Il est peu probable que l’Ukraine obtienne des avions de combat F-16 de sitôt

BRUXELLES – Les espoirs du président ukrainien Volodymyr Zelensky que les bailleurs de fonds occidentaux fourniront des avions de chasse modernes – ce qu’il appelle des «ailes pour la liberté» – ont été découragés, voire rejetés, par les principaux fournisseurs d’armes ukrainiens. Dans des appels aux dirigeants européens lors de son voyage éclair en Grande-Bretagne, en France et dans l’Union européenne la semaine dernière, Zelensky a exhorté la livraison immédiate d’avions, de préférence des F-16 de fabrication américaine dont l’utilisation est répandue parmi les Alliés de l’OTAN, affirmant que l’avion de chasse de quatrième génération pourrait mettre fin à la guerre rapidement.

Kiev demande une puissance aérienne avancée depuis le printemps, jusqu’à présent en vain. Mais l’expérience a appris aux Ukrainiens qu’un « non » de l’Occident n’est souvent pas aussi ferme qu’il y paraît au premier abord. Artillerie lourde occidentale, lanceurs de missiles de précision, défense aérienne sophistiquée et chars lourds — qui étaient tous jugés impossibles à approvisionner – sont maintenant sur le champ de bataille ou du moins promis pour livraison.

Mais dans des déclarations à la suite de la tournée de Zelensky, des dirigeants en Europe et au-delà ont déclaré que le transfert d’avions de chasse n’était pas une priorité actuelle. Cela « prendra du temps », a déclaré lundi à la presse le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg a pris la parole avant une réunion mardi à Bruxelles du Groupe de contact de la défense ukrainienne, la coalition de plus de 50 pays fournissant une assistance en matière de sécurité à Kiev. Cette réunion sera suivie tard mardi et mercredi par une réunion distincte des ministres de la défense de l’OTAN.

Les conversations lors de ces réunions, a déclaré Stoltenberg, se concentreront sur deux choses. “L’un est la rapidité, l’urgence” en prévision d’une offensive russe qui, selon lui, était déjà en cours alors que l’Ukraine espère lancer sa propre contre-offensive contre les forces d’occupation de Moscou.

«Quelle que soit l’opinion sur les avions… ma priorité est de m’assurer que des promesses de dons sont faites pour les blindés, les chars de combat. … Chaque jour compte », a déclaré Stoltenberg.

“Il est important d’avoir une consultation constante entre les alliés sur les nouvelles plates-formes qu’ils devraient fournir.” Une fois les promesses faites, la deuxième priorité, a-t-il dit, est de “s’assurer que tous les systèmes promis sont livrés et fonctionnent comme ils le devraient”.

D’autres ont été plus directs en disant que même si les chasseurs à réaction feront partie de l’armée ukrainienne du futur, ce n’est pas le moment pour eux.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lors de la visite de Zelensky que les discussions en cours sur le soutien à l’Ukraine pourraient inclure des avions de combat et que la Grande-Bretagne commençait un programme de formation pour les pilotes ukrainiens sur des avions aux normes de l’OTAN.

Mais le ministre des Affaires étrangères Ben Wallace, s’exprimant lors d’une conférence à Rome à la fin de la semaine dernière, a déclaré que la fourniture d’avions était une perspective à long terme. “Ce n’est pas un simple cas de remorquage d’un avion jusqu’à la frontière”, a déclaré Wallace à la BBC. “La Grande-Bretagne sait ce dont l’Ukraine a besoin et est très heureuse d’aider de plusieurs manières.”

Le même effet, cependant, “peut être obtenu d’une manière différente, et sans prendre des mois, ce qui prendrait bien sûr des avions de chasse”, a-t-il ajouté, mentionnant la couverture aérienne fournie par les missiles et les drones à longue portée.

Le président français Emmanuel Macron, s’exprimant vendredi après le discours de Zelensky lors d’un sommet de l’Union européenne, a déclaré qu’il “n’excluait rien”, mais que la fourniture de jets “ne correspond pas aux besoins d’aujourd’hui”.

“Il est essentiel que les alliés privilégient les équipements les plus utiles” et “les plus rapides” pour arriver, a-t-il dit.

Dans le passé, les responsables américains de la défense ont déclaré que l’Ukraine possédait suffisamment d’avions de l’ère soviétique et qu’en envoyer davantage prendrait du temps et serait difficile. Lorsqu’on lui a demandé au début de ce mois si les États-Unis fourniraient des F-16, le président Biden a été succinct. “Non,” dit-il.

Mais l’administration dit qu’elle ne fera pas obstacle aux autres. “Si un pays de l’OTAN ou même un pays non membre de l’OTAN veut fournir des capacités telles que des avions de combat à l’Ukraine, c’est certainement sa décision à prendre”, a déclaré John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes vendredi à Washington, en ce qui est devenu une réponse standard aux questions sur les équipements que les États-Unis n’ont pas l’intention de fournir de manière imminente.

Dans le même temps, a déclaré Kirby, “on pourrait supposer que si vous allez introduire un système dans un – dans une armée avec laquelle ils n’ont aucune expérience, il va falloir qu’il y ait une formation qui accompagne cela. ”

Les Alliés ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la fourniture d’avions de chasse constituerait une escalade majeure de l’aide à l’Ukraine qui pourrait provoquer une réponse russe à l’OTAN. “Nous prenons ces décisions avec soin et nous le faisons de manière réfléchie”, a déclaré un porte-parole de Sunak après la visite de Zelensky. “Nous sommes conscients des risques potentiels d’escalade.”

La Russie a déjà menacé d’une réponse “militaire” à toute fourniture d’avions haut de gamme.

Même les fournisseurs ukrainiens les plus avant-gardistes se sont montrés hésitants. Le président polonais Andrzej Duda a déclaré à la BBC que l’armée de l’air de son pays dispose de moins de 50 F-16 et que l’envoi de l’un d’entre eux en Ukraine poserait un “problème sérieux”. De plus, a-t-il dit, les avions ont “un sérieux besoin de maintenance”, il ne suffit donc “pas d’envoyer quelques avions”.

Pendant son séjour en Europe, Zelensky a suggéré qu’il avait déjà entendu certains dirigeants européens dire qu’ils étaient prêts à fournir des avions. Mais la seule offre ferme rendue publique est venue vendredi de Slovaquie, où le Premier ministre Eduard Heger a déclaré avoir reçu une demande officielle de Zelensky pour livrer des avions de chasse MiG-29 de l’arsenal slovaque.

“Maintenant, parce que cette demande officielle est arrivée, le processus de négociations peut être lancé”, a déclaré Heger, selon Reuters. Ces négociations, a-t-il dit, seraient à la fois internes et avec la Commission européenne, qui, selon lui, rembourserait le coût et permettrait peut-être à la Slovaquie d’acheter des mises à niveau.

Mais alors que Kiev attend l’offensive russe prévue, les dirigeants européens ne se penchent pas sur les jets. Macron, Stoltenberg et d’autres ont souligné que parmi les besoins les plus urgents de l’Ukraine en ce moment, il y a les munitions, quelque chose qui est de plus en plus rare en Occident.

“La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions… plus grande que le taux de [NATO member] production », a déclaré Stoltenberg. « Oui, nous avons un défi. Nous avons un problème. Mais les problèmes sont là pour être résolus », a-t-il dit, notant que l’OTAN vient de terminer un examen des stocks de munitions à l’échelle de l’alliance et travaille avec les industries de la défense pour augmenter la production.