Il est peu probable que le gouvernement fédéral déclare victoire sur COVID alors que les restrictions de voyage se relâchent – ​​Kelowna Capital News

Le son tonitruant des sabots se chargeant vers la fin de la piste a été accueilli par un chœur d’acclamations de milliers de fêtards en chapeaux de cow-boy et jeans, éblouis par les lumières colorées du milieu au loin.

Le Stampede de Calgary a attiré 500 000 visiteurs en 2021 après une année d’isolement et d’incertitude pandémiques, incarnant le «meilleur été de tous les temps» du premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.

Kenney rayonnait derrière un podium ce printemps-là en déclarant que l’Alberta avait «écrasé» le pic d’infections au COVID-19 et annonçait le retour des barbecues dans la cour, des mariages de rêve, des concerts, des fêtes et, bien sûr, de la bousculade.

“Aujourd’hui, nous sommes vraiment près de la fin de cette chose. Nous laissons derrière nous les jours les plus sombres de la pandémie et marchons dans la chaude lumière de l’été », a déclaré Kenney.

Des mois après ce qu’on a appelé le moment de la « mission accomplie » de Kenney, l’Alberta a été frappée par la vague Delta. Les unités de soins intensifs de la province ont été dévastées.

Le moment a laissé une impression durable sur la psyché politique du pays.

Une déclaration aussi jubilatoire, bien que prématurée, ne se reproduira probablement pas dans la réponse du Canada à la COVID-19, même si d’autres dirigeants mondiaux semblent prêts à laisser la pandémie derrière eux.

“La pandémie est terminée”, a déclaré la semaine dernière le président américain Joe Biden, foulant le tapis bleu du Salon de l’auto de Detroit dans le Michigan lors d’une interview avec “60 Minutes”.

Le président a déclaré qu’il restait du travail à faire, mais a suggéré que la catastrophe était passée.

“Personne ne porte de masque, tout le monde semble être en assez bonne forme et donc je pense que ça change.”

Le message politique prudent du Canada sur le virus n’a jamais cédé à un tel optimisme.

“Ce que nous avons vu de manière constante, c’est que les gens sont toujours aux prises avec les effets du COVID dans les hôpitaux de notre pays”, a déclaré jeudi le Premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il a encouragé les gens à se tenir au courant de leurs doses de rappel de vaccins, assurant au public “nous ferons en sorte que cette pandémie soit derrière nous aussi rapidement que possible”.

Deux sources gouvernementales de haut niveau, s’exprimant à condition qu’elles ne soient pas nommées parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement, ont déclaré à La Presse canadienne que Trudeau avait accepté en principe de laisser les mandats de vaccination du Canada expirer le 30 septembre.

À l’expiration de la commande, l’application ArriveCan ne sera plus obligatoire pour les voyageurs internationaux non plus.

La décision de mettre fin à certains des derniers vestiges des restrictions fédérales liées au COVID-19 devrait être annoncée officiellement lundi.

Trudeau n’a pas encore parlé publiquement du changement, mais la teneur de cette annonce pourrait être révélatrice de la façon dont le gouvernement fédéral prévoit de naviguer dans cette nouvelle phase de transition de la pandémie.

La dernière fois que les libéraux ont assoupli les restrictions en juin, supprimant les mandats de vaccination pour les voyageurs nationaux, le ton était résolument circonspect.

Plutôt que de proclamer que les mandats n’étaient plus nécessaires, les responsables fédéraux ont déclaré qu’ils étaient simplement “suspendus” et ont averti qu’ils “rameneraient” les politiques nécessaires en cas de résurgence du virus à l’automne.

«Je pense qu’une partie de la retenue des gouvernements provinciaux et territoriaux et du gouvernement fédéral, en ce qui concerne le dépassement de COVID, est parce que nous avons notre mémoire sur la façon dont cela n’a pas bien fonctionné», a déclaré le Dr Alika Lafontaine, présidente. de l’Association médicale canadienne.

Bien sûr, le récit édifiant de l’Alberta n’est pas la seule raison du message politique COVID-19 du gouvernement fédéral.

“Au Canada, notre objectif a été, à chaque étape, d’écouter la science, de répondre aux faits sur le terrain”, a déclaré Trudeau jeudi, répétant un message similaire lorsqu’il a été interrogé par des journalistes à Ottawa vendredi.

Les conservateurs, quant à eux, allèguent que les libéraux se concentrent davantage sur la « science politique ».

«Les Canadiens se posent beaucoup de questions, pourquoi le gouvernement semble prendre des décisions non pas fondées sur la science médicale, mais sur des calculs politiques», a déclaré la semaine dernière le porte-parole conservateur en matière de santé, Michael Barrett.

L’opposition officielle a accusé les libéraux d’utiliser la pandémie et les restrictions fédérales comme un coin politique depuis les dernières élections, lorsque Trudeau a lancé pour la première fois l’idée de mandats de vaccination.

«Il ne fait aucun doute que la politique joue un rôle dans la prise de décision», a déclaré Julianne Piper, chercheuse au sein du projet international Pandemics and Borders de l’Université Simon Fraser.

“Je pense qu’il y a différents facteurs politiques, géographiques et de santé publique qui jouent dans ces décisions.”

Cette alchimie de la politique et de la santé publique a le potentiel de donner le ton au reste du pays, a-t-elle déclaré.

“Je pense que cela signale les sentiments généraux autour de la pandémie et signale potentiellement ce à quoi les différents acteurs qui seraient touchés vont s’attendre”, a-t-elle déclaré.

Lafontaine a déclaré qu’il sera important que les politiciens gardent cela à l’esprit au cours de cette prochaine phase de la pandémie.

“Je pense qu’il est vraiment important que les politiciens réalisent que les choses qu’ils disent ont un impact énorme”, a-t-il déclaré.

“Nous avons besoin, plus que jamais, que les gens soient clairs sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu’ils déclarent des crises quand il y a des crises et qu’ils parlent de plans pour l’après-crise quand il est temps d’aborder ces problèmes, dans ce qui vient ensuite .”

Laura Osman, La Presse Canadienne

