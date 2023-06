Il est peu probable que l’Allemagne atteigne ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030 avec les mesures climatiques actuelles

Des responsables allemands ont déclaré mercredi qu’une série de mesures climatiques introduites par le gouvernement rapprocheront le pays, mais pas complètement, de la réalisation de ses objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Le ministère allemand du Climat a déclaré que les mesures déjà en place ou sur le point de devenir loi réduiront les émissions d’environ 900 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone pour la période de 2022 à 2030.

Un « écart d’émissions » d’environ 200 millions de tonnes de CO2 subsistera et devra être comblé par des mesures supplémentaires au cours des prochaines années, principalement en raison des émissions élevées persistantes dans le secteur des transports.

L’Allemagne vise à réduire ses émissions de gaz qui réchauffent la planète de 65 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030. L’objectif pour 2040 est une réduction de 88 % sur la voie d’émissions « zéro nettes » d’ici 2045.

Une forte augmentation de l’énergie éolienne et solaire, des améliorations de l’efficacité énergétique et des subventions à l’industrie pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles font partie des mesures prises ou prévues par le gouvernement du chancelier Olaf Scholz depuis son entrée en fonction fin 2021.

« Le message politique est que, lorsque je suis devenu ministre, atteindre les objectifs climatiques semblait impossible », a déclaré le ministre de l’Economie et du Climat, Robert Habeck, aux journalistes à Berlin.

« Pour la première fois, je dirais, il est possible de respecter les objectifs climatiques », a ajouté Habeck, membre des Verts écologistes et également vice-chancelier allemand. « L’art de rendre les choses possibles consiste à ne pas relâcher maintenant ; je dirais que nous avons remis le cap sur le bateau, et bien sûr il est important maintenant de prendre de la vitesse. »

Après des mois de marchandage qui ont contribué à faire baisser les cotes d’écoute de la coalition au pouvoir, les dirigeants de l’alliance tripartite sont également parvenus à un compromis cette semaine sur les projets de remplacement des anciens systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des alternatives plus propres telles que les pompes à chaleur. Habeck a reconnu que des détails concrets devaient encore être élaborés dans les semaines à venir.

L’industrie solaire allemande a averti mercredi qu’elle avait un besoin urgent de plus de travailleurs pour répondre à la demande d’installations photovoltaïques dans les années à venir.

Le groupe de pression de l’industrie solaire BSW a déclaré que les entreprises devaient embaucher environ 100 000 travailleurs qualifiés, car les installations annuelles devraient atteindre 26 gigawatts d’ici 2026, contre 7,4 GW l’année dernière.