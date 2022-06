Il est peu probable que le Royaume-Uni revienne aux restrictions obligatoires de Covid-19 alors que les cas augmentent

Plus de 1,7 million de Britanniques – soit environ 1 personne sur 35 – ont été testés positifs pour Covid au cours de la semaine précédant le 18 juin, ont montré vendredi les dernières données de l’Office britannique des statistiques nationales.

“L’USI est le goulot d’étranglement à ce sujet, et c’est là que vous allez voir – si vous le voyez – une incapacité à faire face”, a déclaré Clarke.

Tout changement d’approche, s’il devait se produire, serait si les unités de soins intensifs subissaient une pression importante, a déclaré Clarke. Les hospitalisations ont augmenté de 8,2% au cours de la semaine dernière, mais les taux d’admission en USI et en unité de dépendance élevée sont jusqu’à présent restés faibles à 0,2%, selon l’UKHSA.

Bien que les deux aient été désignées “variantes préoccupantes”, les scientifiques affirment qu’il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que l’une ou l’autre cause une maladie plus grave que les souches précédentes, et il est peu probable qu’elles se comportent de manière radicalement différente.

La majorité des nouvelles infections sont provoquées par omicron BA.4 et BA.5, deux variantes plus récentes qui sont maintenant devenues les souches dominantes en Grande-Bretagne a déclaré vendredi l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

“Je ne pense pas que nous aurons des restrictions obligatoires à moins que la situation ne semble ingérable pour le service de santé, et en particulier le service de soins intensifs”, a déclaré lundi à CNBC Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l’Université de Reading.

Pourtant, les chercheurs en santé et les médecins disent qu’ils ne prévoient pas un retour aux mesures de santé publique obligatoires à moins qu’il n’y ait un changement majeur dans le comportement du virus.

La flambée marque une augmentation de 75% par rapport à deux semaines auparavant, lorsque le pays a commémoré le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Cela précède également un été d’événements musicaux et sportifs à grande échelle, qui pourraient faire grimper encore les cas.

LONDRES – Il est peu probable que les restrictions obligatoires de Covid-19 soient réintroduites en Grande-Bretagne cet été, ont déclaré des chercheurs en santé et des médecins, alors même que le pays entre dans une nouvelle vague d’infections.

Le gouvernement britannique s’est engagé dans sa stratégie de “vivre avec Covid” depuis que toutes les restrictions ont été levées en Angleterre en février de cette année.

La semaine dernière, l’ancien médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré que le virus ressemblait de plus en plus à la grippe saisonnière et qu’il incombait désormais aux individus de “encadrer ces risques pour eux-mêmes”.

“En termes de type de létalité, l’image est maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de la grippe saisonnière qu’elle ne l’était lorsque [Covid] apparu pour la première fois », a-t-il dit Programme “Aujourd’hui” de BBC Radio 4.

Directeur clinique national d’Écosse fait écho à ces commentaires Dimanche, disant à la BBC qu’il faudrait un changement “dramatique” pour que les restrictions obligatoires soient rétablies.

“Les gens reviennent sur leurs affaires. Glastonbury est en marche, TRNSMT est en marche la semaine prochaine”, a déclaré le professeur Jason Leitch, faisant référence à deux festivals de musique britanniques à Somerset et à Glasgow, respectivement. “Toutes ces choses sont vraiment, vraiment importantes pour revenir.”

Cependant, il a concédé que les gens devraient accepter quelques “petits prix” pour assurer le maintien de la normalité, comme se tenir à jour des vaccinations, porter des couvre-visages le cas échéant et ne pas travailler en cas de maladie.

Le gouvernement s’est déjà engagé à fournir vaccinations de rappel supplémentaires aux plus de 65 ans, aux travailleurs sociaux et de santé de première ligne et aux jeunes vulnérables cet automne.

Cependant, Clarke a déclaré qu’il serait prudent d’étendre le programme aux plus de 50 ans avant les mois d’hiver, lorsque le pays pourrait faire face à un pic plus grave d’infections.

“L’immunité contre les rappels commence déjà à décliner et le fera davantage d’ici la fin de l’année”, a déclaré Clarke, ajoutant que cela pourrait être la période la plus importante à surveiller en termes de restrictions.

Le secrétaire britannique à la Santé Sajid Javid proposé la semaine dernière que le gouvernement pourrait envisager d’élargir le programme.