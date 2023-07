Il est peu probable que les propositions du GOP de l’Alabama pour le deuxième district noir obtiennent l’approbation du tribunal, avertissent les experts

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Les législateurs de l’Alabama disent qu’ils essaient de satisfaire à une ordonnance historique de la Cour suprême pour dessiner un nouveau district donnant une voix aux électeurs noirs, mais avec des heures avant une date limite ordonnée par le tribunal vendredi, les experts disent que les propositions républicaines sont bien en deçà de ce que la loi exige.

La Chambre d’État et le Sénat contrôlés par les républicains se réuniront vendredi et pourraient proposer des plans distincts augmentant la part des électeurs noirs dans le 2e district du Congrès de l’Alabama. Les dirigeants législatifs disent qu’ils ont l’intention de respecter le délai, ce qui signifie que les deux chambres doivent faire des compromis sur un plan.

Les deux plans préservent la majorité noire actuelle du 7e arrondissement. Mais aucun des deux plans ne se rapproche de la création d’un deuxième district à majorité noire dans un État à 27% noir.

Un panel de trois juges a statué en 2022 que la carte législative actuelle violait probablement la loi fédérale sur le droit de vote et a déclaré que toute carte devrait inclure deux districts où «les électeurs noirs comprennent soit une majorité en âge de voter, soit quelque chose d’assez proche». En juin dernier, la Cour suprême a confirmé cette décision.

« Je pense que c’est un autre bon exemple, peut-être le dernier et peut-être le plus effronté, d’une législature qui n’a pas voulu saisir l’allusion », a déclaré Kareem Crayton, directeur principal du vote et de la représentation au Brennan Center for Justice de l’Université de New York.

« Ils ont prétendu que le tribunal n’avait pas dit ce qu’il avait dit », a déclaré Crayton.

Le Centre Brennan a déposé un mémoire soutenant les plaignants devant la Cour suprême.

Une analyse de l’Associated Press, utilisant un logiciel de redécoupage, montre que le 2e district proposé par les sénateurs des États, avec une population noire en âge de voter de 38 %, a été régulièrement et facilement remporté par les républicains lors des récentes élections. La proposition de la Chambre, avec une population noire en âge de voter de 42%, est étroitement divisée entre les démocrates et les républicains, mais pourrait toujours exclure les préférences des électeurs noirs.

Les plaignants qui ont remporté l’affaire de la Cour suprême ont juré de combattre l’une ou l’autre des propositions si elles étaient adoptées. Ils disent qu’il est crucial que les Noirs soient plus représentés en Alabama et dans d’autres États si leurs votes doivent être significatifs.

Le débat en Alabama pourrait se refléter dans les combats en Louisiane, en Géorgie, au Texas et dans d’autres États.

Jeudi, les dirigeants républicains ont souligné qu’ils essayaient de dessiner des districts de taille compacte et de maintenir ensemble des communautés d’intérêts. L’un des problèmes a été de savoir s’il fallait diviser les régions de Mobile et de Dothan pour ajouter leurs électeurs noirs à un deuxième district dominé par les Noirs, comme l’ont proposé ceux qui ont poursuivi l’Alabama.

Le président du Sénat, Pro Tem Greg Reed, un républicain de Jasper, a déclaré que le plan du Sénat se concentre davantage sur le maintien des communautés ensemble et sur le maintien des districts aussi compacts que possible, et moins sur la population noire en âge de voter.

« Comment pouvons-nous garder ces communautés ensemble, comment finissent-elles par être reconnues comme des communautés d’intérêt ? C’est une grande décision », a déclaré Reed.

Reed a déclaré que la carte de la Chambre, avec 42% d’électeurs noirs dans un deuxième district, est probablement aussi élevée que les législateurs sont prêts à aller.

Mais ceux qui étudient le redécoupage disent que ce n’est tout simplement pas suffisant, compte tenu de la netteté avec laquelle les électeurs de l’Alabama se divisent selon des critères raciaux.

« Je penserais à 38 ou 42 ans que le tribunal ne va pas approuver », a déclaré Charles Bullock, un politologue de l’Université de Géorgie qui a écrit un livre sur le redécoupage. Il a prédit que le panel de trois juges finira par dessiner sa propre carte.

Le chef de la minorité au Sénat, Bobby Singleton, un démocrate de Greensboro, a déclaré que le 2e district du Sénat « ne fonctionne tout simplement pas comme un district d’opportunité que je crois que le tribunal avait à l’esprit en termes de chiffres ».

Les législateurs républicains espèrent présenter les problèmes de compacité et de communautés unifiées devant les tribunaux. Ils espèrent qu’un deuxième tour de litige, ou même un autre voyage à la Cour suprême, leur permettra d’éviter de donner une seconde des sept circonscriptions du Congrès de l’Alabama à un démocrate.

Bullock et Crayton étaient sceptiques quant au fait que la Haute Cour reviendrait immédiatement sur sa décision et ont déclaré que les tribunaux fédéraux ne tenaient pas compte de la compacité et de la préservation des communautés lors du redécoupage.

« Il ne peut pas prendre le devant sur des questions enchâssées dans la loi fédérale », a déclaré Crayton, qualifiant ces arguments de « stupides ».

Bullock a déclaré que l’appel pourrait ne pas revenir à la Cour suprême à temps pour les élections de 2024, et il se pourrait que les républicains prévoient de perdre l’affaire mais ne voteront pas pour un plan qui sacrifie un membre du Congrès républicain en exercice.

« Une autre interprétation serait qu’ils ne pouvaient pas se résoudre à faire avec l’un de leurs amis », a déclaré Bullock. «Laissez quelqu’un d’autre prendre le blâme. Que les tribunaux prennent le blâme.

Jeff Amy et Kim Chandler, Associated Press