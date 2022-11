Il est peu probable que les drones iraniens aident la Russie à gagner la guerre en Ukraine

L’Ukraine a accusé l’Iran d’avoir fourni à la Russie des drones, qui ont été utilisés pour attaquer Kyiv ces derniers jours. Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

Après des mois de démentis, le gouvernement iranien a admis avoir expédié des drones mortels en Russie, mais a affirmé que cela s’était produit avant le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine fin février. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a publiquement confirmé ce week-end les livraisons de drones, mais l’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley, a réfuté ses affirmations concernant leur calendrier. Malley a écrit sur Twitter que “l’Iran n’a pas donné un nombre limité de drones avant la guerre. Ils en ont transféré des dizaines cet été et ont du personnel militaire en Ukraine occupée aidant la Russie à les utiliser contre des civils ukrainiens.” Amirabdollahian a déclaré que “s’il nous est prouvé que la Russie a utilisé des drones iraniens dans la guerre en Ukraine, nous n’y resterons pas indifférents”. Les drones iraniens ont été utilisés avec un effet brutal sur les centres civils et les infrastructures énergétiques critiques de l’Ukraine, alors que les bombardements russes semblent vouloir rendre certaines parties du pays invivables à l’approche de l’hiver. Ils se sont également révélés utiles pour Moscou alors que l’armée russe manque de plus. des armes avancées comme des missiles guidés.

Le président iranien Ebrahim Raisi salue le président russe Vladimir Poutine le 19 juillet 2022. Poutine voulait probablement montrer que Moscou est toujours important au Moyen-Orient en visitant l’Iran, a déclaré John Drennan de l’Institut américain pour la paix. Sergueï Savostyanov | AFP | Getty Images

Mais avec l’économie iranienne en lambeaux, due en grande partie aux sanctions internationales, pourquoi fournirait-il à Moscou des armes meurtrières dans une guerre déjà si globalement condamnée ?

L’Iran “n’a pas beaucoup d’amis”

La réponse est multiple, mais centrée sur la poursuite par l’Iran de relations renforcées avec un allié stratégique clé, la Russie ; aider Moscou dans ses efforts pour combattre l’hégémonie occidentale ; et renforcer son propre rôle en tant que grand exportateur d’armes. “L’objectif immédiat de l’Iran est de renforcer l’effort militaire d’un allié clé en Ukraine alors qu’il est clair que l’effort de guerre russe faiblit et qu’il a du mal à se réapprovisionner en missiles de croisière et drones plus avancés”, a déclaré Ryan Bohl, analyste principal du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à risque. société de renseignement Rane, a déclaré à CNBC. “Mais”, a-t-il ajouté, “je pense que cela témoigne d’une ambition iranienne plus large d’essayer de faire en sorte que la guerre ne tourne pas si mal pour le gouvernement russe que son allié ne soit déstabilisé”.

Ils sont très proches et, avec le nouvel isolement de la Russie, plus dépendants l’un de l’autre que jamais. Hussein Ibis Chercheur résident senior, l’Arab Gulf States Institute à Washington

L’Iran “n’a pas beaucoup d’amis et encore moins de grandes puissances qui lui offriront une quelconque garantie de sécurité”, a déclaré Bohl. “Le soutien sécuritaire de la Russie à l’Iran est loin d’être parfait, mais c’est certainement mieux que rien.” Et alors que l’Iran augmente sa production et ses exportations d’armes, la guerre de la Russie en Ukraine sert également de lieu où les armes iraniennes peuvent être utilisées à grande échelle pour les tester et les affiner davantage, a-t-il déclaré. La Russie et l’Iran partagent le désir de perturber l’hégémonie occidentale, et Moscou en particulier cible l’influence américaine autour de ce qu’elle considère comme sa propre sphère d’influence – les anciens États soviétiques, dont beaucoup sont maintenant membres de l’OTAN. “L’Iran considère son alliance avec la Russie comme un avantage stratégique clé dans leurs relations internationales”, a déclaré Hussein Ibish, chercheur résident principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington. “Les deux partis repoussent les sanctions occidentales et sont des puissances révisionnistes anti-statu quo qui cherchent à changer les ordres et les structures de pouvoir dans leurs régions et dans le monde au-delà”, a déclaré Ibish. “Ils sont très proches et, avec le nouvel isolement de la Russie, plus dépendants l’un de l’autre que jamais.”

Un lancement de drone lors d’un exercice militaire dans un lieu tenu secret en Iran capturé dans une image à distribuer obtenue le 25 août 2022. Armée iranienne | Agence de presse de l’Asie de l’Ouest | via Reuters

Il a ajouté : « L’Iran cherche également à devenir un important exportateur d’armes, ajoutant une autre source de devises étrangères à ses coffres limités ». L’Iran est se préparerait à vendre à la Russie davantage de drones d’attaque ainsi que ses missiles balistiques fabriqués localementet un haut général iranien a déclaré lors d’un discours à la mi-octobre que 22 pays cherche à acheter ses drones. Le ministre iranien des Affaires étrangères a démenti les informations sur d’éventuelles livraisons de missiles, les qualifiant de “complètement fausses”. Mais c’est souvent le cas en Iran que le puissant Corps des gardiens de la révolution du pays, une entité militaire d’élite qui ne répond qu’au chef suprême, prend des décisions sur les armes et les conflits à l’étranger indépendamment du ministère des Affaires étrangères.

Comment cela pourrait se retourner

Le soutien militaire de l’Iran à la Russie pourrait déclencher encore plus de sanctions occidentales – en fait, c’est déjà le cas. Les États-Unis et l’UE ont sanctionné plusieurs personnes et entités en Iran pour ses ventes de drones à la Russie, et Kyiv a dégradé ses relations diplomatiques avec Téhéran. Et “il pourrait se retourner contre lui si ses armes s’avéraient défectueuses ou inefficaces”, a déclaré Ibish, bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune preuve majeure de cela.

Un lancement de drone depuis un navire militaire iranien dans l’océan Indien, l’Iran, capturé dans une image à distribuer obtenue le 15 juillet 2022. Armée iranienne | Via Reuters

Bohl de Rane a ajouté que les expéditions de drones de l’Iran peuvent également créer un retour de flamme pour la Russie en incitant l’Occident à envoyer des systèmes de défense aérienne plus avancés en Ukraine. “De tels systèmes pourraient devenir un gros casse-tête pour les Russes et pourraient rendre les drones et les missiles iraniens inefficaces tout en enseignant aux militaires occidentaux comment mieux les contrer”, a-t-il déclaré. Le soutien apparent à la Russie isole davantage l’Iran de la communauté internationale, qui a condamné sa violente répression contre un mouvement de protestation dirigé par des femmes, déclenchée par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en garde à vue.

Un changeur de jeu ?

Pourtant, selon les analystes du conflit, les drones eux-mêmes ne sont pas susceptibles de renverser le cours de la guerre pour la Russie, qui a du mal à faire des gains territoriaux significatifs depuis des mois maintenant et a été repoussée dans de nombreuses régions par les contre-offensives ukrainiennes. “Globalement, [the drones] ne changent pas la donne, car s’ils peuvent mener des frappes de précision contre des infrastructures civiles et des unités individuelles, ils ne peuvent pas inverser la perte de territoire subie par la Russie depuis l’offensive de Kharkiv”, a déclaré Bohl. “La Russie a besoin de troupes sur le terrain qui sont formés et capables et il n’en a tout simplement pas malgré la mobilisation.” Mais si l’Iran envoie des missiles balistiques à la Russie, cela change le calcul, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties.

Des militaires du Corps des gardiens de la révolution islamique montent la garde à côté de deux missiles allistiques iraniens Kheibar Shekan dans le centre-ville de Téhéran alors que des manifestants agitent des drapeaux iraniens et syriens lors d’un rassemblement commémorant la Journée internationale de Qods, également connue sous le nom de Journée de Jérusalem, le 29 avril 2022. Morteza Nikoubazl | Nurphoto | Getty Images