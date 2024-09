Il est peu probable que Scott Sartiano revienne aux Hamptons après une saison estivale difficile

Il semble que les Hamptons aient déjà battu Scott Sartiano jusqu’à ce qu’il soit soumis.

Après avoir conquis la scène nocturne haut de gamme de New York, Sartiano s’est aventuré vers l’Est pour la première fois cet été – avec l’intention, nous dit-on, de s’enraciner dans la communauté qui resterait pendant des générations.

Mais après un seul été de lutte contre les intérêts bien ancrés de l’enclave fortunée, il semble qu’il en ait déjà assez.

Déjà conquérant la scène nocturne de New York, Saritano s’est aventuré vers l’Est pour la première fois cet été. Dennis A. Clark

Sartiano a commencé sa carrière dans des clubs nocturnes animés, notamment 1OAK et Butter.

Mais il s’est bâti une solide réputation avec de nouveaux établissements du centre-ville comme le restaurant animé Sartiano’s et le club des membres de Soho Zero Bond.

Il a trempé un orteil dans les eaux saumâtres de Long Island cet été avec une version pop-up de Sartiano à l’historique Hedges Inn à East Hampton.

Mais le roi du club a dû faire face à un été de maux de tête, allant d’une prétendue « campagne de harcèlement » de la part de la police à « la pression du gouvernement local ».

Il a bâti sa réputation grâce à des projets dans le centre-ville, comme le restaurant Sartiano’s et le club des membres de Soho, Zero Bond. Images GC

Sartiano a laissé expirer son bail saisonnier, et même si une source nous a dit qu’il était « incertain » qu’il tente sa chance l’année prochaine, cela semble peu probable.

« Il voulait laisser un héritage à sa famille là-bas », a déclaré une autre source.

Il a ouvert une version éphémère de Sartiano’s dans l’historique Hedges Inn à East Hampton. Emmy Park pour le NY Post

Une source a déclaré à Page Six qu’il n’était pas encore certain qu’il tenterait sa chance l’année prochaine dans les Hamptons. Emmy Park pour le NY Post

« Cet endroit était emblématique. Il aurait pu appartenir à sa famille pendant plusieurs générations. »

Sartiano voulait initialement ouvrir un avant-poste de Zero Bond, le club privé dont le maire Eric Adams est un fidèle.

Mais après la résistance des habitants inquiets et du maire d’East Hampton Village, Jerry Larsen, Sartiano a fini par ouvrir un restaurant à la mi-juillet.

Une source nous a dit que cette concession avait pour but de montrer qu’il avait de bonnes intentions.

« Ils allaient faire le restaurant et montrer au village qu’ils étaient de bonnes personnes », nous dit-on.

« Au lieu de cela, ils ont reçu des plaintes pour nuisances sonores et des amendes. La ville dira que c’est justifié, et Sartiano dira que c’était ciblé et qu’ils ont essayé de les faire fermer. »