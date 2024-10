Il est peu probable que les batailles difficiles qui ont inscrit le droit à l’avortement sur les bulletins de vote se terminent même si les mesures sont adoptées

Les électeurs de neuf États décideront le mois prochain s’ils souhaitent ou non ajouter le droit à l’avortement à leur constitution, mais il est peu probable que ces mesures modifient radicalement l’accès – du moins pas dans l’immédiat.

Au lieu de cela, l’approbation des électeurs déclencherait davantage de poursuites sur un sujet qui a été constamment devant les tribunaux — et plus que jamais depuis la Cour suprême américaine en 2022 annulé Roe c. Wade et a ouvert la porte aux lois nationales sur l’avortement. Dans certains États où la question est sur le bulletin de vote, elle est déjà largement disponible.

Si l’amendement du Missouri est adopté et entre en vigueur en décembre, la mesure n’abrogera pas une interdiction de l’État à tous les stades de la grossesse ni les autres réglementations, y compris une période d’attente de 72 heures et une règle de porte de 44 pouces (112 centimètres) pour les cliniques. – qui a forcé Planned Parenthood à arrêter les avortements deux ans avant l’annulation de Roe.

« Un vote oui n’est pas un vote pour renverser quoi que ce soit. C’est un vote pour garantir que les tribunaux devront se battre pendant longtemps », a déclaré la sénatrice républicaine Mary Elizabeth Coleman.

Coleman, qui est également un avocat constitutionnel conservateur, a déclaré que l’Assemblée législative, dominée par les Républicains, pourrait également demander aux électeurs d’annuler l’amendement s’il est adopté.

Néanmoins, cette mesure signifierait que « le vent sera dans notre dos » dans les batailles judiciaires pour renverser les restrictions, a déclaré Emily Wales, présidente et directrice générale de Planned Parenthood Great Plains, qui opère dans quatre États et est le seul groupe ces dernières années. pour proposer des avortements dans le Missouri. Ils se sont complètement arrêtés juste avant que Roe ne soit renversé.

« Cela nous semblera extrêmement différent de dire : « Les habitants du Missouri ont un droit constitutionnel. Si vous voulez interférer avec cela, vous devez avoir une très bonne cause », a-t-elle déclaré.

Il existe un précédent pour un amendement qui ne règle pas tout tout de suite. Une mesure de l’Ohio L’année dernière, l’adoption d’une loi qui interdisait l’avortement après que l’activité cardiaque puisse être détectée, à environ six semaines et avant que les femmes ne se rendent souvent compte qu’elles sont enceintes, a pratiquement annulé une loi. L’exécution avait déjà été bloquée par un tribunal. Les défenseurs de l’Ohio ont prévalu en contentieux préliminaire contre d’autres réglementations mais ces batailles ne sont pas encore terminées et ils craignent que les législateurs bloquent l’utilisation des fonds publics pour soutenir l’accès.

« Avoir moins de restrictions légales n’a pas nécessairement de sens pour quelqu’un s’il ne peut pas se permettre d’en assumer le coût financier », a déclaré Lexis Dotson-Dufault, directrice exécutive de l’Abortion Fund of Ohio.

L’État le plus peuplé ayant mis en place une mesure de vote sur l’avortement cette année est la Floride. Il faudrait l’approbation de 60 % des électeurs pour gagner. Et l’administration du gouverneur républicain Ron DeSantis a fraude présumée lors de la collecte de signatures processus qui l’a fait inscrire sur le bulletin de vote. Cela pourrait être la base d’une contestation judiciaire sur la question de savoir si l’amendement entrerait en vigueur le 7 janvier. Pendant ce temps, les partisans de la mesure sont poursuivre les responsables actuels et anciens du département de la santé de l’État pour leurs efforts visant à amener les chaînes de télévision à cesser de diffuser une seule publicité en faveur de l’amendement.

Le bureau du procureur général de l’État, Ashley Moody, un républicain qui a cherché à exclure la mesure du scrutinn’a pas répondu à une demande d’entretien.

Une mesure du Nevada ne ferait pas sensation dans l’immédiat, car la loi exigerait qu’elle soit adoptée non seulement en novembre, mais également en 2026.

Au Colorado, au Maryland et New York – où la mesure ne dit pas « avortement » spécifiquement, mais interdit la discrimination basée sur les « résultats de la grossesse » – l’avortement est déjà autorisé au moins jusqu’à la viabilité – généralement considéré comme après 20 semaines, à quelques exceptions près.

La mesure du Colorado abrogerait également l’interdiction d’utiliser l’argent des contribuables pour l’avortement. Une nouvelle loi serait nécessaire pour que l’avortement soit ajouté à l’assurance maladie des employés du gouvernement et des personnes bénéficiant d’une couverture Medicaid.

L’amendement de l’Arizona entrerait en vigueur avec la proclamation du gouverneur si les électeurs l’approuvaient. L’État interdit l’avortement après 15 semaines – et la plupart ont lieu avant cette date. Plus tôt cette année, certains législateurs républicains de cet État du champ de bataille politique se sont joints aux démocrates pour abroger une interdiction beaucoup plus restrictive de 1864 avant qu’elle puisse être appliquée.

Au Nebraska, le le scrutin comprend des mesures concurrentes: On interdirait l’avortement après 12 semaines de grossesse, à quelques exceptions près, faisant écho à l’interdiction actuelle mais laissant ouverte la possibilité de restrictions plus strictes. L’autre permettrait l’avortement jusqu’à viabilité.

Pour entrer en vigueur, un amendement nécessiterait non seulement le soutien de la majorité, mais aussi plus de voix que l’autre mesure.

Dans le Dakota du Sud, où l’avortement est interdit tout au long de la grossesse, les opposants et les défenseurs se sont battus sur une mesure qui permettrait interdire à l’État de réglementer l’avortement au cours du premier trimestre et autoriser des réglementations pour les deuxième et troisième trimestres uniquement dans certaines circonstances sanitaires.

Si la mesure est adoptée et survit à la contestation, elle entrerait en vigueur le 1er juillet 2025.

Le Life Defense Fund se concentre sur sa campagne visant à faire échouer la mesure par les urnes plutôt que sur ce qui pourrait suivre, a déclaré la porte-parole du groupe, Caroline Woods.

Dakotans for Health a parrainé l’amendement et s’attend à ce que la législature dominée par les républicains essaie « d’enfiler cette aiguille » et d’imposer des restrictions au cours du deuxième trimestre si l’amendement est adopté, a déclaré le cofondateur du groupe, Rick Weiland.

Et cela signifierait probablement davantage de poursuites.

« C’est un problème qui ne disparaîtra jamais », a déclaré Weiland.