augmenté. Cela signifie que, à mesure que la pollution atmosphérique diminuera dans les années à venir, elle pourrait améliorer la santé humaine, mais entraînera un réchauffement légèrement plus important.