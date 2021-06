Il est peu probable que les États-Unis connaissent une autre «épidémie qui fait rage», déclare Gottlieb

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré mercredi à CNBC qu’il pensait qu’il y avait suffisamment de protection immunitaire contre Covid dans la population américaine que, même si la variante delta hautement transmissible circule, il est peu probable que le pays connaisse une situation presque aussi grave que les points précédents de la pandémie.

« Je ne pense pas que ce sera une épidémie qui fait rage à travers le pays comme nous l’avons vu l’hiver dernier. Je pense qu’il va y avoir des poches de propagation et que la prévalence globale va augmenter », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration. a dit sur « Squawk Box. »

« Mais je pense que dans certaines parties du pays où les taux de vaccination sont élevés, et c’est certainement vrai dans le nord-est, je pense que nous sommes largement protégés – du moins contre les variantes actuelles qui circulent », a ajouté Gottlieb, qui siège au conseil d’administration. du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

D’autre part, Gottlieb a déclaré que certaines parties du pays sont plus vulnérables aux épidémies impliquant la variante delta de Covid. Ce sont des endroits où le nombre de personnes qui ont déjà été infectées ou qui ont reçu le vaccin est faible. Il a noté la situation dans le Missouri, où les responsables de la santé ont exprimé leur inquiétude face à une augmentation des cas et des hospitalisations, en particulier dans les zones où les taux de vaccination sont en retard.

« Si vous êtes même quelqu’un qui a été vacciné vivant dans ces parties du pays, et qu’il y a une épidémie dense de cette nouvelle variante delta, vous êtes également à risque parce que nous savons que les vaccins ne sont pas à 100% et nous savons dans les populations vulnérables – les personnes immunodéprimées, les personnes beaucoup plus âgées – les vaccins peuvent ne pas fonctionner aussi bien avec le temps. »

La variante delta, identifiée pour la première fois en Inde, a été identifiée dans plus de 90 pays, dont les États-Unis, où environ toutes les deux semaines, sa prévalence double. Dans certains pays, comme Israël, les inquiétudes suscitées par la variante delta ont conduit les gouvernements à resserrer les restrictions de santé publique.

Au début du mois, le Royaume-Uni a repoussé la dernière phase de sa réouverture économique, citant le rythme des nouvelles infections à variante delta et une augmentation des hospitalisations. La majorité des cas concernent des personnes non vaccinées.

Fonctionnaires dans le comté de Los Angeles cette semaine publié des directives sur les masques d’intérieur, y compris pour les personnes complètement vaccinées, en raison d’inquiétudes concernant la variante delta. Il vient environ deux semaines après le comté rejoint l’état de Californie dans la levée des mandats de masque d’intérieur pour les personnes entièrement vaccinées dans la plupart des contextes.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a également exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer de porter des masques faciaux, les responsables affirmant qu’il était nécessaire de « jouer la sécurité » car de nombreuses régions du monde ne sont toujours pas vaccinées.

« L’objectif devrait être d’essayer de réduire autant que possible la transmission ici aux États-Unis. Je ne pense pas que nous devrions être cavaliers à ce sujet », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. « Mais nous allons voir l’impact global du virus être considérablement réduit parce que tant de personnes ont été vaccinées. »

Aux États-Unis, environ 154,2 millions de personnes, soit 46,4% de sa population, ont été entièrement vaccinées, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Près de 180 millions de personnes, soit 54,2% de la population du pays, ont reçu au moins une dose.

Les États-Unis enregistrent en moyenne environ 12 400 nouveaux cas de coronavirus par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est 10 % de plus qu’il y a une semaine. La moyenne quotidienne des décès dus au Covid est en baisse de 7% sur cette même période, à 278 par jour.

Malgré l’augmentation des cas, Gottlieb a déclaré qu’il pensait que les responsables de la santé publique aux États-Unis devraient être prudents quant à la réapplication des restrictions pandémiques pour le moment. Les nouvelles infections quotidiennes restent considérablement inférieures à leur pic d’une journée aux États-Unis de 300 462 le 2 janvier, selon les données de Johns Hopkins.

« Je pense que la bonne réponse, avant tout, est de faire vacciner plus de personnes », a déclaré Gottlieb. « Nous sommes actuellement à un point où notre atténuation devrait vraiment être réactive, pas proactive », a-t-il ajouté. « Nous ne devrions pas fermer les choses ou mettre en place des mandats de masque en prévision de la propagation. Je pense que nous devrions le faire lorsque nous voyons des signes de propagation, des signes d’épidémie. »