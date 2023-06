Il est peu probable que les anges échangent Shohei Ohtani s’ils restent en lice, selon GM

Il est très peu probable que les Angels de Los Angeles échangent Shohei Ohtani s’ils restent en lice pour les séries éliminatoires cet été, a déclaré mardi le directeur général Perry Minasian.

Minasian n’a pas juré sans équivoque qu’il n’échangerait pas Ohtani, qui devrait entrer en agence libre sans restriction après la saison. Mais le directeur général a souligné sa position tout au long de la saison sur la question tout en indiquant fermement qu’il a toujours l’intention de faire tout son possible pour mettre fin à la sécheresse de huit ans des éliminatoires des Angels – et cela inclut de prendre le risque énorme de perdre leur superstar bidirectionnelle en agence libre. .

« C’est assez explicite avec où nous en sommes (au classement) », a déclaré Minasian en s’adressant aux journalistes avant que les Angels n’ouvrent une série Freeway de deux matchs contre les Dodgers de Los Angeles, qui seront probablement l’un des meilleurs prétendants aux services d’Ohtani en agence libre.

Les Angels, deuxièmes, ont une fiche de 41-34, détenant l’une des places éliminatoires de l’AL et derrière le Texas, leader de l’AL West, de cinq matchs après avoir été neuf de retour il y a seulement deux semaines. Les Halos ont pris trois des quatre des Rangers à Arlington la semaine dernière dans le cadre d’une poussée de 11-3 qui a augmenté leurs chances de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois de la carrière d’Ohtani.

Ohtani, qui aura 29 ans le mois prochain, est la pierre angulaire du succès actuel des Angels au cours d’une saison de plus en plus spectaculaire au cours de laquelle il mène les ligues majeures en circuits, points produits, pourcentage de slugging – et moyenne au bâton des adversaires.

Ohtani frappe .295 avec un 1.002 OPS, 24 circuits et 58 points produits. Sur le monticule, le MVP AL 2021 et finaliste 2022 a une fiche de 6-2 avec une MPM de 3,29, et ses 105 retraits au bâton sont le sixième plus élevé dans les majors tandis que la moyenne de 0,178 de ses adversaires est la meilleure note dans les majors.

Après avoir contribué un coup sûr supplémentaire à chaque match la semaine dernière lors du road trip 5-2 des Halos, Ohtani a été nommé joueur AL de la semaine pour la cinquième fois de sa carrière. Il est allé 10 en 23 (0,435) avec six circuits, 12 points produits, 10 buts sur balles et un OPS de 1,893. Il a également lancé six manches de balle à deux points pour battre le Texas lors de son seul départ au monticule.

Ohtani est pratiquement assuré de faire débuter son troisième All-Star Game consécutif le mois prochain. Il est actuellement le principal collecteur de votes de l’AL avec près de 1,4 million de votes de plus que son concurrent le plus proche au frappeur désigné.

Ohtani gagne 30 millions de dollars cette saison au cours de sa dernière année de contrôle de l’équipe des Angels. Il est à Anaheim depuis six saisons depuis qu’il a choisi le club pour son déménagement du Japon fin 2017, mais les Angels n’ont pas encore fait les séries éliminatoires ni même affiché un record de victoires pendant son mandat aux côtés de Mike Trout.

La date limite d’échange de la MLB est le 1er août. Si les Angels ne déplacent pas Ohtani, ils ne pourraient obtenir qu’un choix de repêchage compensatoire s’il signe avec une autre équipe en tant qu’agent libre.

Ohtani sera convoité par toutes les équipes des majors cet hiver, et des clubs agressifs comme les Dodgers, les Mets, les Giants et les Padres devraient rivaliser avec les Angels aux poches assez profondes pour ses services s’il atteint l’agence libre. L’agent d’Ohtani, Naz Balelo, a indiqué en février qu’Ohtani ira probablement en agence libre pour déterminer son avenir, plutôt que de signer une prolongation en 2023.

Reportage de l’Associated Press.