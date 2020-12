Il est peu probable que Rishi Sunak produise un budget d’urgence s’il y a un Brexit sans accord, car le soutien accordé aux entreprises au sein de Covid est déjà si substantiel, a-t-il émergé hier soir.

Les prédécesseurs du chancelier Sajid Javid et Philip Hammond ont élaboré des budgets d’urgence pour l’éventualité, mais M. Sunak prévoit plutôt un ensemble de soutien sur mesure pour les zones les plus touchées.

Parmi les personnes à risque figurent les éleveurs d’agneaux, qui devraient être durement touchés par des droits de douane de plus de 40% sur les exportations vers le continent si la Grande-Bretagne ne parvient pas à conclure un accord de fond avec l’UE avant le 1er janvier.

Mais M. Sunak pense que ses mesures, telles que le programme de congés et les prêts aux entreprises, sont si vastes et généreuses qu’un budget d’urgence ne sera pas nécessaire, a rapporté The Independent.

M. Sunak (photographié à Londres le 26 novembre) ne prévoit pas de budget d’urgence en cas de Brexit sans accord contrairement à ses prédécesseurs

Les petites entreprises touchées par un scénario No Deal pourraient compter sur les mesures de secours de Covid jusqu’à au moins la fin du mois de mars, ont conseillé les prévisionnistes économiques du Trésor.

Le prochain budget est dû en février ou mars, ce qui signifie que M. Sunak pourrait présenter les affaires financières de la Grande-Bretagne comme normales sans qu’il soit nécessaire de faire une annonce d’urgence.

S’il n’y a pas d’accord d’ici la fin de la période de transition du Brexit à la fin du mois, la Grande-Bretagne quittera le marché unique et l’union douanière et commencera à commercer avec l’UE aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, avec l’imposition de tarifs et de quotas. .

Les industries confrontées au poids des règles de l’OMC comprennent l’agriculture, avec un tarif moyen sur les marchandises de 11 pour cent, mais montant à 40 pour cent ou plus sur l’agneau et le bœuf.

Plus de 25% des agneaux britanniques se retrouvent sur le continent, ce qui signifie qu’ils sont parmi les plus exposés dans l’issue potentiellement chaotique du No Deal.

Les constructeurs automobiles verraient les tarifs augmenter d’environ 2700 £ par moteur expédié vers l’UE.

Mike Hawes, le directeur de, a déclaré à The Independent: « Quitter le marché unique et l’union douanière signifie que nous entraînerons des coûts supplémentaires importants, mais un scénario sans accord serait beaucoup plus dommageable.

Les éleveurs de moutons à Romney Marsh, en Angleterre. L’industrie agricole supporterait le plus gros des tarifs de l’OMC en cas de Brexit No Deal

« Les tarifs douaniers qui en résulteraient désavantageraient nos fabricants sur les marchés d’exportation, augmenteraient les prix pour les consommateurs et rendraient le Royaume-Uni non compétitif, à la fois en tant que marché et en tant que producteur. »

On avait espéré qu’un accord pourrait être conclu lors d’un sommet de deux jours dans la capitale belge à partir de jeudi – le dernier rassemblement de l’UE prévu pour l’année – mais le calendrier semble de plus en plus serré.

La France a publiquement averti qu’elle opposerait son veto à tout accord si elle n’était pas satisfaite des termes, au milieu des signes que le président Emmanuel Macron craint que le principal négociateur de l’UE, Michel Barnier, se prépare à donner trop de terrain dans sa détermination à conclure un accord.