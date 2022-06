Il est peu probable que la demande de voyages se dissipe malgré le chaos des aéroports

Emirates a déclaré qu’il ne voyait pas la demande de voyages se dissiper de sitôt, même si l’industrie est confrontée à une série de défis qui ont déjà provoqué le chaos dans les aéroports avant la saison chargée des vacances d’été.

Tim Clark, président du transporteur basé à Dubaï et vétéran de la compagnie aérienne, a déclaré qu’il n’avait « jamais rien vu » comme les vents contraires auxquels l’industrie est actuellement confrontée. Pourtant, les vacanciers ne semblent pas dissuadés de saisir les opportunités de voyage nouvellement reprises.

« Il est peu probable que, quel que soit l’obstacle – qu’il s’agisse du prix ou des installations aéroportuaires – cette demande se dissipe à court terme », a déclaré Clark à Dan Murphy de CNBC lors de la 78e assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien international à Doha. , Qatar.

L’industrie du transport aérien a été paralysée par une tempête parfaite de défis, des pénuries de main-d’œuvre et des perturbations de l’approvisionnement à la hausse des prix du carburant, entraînant des semaines de retards et d’annulations importants dans certains des aéroports les plus fréquentés d’Europe et d’Amérique du Nord.

Samedi, plus de 6 300 vols ont été retardés à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis, et 859 vols ont été annulés, selon la plateforme de suivi des vols FlightAware. De même, des dizaines de milliers de vols ont été perturbés à travers l’Europe ces derniers jours, avec 5 000 passagers à l’aéroport d’Heathrow à Londres devrait être touché par des annulations lundi seulement.