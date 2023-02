Il est peu probable que la fille de Kim soit préparée comme successeur : la Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud –

La Corée du Sud a déclaré mercredi qu’il était encore prématuré de déterminer si la fille récemment dévoilée du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un était présentée comme le successeur de son père.

Les spéculations sur le statut de la fille de Kim, qui s’appellerait Kim Ju Ae et âgée d’environ 10 ans, se sont encore intensifiées depuis qu’elle a récemment occupé le devant de la scène lors d’un défilé militaire massif à Pyongyang et est apparue sur des timbres postaux qui seront bientôt publiés – les deux événements avec son père tout-puissant.

Lors d’une réunion d’une commission parlementaire à Séoul, le ministre de l’Unification Kwon Youngse, le plus haut responsable sud-coréen sur la Corée du Nord, a remis en question la conviction qu’elle était en passe de devenir la prochaine dirigeante du Nord. Kwon a cité l’âge relativement jeune de Kim Jong Un – Kim a eu 39 ans le mois dernier – et la hiérarchie du pouvoir dominée par les hommes en Corée du Nord.

“Il y a des opinions qui (ses apparitions) visent à parler d’une transition de pouvoir héréditaire. Mais compte tenu de l’âge de Kim Jong Un et du fait que la Corée du Nord a une nature beaucoup plus patriarcale que la nôtre, il y a aussi beaucoup de questions quant à savoir si la Corée du Nord avoir une femme (prête à) hériter du pouvoir maintenant est en effet juste », a déclaré Kwon aux législateurs.

Kwon a déclaré que les apparitions répétées de la jeune fille ces derniers mois visaient plus probablement à renforcer le soutien du public à la famille dirigeante de Kim et à préparer un futur transfert de pouvoir héréditaire.

Les médias sud-coréens ont émis l’hypothèse que Kim Jong Un a également un fils plus âgé que Kim Ju Ae et un troisième enfant, probablement une fille. Mais Kwon a déclaré que seul Kim Ju Ae était l’enfant officiellement confirmé de son père.

La Corée du Nord a révélé Kim Ju Ae en novembre en annonçant qu’elle avait regardé un test de missile balistique intercontinental avec son père. Depuis, elle a fait quatre autres apparitions publiques, dont le défilé militaire de la semaine dernière.

Les médias d’État l’ont qualifiée d’enfant “la plus aimée” ou “respectée” de Kim et ont publié une multitude de photos et de vidéos montrant sa proximité avec son père. Elle a été vue en train de toucher la joue de Kim lors d’un stand d’observation pour le défilé militaire et assise sur le siège d’honneur lors d’un banquet précédent tout en étant flanquée de ses parents et de ses généraux, dans ce que les observateurs disent avoir été inimaginable en Corée du Nord parce que Kim fait l’objet de un culte de la personnalité qui le traite comme un dieu.

Les dessins publiés par la société d’État coréenne Korea Stamp Corporation plus tôt cette semaine montrent également que Kim Ju Ae figure sur cinq des huit nouveaux timbres qui devraient être distribués à partir de vendredi pour célébrer le test en vol de novembre du Hwasong-17 ICBM, un événement elle a assisté. Les timbres portaient des images précédemment publiées montrant la jeune fille tenant la main de son père alors qu’ils marchaient près du missile et posant pour des photos avec son père devant un mur de soldats applaudissant quelques jours après le lancement du Hwasong-17.

Après sa première apparition publique, le National Intelligence Service, la principale agence d’espionnage de Corée du Sud, a déclaré aux législateurs qu’elle était le deuxième enfant de Kim, selon certains des législateurs qui ont assisté à un briefing à huis clos. Le service d’espionnage a déclaré plus tard qu’il pensait qu’en emmenant sa fille à des événements publics, Kim Jong Un visait à montrer au public sa détermination à céder le pouvoir à l’un de ses enfants à l’avenir, bien qu’il ait évalué que les apparitions du jeune Kim n’étaient pas nécessairement signifiait qu’elle succéderait à son père.

Le nom de Ju Ae correspond à ce que la star retraitée de la NBA, Dennis Rodman, a nommé la petite fille de Kim qu’il a dit avoir vue et détenue lors de son voyage à Pyongyang en 2013. Rodman a déclaré au journal britannique The Guardian que Kim Jong Un était un “bon père” pour lui. fille et que “le maréchal Kim et moi avons passé un moment de détente au bord de la mer avec sa famille”.

Depuis sa fondation en 1948, la Corée du Nord a été successivement gouvernée par des membres masculins de la famille Kim. Des études extérieures montrent que seule une fraction des hauts responsables nord-coréens sont des femmes, y compris la sœur cadette de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, et le ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui. Avant que Kim Jong Un ne prenne le pouvoir fin 2011, son père Kim Jong Il a gouverné pendant 17 ans, et avant lui, son père et fondateur de l’État, Kim Il Sung, a régné pendant 46 ans.

“Il est trop tôt pour supposer que (Kim Ju Ae) sera son héritier car le fils a toujours succédé au trône en Corée du Nord”, a déclaré Duyeon Kim, analyste principal au Center for a New American Security à Washington, DC. , nous ne savons pas encore si Kim Jong Un est prêt à briser la tradition concernant le sexe de son successeur ou si elle jouera un rôle clé pour soutenir celui que Kim nommera.”



L’écrivain de l’Associated Press, Kim Tong-hyung, a contribué à ce rapport.