Il est peu probable que le rapport de Sue Gray soit publié aujourd’hui alors que Boris Johnson se rend au Pays de Galles

Il est peu probable que le rapport crucial sur les soirées de Downing Street soit publié aujourd’hui, après que le n ° 10 a annoncé que Boris Johnson avait quitté Londres pour une visite dans le nord du Pays de Galles.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que le Premier ministre n’avait reçu aucun conseil de l’équipe d’enquête de Sue Gray suggérant que le rapport ne serait pas remis aujourd’hui.

Mais sa décision de quitter la capitale pour un voyage dans une carrière à Penmaenmawr, près de Llandudno, suggère fortement qu’il ne s’attend pas à devoir publier les découvertes et faire une déclaration aux députés jeudi.

Il est entendu que la signature finale du rapport très attendu du mandarin de Whitehall a été retardée par les exigences de la police métropolitaine que rien ne soit rendu public qui pourrait empiéter sur son enquête criminelle distincte sur les violations présumées de la réglementation Covid au n ° 10.

Beaucoup à Westminster s’attendent maintenant à ce que le rapport ne soit pas publié avant lundi au plus tôt.

Mme Gray présentera son rapport au Premier ministre lorsqu’il sera prêt, et M. Johnson a promis de publier les conclusions en quelques heures, avant de faire une déclaration aux députés et de répondre aux questions.

Toute indication que Mme Gray a trouvé M. Johnson responsable des plages de verrouillage est susceptible de déclencher une vague de lettres de défiance de la part des députés conservateurs, poussant le total au-delà du seuil de 54 requis pour un vote sur son avenir.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que la visite galloise du Premier ministre visait à promouvoir les politiques gouvernementales en matière d’emploi et de croissance des entreprises et ne devait pas être considérée comme une indication qu’il avait été informé que le rapport Gray ne viendrait pas aujourd’hui.

« On ne nous a rien dit de précis sur le calendrier », a déclaré le porte-parole du Premier ministre.

« Il reste hypothétiquement faisable que le rapport soit publié aujourd’hui, mais il est important que les affaires du gouvernement se poursuivent. »

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré que le Premier ministre n’avait pas encore été interrogé par la police dans le cadre de l’enquête annoncée mardi par la commissaire Dame Cressida Dick.

Le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que M. Johnson démissionne même s’il était interrogé sous caution en tant que suspect dans l’enquête. Mais Downing Street a refusé de discuter de la question, la qualifiant d' »hypothétique ».

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il serait « impensable » que le rapport Gray ne soit pas publié dans son intégralité.

S’exprimant lors d’une visite à Grimsby, Sir Keir a déclaré: «Le rapport de Sue Gray doit être publié dans son intégralité et dès que possible. Et je veux dire dans son intégralité – pas expurgé, pas édité, pas un résumé, pas de parties laissées de côté. Au complet.

« Après ce que tout le monde dans le pays a vécu au cours des deux dernières années avec la pandémie, d’énormes sacrifices ont été consentis, le moins auquel ils ont droit est la vérité sur ce que le Premier ministre a fait. »

Le n ° 10 a insisté sur le fait que le Premier ministre se concentrait sur les «priorités du public».

Interrogé sur le sentiment de Boris Johson avant le rapport de Sue Gray, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Je pense que vous avez vu le Premier ministre à la Chambre hier parler de ce que fait le gouvernement, de ce sur quoi il se concentre.

« Cela reste absolument le cas et c’est pourquoi il se rend aujourd’hui au Pays de Galles pour examiner le travail que fait le gouvernement sur des choses comme la création d’emplois. »

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement avait été distrait de l’élaboration des politiques par la saga du partygate, le porte-parole a répondu: « Non, nous continuons à travailler, comme l’a dit le Premier ministre hier. »