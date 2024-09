Il est peu probable que le roi Charles et le prince Harry se rencontrent au Royaume-Uni : la véritable raison révélée

Il est probable que le prince Harry et le roi Charles ne se rencontreront pas lors de la prochaine visite du prince au Royaume-Uni.

Harry, le duc de Sussex, se rendra au Royaume-Uni pour assister aux WellChild Awards le 30 septembre en tant qu’invité d’honneur.

Le roi Charles, quant à lui, se rendra en Écosse avec la reine pour assister à une célébration spéciale du 25e anniversaire au Parlement écossais le 28 septembre.

Selon un commentateur royal, le roi et la reine devraient probablement rester en Écosse pendant quelques jours, ce qui signifie qu’Harry devra se rendre chez eux pour les voir.

Le Courrier quotidienRebecca English a déclaré à Palace Confidential : « Le roi et la reine ont un grand engagement en Écosse, samedi (28 septembre), ils se rendent au Parlement écossais. C’est donc un événement très important. L’événement d’Harry a lieu un lundi et même si personne ne le dit encore, j’ai été amenée à comprendre qu’il y a des chances qu’il [King Charles] restera en Écosse, donc il pourrait y avoir un changement, mais il faudrait que ce soit Harry qui aille le voir et je pense que c’est assez peu probable.