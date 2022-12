Il est peu probable que Man United prolonge le contrat de De Gea

David de Gea, 32 ans, semble se diriger vers la sortie d’Old Trafford avec des informations selon lesquelles Erik ten Haag veut un nouveau gardien. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd à la recherche du nouveau n ° 1

Il est peu probable que Manchester United s’active David de Gea prolongation de contrat cet été et cherchera plutôt un nouveau gardien de but à la fin de la saison 2022-23, selon Sky Sports Germany Florian Plettenburg.

Il rapporte que si l’international espagnol de 32 ans souhaite rester à Old Trafford pendant encore 12 mois, le patron de United, Erik ten Haag, est ouvert à l’idée d’un nouveau n ° 1.

De Gea est l’un des meilleurs tireurs de l’industrie, comme cela a été prouvé à plusieurs reprises cette saison, mais Ten Haag serait à la recherche d’un gardien plus à l’aise avec le ballon à ses pieds.

Cela pourrait laisser De Gea disponible sur un transfert gratuit lorsque la campagne actuelle se terminera en mai 2023.

United a signé De Gea pour 19 millions de livres sterling en 2011 et il est devenu l’un des joueurs les plus fiables d’une équipe qui a lutté depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Cependant, si l’Espagnol devait passer à autre chose, United libérerait une part importante de sa masse salariale.

PAPIER GOSSIP

– Chelsea garde un œil sur le défenseur central du Bayer Leverkusen Piero Hincapie, selon Sports du ciel. L’international équatorien est considéré comme une option de transfert légèrement plus abordable que la Croatie et la star du RB Leipzig Josko Gvardiol, dont la valeur a probablement augmenté après ses performances impressionnantes au Qatar. Hincapie, 20 ans, a disputé tous les matchs de groupe de l’Équateur lors de la Coupe du monde, et il pourrait être disponible pour 26,2 millions de livres sterling.

– Liverpool et Chelsea se battent pour signer le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Moises Caicedoselon Sports du ciel. Le joueur de 21 ans a impressionné pour les Seagulls cette saison et a également joué pour l’Équateur au Qatar, où il a marqué lors de la victoire de groupe contre le Sénégal. Les pourparlers officiels n’ont pas encore eu lieu et le milieu de terrain est sous contrat sur la côte sud jusqu’en juin 2025. Cependant, alors que Brighton hésite à lâcher sa star sud-américaine, les meilleurs clubs anglais tournent en rond, ce qui pourrait signifier une bataille acharnée en janvier. , ou au-delà.

– Chelsea souhaite débarquer le prodige brésilien Vitor Roquémais l’attaquant de l’Athletico Paranaense a une clause de rachat de 87 millions de livres sterling, rapporte Globo. Les rumeurs suivent de près le transfert d’Endrick au Real Madrid, un joueur auquel Chelsea s’intéressait également. Roque, comme Endrick, est également considéré comme l’un des meilleurs espoirs du continent, mais les Bleus font face à une pression considérable pour sa signature. L’attaquant né à Timoteo suscite également l’intérêt du Paris Saint-Germain, de Barcelone et du Real Madrid.

– Milieu de terrain de l’Eintracht Francfort Daïchi Kamada est devenu une cible de transfert surprise pour Barcelone, rapporte sport. Le meneur de jeu japonais, 26 ans, est agent libre depuis juin et suscite l’intérêt du Borussia Dortmund, ainsi que de clubs italiens. Francfort a tenté de garder Kamada en Allemagne au-delà de son contrat existant, mais il semble que le joueur ait décidé qu’il voulait un nouveau défi. Kamada a impressionné le club catalan lorsque les deux équipes se sont affrontées en Ligue Europa la saison dernière, et les Allemands cherchent maintenant des remplaçants appropriés.

– Le Paris Saint-Germain tentera de conserver Lionel Messi dans la capitale française au-delà de la fin de la saison en cours, selon un journaliste italien Fabrice Romano. Il rapporte que si l’Inter Miami a fait des démarches pour persuader la star argentine d’échanger la Ligue 1 contre la MLS, aucun accord n’a encore été conclu. Et les responsables du PSG souhaiteraient que l’attaquant de 35 ans reste un an de plus. A ce titre, ils feront leur proposition dans les prochaines semaines.