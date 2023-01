Il est peu probable que Rohit Sharma et Virat Kohli soient sélectionnés pour les T20I : sources

Deux des joueurs de cricket les plus célèbres d’Inde – Rohit Sharma et Virat Kohli – ne seront probablement pas sélectionnés pour les T20I à l’avenir, ont déclaré des sources à NDTV. Le duo de vétérans est les piliers du cricket indien depuis plus d’une décennie maintenant, mais l’instance dirigeante du jeu dans le pays – BCCI – prévoit d’introniser de jeunes joueurs au format T20I en prévision de la Coupe du monde T20 2024 aux États-Unis et le Antilles. Des sources ont en outre déclaré à NDTV que Hardik Pandya serait un rouage crucial dans les plans T20I de l’Inde et qu’il deviendrait probablement le capitaine à long terme dans le format le plus court.

Le nouveau comité de sélection de la BCCI, dirigé par Chetan Sharma, qui a été nommé le 7 janvier, devrait s’entretenir avec Virat et Rohit concernant leur avenir T20I, ont indiqué des sources. Ils ont ajouté que le duo de stars s’était rendu disponible pour la sélection dans les T20I. “BCCI veut une jeune équipe sous Hardik Pandya pour les T20I”, ont déclaré des sources.

Lorsque Hardik Pandya a été nommé capitaine de l’équipe indienne du T20I pour la série de trois matches récemment conclue contre le Sri Lanka, il y avait suffisamment de spéculations sur le fait que le temps de Rohit en tant que skipper du T20I pourrait toucher à sa fin. Rohit et Virat, lui-même ancien capitaine indien, ne faisaient pas partie de l’équipe T20I contre le Sri Lanka alors qu’ils étaient nommés dans l’équipe ODI.

Rohit a fait ses débuts internationaux en juin 2007 dans les ODI. Il a joué son premier T20I en septembre de cette année-là. Virat, quant à lui, a fait ses débuts internationaux seniors en août 2008 lors d’un match ODI contre le Sri Lanka alors qu’il a disputé son premier T20I en juin 2010. Les deux ont mené l’Inde dans les Coupes du monde T20, mais n’ont pas pu gagner. l’événement phare en tant que capitaines.

Dans la liste des meilleurs buteurs en T20I, Virat est en tête du classement avec un décompte de 4008 en 115 matchs à une moyenne de 52,73. Rohit est deuxième sur cette liste avec 3853 courses en 148 matchs à une moyenne de 31,32.

Lundi, à la veille du premier ODI contre le Sri Lanka à Guwahati, Rohit a toutefois affirmé ne pas renoncer au format le plus court. “Nous n’avons que six T20I, trois sont terminés. Donc, nous allons nous débrouiller, vous savez, pour s’occuper de ces garçons jusqu’à l’IPL. Ensuite, nous verrons ce qui se passera après l’IPL. Mais certainement, je n’ai pas décidé d’abandonner le format”, a déclaré Rohit.

Rohit a ajouté qu’une nouvelle équipe avait joué les T20I contre le Sri Lanka en raison de la gestion de la charge de travail de certains des joueurs seniors. “Si vous regardez le calendrier, il y avait des matchs consécutifs, nous avons donc décidé de simplement regarder la charge de travail de certains joueurs que nous voulions nous assurer qu’ils aient suffisamment de temps de pause et qu’ils les gèrent. Je tombe définitivement dans ça ( catégorie) également », a déclaré Rohit,