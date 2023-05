Il est peu probable que les communautés californiennes du lac Tulare soient inondées cette année

Les responsables californiens ont déclaré lundi que les communautés proches du lac Tulare ne subiront probablement pas d’inondations drastiques cette année, car les conditions météorologiques s’améliorent à la suite d’une série de puissantes tempêtes atmosphériques qui ont rempli le bassin.

Il y a plusieurs semaines, des scientifiques et des responsables avaient mis en garde contre l’aggravation des inondations dans la vallée centrale en raison de la fonte d’une grande quantité de neige provenant de la fonte de la Sierra Nevada et de l’envoi de plus d’eau dans le bassin. Les prévisions ont suscité des inquiétudes concernant d’éventuelles ruptures de digues et le déplacement de résidents dans des communautés telles que Corcoran et Stratford.

Cependant, les responsables ont déclaré qu’ils ne s’attendaient plus à ce que ces communautés soient inondées, en partie grâce aux efforts de l’État pour élever des digues et au travail des agriculteurs pour détourner davantage d’eau pour l’irrigation. Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que l’État dépenserait 17 millions de dollars pour renforcer les digues protégeant Corcoran des inondations.

Brian Ferguson, directeur adjoint des communications de crise du Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que les responsables n’anticipent plus des dommages aussi graves qu’il y a plusieurs semaines.