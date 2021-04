Les responsables de la Réserve fédérale la semaine prochaine sont susceptibles de brosser un tableau solide de l’économie tout en ne faisant même pas allusion aux changements de politique à venir.

Les investisseurs font de plus en plus confiance aux banquiers centraux lorsqu’ils disent que même avec une économie fonctionnant à son rythme le plus chaud depuis près de 40 ans, ils ne commenceront pas à supprimer les accommodements politiques tant qu’il ne sera pas clair que la reprise est sur une base solide.

« Les perspectives économiques sont plutôt bonnes, tant que la Fed garde le pied sur la pédale », a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés chez Charles Schwab. « Le marché a finalement accepté qu’ils le feront. »

La Fed a maintenu les taux d’emprunt à court terme proches de zéro depuis le début de la pandémie de Covid-19 et a continué d’acheter au moins 120 milliards de dollars d’actifs liés aux obligations chaque mois. Les achats d’actifs ont poussé le bilan de la banque centrale à près de 8 billions de dollars, soit environ le double de son niveau depuis le début de la crise.

Les marchés financiers, cependant, se sont méfiés du fait qu’avec les données économiques de plus en plus fortes de jour en jour et les pressions inflationnistes commençant à monter, la Fed pourrait se trouver contrainte de commencer à relâcher l’accélérateur.

«Ils fournissent des liquidités qui alimenteront une reprise économique», a déclaré Frederick. « Le défi est quand ils ont décidé de se retirer. »