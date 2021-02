Trump brandit un journal avec le titre «ACQUITTED» en février dernier, peu de temps après la conclusion de son premier procès en destitution. | Nicholas Kamm / AFP via Getty Images

Trump a de nouveaux avocats. Mais aux yeux des sénateurs républicains, cela n’a pas vraiment d’importance.

Après avoir récemment perdu la majeure partie de son équipe de défense, l’ancien président Donald Trump semble avoir finalement choisi des avocats pour le représenter lors de son deuxième procès en destitution, qui devrait débuter dans une semaine.

Les représentants de Trump ont annoncé dimanche soir que les principaux avocats de l’ancien président pour le procès – qui examineront le rôle de Trump dans l’incitation à l’insurrection du 6 janvier au Capitole qui a fait cinq morts, dont un policier – seront l’avocat du procès David Schoen et Bruce Castor. Jr., ancien procureur de la République de Pennsylvanie. Comme le détaille le Washington Post, Schoen et Castor apportent un peu plus de poids juridique à la table que quelqu’un comme Rudy Giuliani, mais viennent toujours avec des bagages importants:

Schoen a précédemment été avocat pour le conseiller de Trump, Roger Stone, lorsqu’il a cherché à faire appel de sa condamnation pour mensonge et falsification de témoins dans une enquête du Congrès. Il était également en discussion avec le financier Jeffrey Epstein pour le représenter quelques jours avant sa mort en attendant des accusations de trafic sexuel et a déclaré qu’il ne pensait pas qu’Epstein s’était suicidé. Pendant son mandat de procureur, Castor avait refusé de poursuivre l’acteur Bill Cosby et a ensuite été poursuivi par l’accusateur Andrea Constand dans une affaire qui a été réglée.

La précédente équipe juridique de Trump, dirigée par Karl «Butch» Bowers Jr., s’est effondrée samedi. Kaitlan Collins de CNN signalé que l’équipe de Bowers a démissionné parce que «Trump voulait que les avocats soutiennent qu’il y avait une fraude électorale de masse et que cela lui avait été volé plutôt que de se concentrer sur les arguments proposés sur la constitutionnalité.

On peut comprendre la frustration de Bowers face au désir de Trump d’utiliser le procès de destitution comme un forum pour relancer ses mensonges depuis longtemps démystifiés sur l’élection, d’autant plus qu’un argument de constitutionnalité a une probabilité de succès incroyablement élevée: une masse critique de sénateurs républicains a déjà indiqué ils sont prêts à acquitter Trump au motif que la tenue d’un procès en destitution pour un président qui a déjà quitté ses fonctions est inconstitutionnelle.

Comme le détaille Ian Millhiser de Vox, de nombreux experts juridiques – y compris le service de recherche non partisan du Congrès – ne sont pas d’accord avec la position du GOP et pensent que le Congrès a le pouvoir de juger un ancien président. Mais les sénateurs républicains ne semblent pas disposés à aborder la question du rôle de Trump dans ce qui s’est passé le 6 janvier, et semblent plutôt être plus intéressés à trouver un prétexte pour absoudre Trump et d’autres républicains qui ont poussé de grands mensonges sur l’élection de toute responsabilité dans l’insurrection. .

La réalité est que peu importe qui fait partie de l’équipe juridique de Trump. Les républicains étant presque unis contre sa condamnation, l’ancien président pourrait être représenté par n’importe qui et finir par être acquitté.

La base républicaine soutient toujours Trump. Et les législateurs du GOP le font aussi.

Il est presque certain que le deuxième procès de destitution de Trump se conclura comme le premier – avec un vote bipartisan pour condamner, mais avec un nombre suffisant de sénateurs républicains votant pour acquitter (un vote des deux tiers est nécessaire pour la condamnation) – est devenu clair la semaine dernière lorsque tous sauf cinq des 50 sénateurs républicains ont voté en faveur de l’objection du sénateur Rand Paul (R-KY) à la base constitutionnelle du procès.

Ce vote a eu lieu alors que Paul faisait une tournée médiatique de droite au cours de laquelle il a menti sur le calendrier de la deuxième mise en accusation de Trump et a refusé de reconnaître le fait que la victoire du président Joe Biden sur Trump était légitime.

Le sénateur Rand Paul (R-Ky.) A demandé 8 fois en 6 minutes si l’élection présidentielle de 2020 avait été volée. Paul esquive 8 fois. Cela fait 78 jours que l’élection présidentielle de 2020 a été déclenchée pour Joe Biden.pic.twitter.com/isFuJYeIFj – JM Rieger (@RiegerReport) 24 janvier 2021

Il n’est pas clair si la nouvelle équipe juridique de Trump lui fera plaisir et transformera le procès en un forum lui permettant de répandre des mensonges sur l’élection. Mais les objections constitutionnelles de Paul, aussi spécieuses soient-elles, fournissent aux sénateurs républicains une justification toute faite pour voter pour acquitter un ancien président qui reste très populaire auprès de la base républicaine alors même que son approbation s’effondre plus largement.

Les responsables démocrates de la destitution, quant à eux, sont occupés à rassembler un dossier minutieux pour la culpabilité de Trump. Il comprendra des séquences vidéo de l’insurrection qui a eu lieu immédiatement après avoir prononcé un discours de colère dans lequel il a invoqué le «combat» plus de 20 fois, et à la fin d’une période de deux mois au cours de laquelle il a poussé sans relâche des mensonges destinés à saper le élection. Le Washington Post a rapporté la semaine dernière que «l’effort des démocrates pour présenter de nouvelles preuves vidéo et des témoignages semble conçu pour rendre les sénateurs républicains aussi mal à l’aise que possible alors qu’ils se préparent à voter pour acquitter Trump, comme la plupart ont indiqué qu’ils le feraient.

Une condamnation pourrait empêcher Trump de se présenter à nouveau à la présidence. Des républicains de premier plan, tels que le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont initialement dénoncé Trump pour son rôle dans l’insurrection, mais leur ton a changé avec le temps (McConnell, par exemple, a voté en faveur de l’objection susmentionnée de Paul) – indiquant que si Trump veut se présenter à nouveau et remporte la primaire républicaine, il n’aura probablement pas à s’inquiéter trop de l’unification du parti derrière lui.

Le camp de Trump publie cette photo de sa rencontre avec McCarthy aujourd’hui pic.twitter.com/uJaA2FN5a0 – Manu Raju (@mkraju) 28 janvier 2021

Compte tenu de l’effort sans précédent et sur plusieurs fronts pour renverser une élection présidentielle que les États-Unis viennent de subir – une élection qui a abouti à l’insurrection du 6 janvier – une campagne Trump 2024 finirait probablement par être en opposition au système démocratique lui-même.

Mais alors même que Trump a eu du mal à mettre en place une équipe juridique, les sénateurs républicains ont déjà clairement indiqué qu’ils avaient peu d’intérêt à peser les preuves, et encore moins à voter pour condamner. Comme toujours, face à un offramp pour se distancer de Trump, les républicains refusent de le prendre.