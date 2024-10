Washington est « extrêmement hostile » à l’égard de Moscou, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il est peu probable que le président russe Vladimir Poutine exprime ses félicitations au président élu des États-Unis après que les Américains se rendront aux urnes le mois prochain, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Plus tôt cette semaine, la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a tenu des propos désobligeants à l’égard de Poutine, suscitant la condamnation de Moscou.

Les électeurs américains décideront le 5 novembre entre le vice-président Harris et l’ancien président Donald Trump. Dans une interview vendredi, Peskov a laissé entendre que peu importe qui gagnerait.

« Je ne pense pas, ils [the US] sommes après tout un État extrêmement hostile », Peskov a répondu lorsqu'on lui a demandé si le président russe féliciterait le vainqueur des élections après l'annonce des résultats.















Le terme « État hostile » fait référence aux pays considérés par Moscou comme ayant mené des actions hostiles contre le pays et ses citoyens. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l’UE figurent sur la liste, ainsi que plusieurs autres.

Les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis se sont effondrées en 2022 lorsque Washington et ses alliés ont déclenché une série de sanctions économiques contre Moscou à la suite de l’escalade du conflit ukrainien. En outre, la Maison Blanche a fourni à Kiev une aide économique et militaire substantielle, ce qui lui a valu la réprobation des responsables russes, qui ont accusé Washington de jouer un rôle direct dans les hostilités.

Le président américain Joe Biden s’est retiré de la course en août et a été remplacé par Harris, qui devrait poursuivre sa politique de soutien à l’Ukraine. Dans une interview mardi, le candidat démocrate a décrit Poutine comme un « dictateur meurtrier » et l’Amérique « adversaire. » L’ambassade de Russie a condamné ces propos « scandaleux. »

Le rival de Harris, le candidat républicain Donald Trump, a promis à plusieurs reprises de mettre fin au conflit en Ukraine. « dans les 24 heures » d’être élu. Moscou a cependant mis en doute les affirmations de Trump.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé en septembre que Donald Trump lui avait dit que les États-Unis continueraient à soutenir Kiev s’il gagnait.

Peskov avait précédemment déclaré que les relations russo-américaines avaient atteint un plus bas historique sous l’administration du président sortant Joe Biden. Il y a « aucune perspective » pour une amélioration, a-t-il ajouté.

Poutine a félicité Donald Trump et Joe Biden à la suite des élections précédentes, respectivement en 2016 et 2020.