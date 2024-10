Il est peu probable que la durée de vie humaine s’allonge radicalement au 21e siècle, selon une étude

Il est peu probable que l’humanité connaisse des gains significatifs en matière d’espérance de vie au cours de ce siècle, la croissance de l’espérance de vie ayant ralenti au cours des 30 dernières années dans les pays où la longévité est la plus élevée, comme le Japon, selon une récente étude américaine.

L’étude menée par une équipe de l’Université de l’Illinois et d’autres, publiée dans la revue scientifique américaine Nature Aging plus tôt ce mois-ci, prévoit que le pourcentage de personnes qui atteindront 100 ans d’ici la fin du 21e siècle ne dépassera pas 15 pour cent pour les femmes et 5 pour cent pour les hommes.

En analysant les données de huit pays ayant les populations les plus anciennes, dont le Japon, la Corée du Sud et la Suisse, ainsi qu’à Hong Kong, les chercheurs ont découvert que l’espérance de vie avait augmenté en moyenne de 6,5 ans entre 1990 et 2019.

Des personnes âgées et d’autres invités profitent des fleurs de cerisier à la Monnaie du Japon à Osaka lors d’un événement d’observation le 6 avril 2023. (Kyodo)

Alors que le XXe siècle a vu l’espérance de vie augmenter de trois ans par décennie grâce aux progrès de l’assainissement et de la médecine qui ont réduit la mortalité infantile, ainsi qu’à l’amélioration de la santé des adultes d’âge moyen et plus âgés, le rythme a ralenti au cours des 30 dernières années. selon l’étude.

Les calendriers de mortalité composites, établis en utilisant les taux de mortalité les plus bas par âge et par sexe dans le monde, ont révélé que l’espérance de vie des personnes nées en 2019 est de 88,68 ans pour les femmes et de 83,17 ans pour les hommes, avec une probabilité de survie jusqu’à 100 ans de 13,9 %. et 4,5 pour cent, respectivement.

Pour assister à une deuxième vague de prolongation radicale de la vie, dans laquelle l’espérance de vie à la naissance est de 110 ans, environ 70 pour cent des femmes devraient survivre jusqu’à 100 ans, un exploit qui nécessiterait la guérison complète ou l’élimination de la plupart des causes actuelles de la maladie. décès, selon l’équipe de recherche.

« À moins que les processus de vieillissement biologique ne puissent être considérablement ralentis, une prolongation radicale de la vie humaine est peu plausible au cours de ce siècle », présume l’étude.

Selon le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, l’espérance de vie moyenne des Japonais en 2023 était de 87,14 ans pour les femmes et de 81,09 ans pour les hommes.

Le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus au Japon a été estimé à un nombre record de 95.119 en septembre, dont 88,3% de femmes, soit 83.958, a indiqué le ministère.

