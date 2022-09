Il est peu probable que la Formule 1 revienne en Malaisie de sitôt alors que le gouvernement concentre ses efforts sur la reconstruction de l’économie après les ravages de la pandémie de coronavirus, a déclaré le patron du circuit.

Azhan Shafriman Hanif, directeur général du circuit international de Sepang qui accueillait la course, a déclaré mercredi à la presse à Singapour que le gouvernement pourrait reconsidérer ses options après deux à trois ans.

Le circuit de Sepang, situé à l’extérieur de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, a accueilli la course pour la première fois en 1999, le dernier Grand Prix y ayant eu lieu en 2017.

La Malaisie a abandonné le calendrier F1 à partir de 2018 en raison de l’augmentation du coût de l’organisation de l’événement.

“À ce stade, la réponse est non, pas pour le moment”, a déclaré Azhan Shafriman lorsqu’on lui a demandé si la Malaisie prévoyait d’accueillir à nouveau la course.

“Peut-être dans deux ou trois ans, lorsque l’économie se sera stabilisée.”

Il a déclaré que la Malaisie avait précédemment accueilli la F1 “pour mettre le pays sur la carte” grâce au tourisme sportif.

Mais pour que la F1 revienne, le gouvernement doit étudier la «vue d’ensemble» en termes de ses avantages pour le pays.

“Nous devons savoir quel est le retour en termes d’effet d’entraînement”, a-t-il déclaré.

«Nous devons examiner le changement de marque, comment monétiser la plate-forme. Nous devons parler de transfert de technologie, de développement des talents et de durabilité environnementale.

Lui et d’autres officiels du circuit étaient à Singapour cette semaine pour promouvoir la prochaine course de motos du Grand Prix Petronas, également connue sous le nom de MotoGP, qui se tiendra sur la piste de Sepang du 21 au 23 octobre.

Ce sera la première course MotoGP à Sepang en deux ans après sa suspension en raison de la pandémie.

Il y avait eu des spéculations sur le retour de la F1 en Malaisie pour combler le vide après que la Russie ait été retirée du calendrier des courses après l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine en février.

Le voisin de la Malaisie, Singapour, accueille une course nocturne de Formule 1 qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre.

Azhan Shafriman a déclaré que Singapour “avait pris la bonne décision” pour promouvoir l’événement non seulement en tant que course, mais également en tant que divertissement comprenant des concerts et des fêtes.

“Si la Formule 1 devait revenir en Malaisie, elle devait s’appuyer sur autre chose, pas seulement sur la course. Il doit y avoir un autre objectif pour lequel nous faisons de la Formule 1 », a-t-il déclaré.

