Il est peu probable que la contre-offensive de Kiev atteigne ses objectifs – responsables américains au New York Times — RT World News

Les forces ukrainiennes devront faire une pause dans quelques semaines pour se réapprovisionner et récupérer après les combats de l’été, rapporte le journal citant des sources.

Des responsables à Washington ont laissé entendre que les forces militaires ukrainiennes ne seraient pas en mesure de couper le pont terrestre de la Russie vers la Crimée dans le cadre de leur contre-offensive ou d’atteindre d’autres objectifs clés, a rapporté le New York Times.

« Certains responsables américains ont déclaré que la contre-offensive ukrainienne ne parviendrait probablement pas à atteindre ses objectifs stratégiques. » a rapporté le journal dans un article vendredi.

Les forces de Kiev ont du mal à atteindre leur objectif d’atteindre la mer d’Azov, dans la région russe de Zaporojie, car les champs de mines installés par les forces de Moscou se sont révélés efficaces. « une défense puissante » » a ajouté le Times.

Selon des responsables américains, mener des opérations offensives deviendrait bientôt encore plus difficile pour l’Ukraine. « alors que le sol devient mou et boueux » dans la région.

Le New York Times a également déclaré que certains à Washington avaient prévenu que « D’ici quelques semaines, l’armée ukrainienne aura besoin de temps pour reconstituer son stock d’équipement et pour reposer ses forces épuisées par les combats de l’été. »















La contre-offensive ukrainienne a été lancée début juin, même si Kiev n’a pour l’instant fait état que de la capture d’une poignée de petits villages éloignés des principales lignes de défense russes. Le président Vladimir Poutine a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’Ukraine avait perdu plus de 71 000 soldats et plus de 540 chars depuis le début de l’été, sans parvenir à obtenir de résultats significatifs sur le champ de bataille.

Vendredi, le président Vladimir Zelensky a déclaré aux journalistes à Washington que Kiev « fera tout pour ne pas s’arrêter lors des journées difficiles en automne avec du mauvais temps et en hiver. »

Zelensky a affirmé que l’Ukraine avait un « plan très, très complet » à « désoccuper » Artyomovsk (connue sous le nom de Bakhmut en Ukraine) et deux autres villes, qu’il a refusé de nommer, dans les mois à venir.

L’Ukraine a subi d’énormes pertes en tentant de défendre Artyomovsk et la ville stratégique de la République populaire de Donetsk est néanmoins tombée sous contrôle russe en mai, après des mois de combats.

EN SAVOIR PLUS:

Zelensky a averti les législateurs américains que l’Ukraine pourrait perdre – haut sénateur

Le New York Times a souligné que les renseignements et l’armée américains avaient mis en garde le gouvernement Zelensky contre le fait de dépenser ses effectifs et ses ressources à Artyomovsk, suggérant qu’il se concentrerait mieux sur les opérations dans la région de Zaporozhye. « Certains responsables américains affirment que la lutte en [Artyomovsk] est devenu une sorte d’obsession pour M. Zelensky et ses chefs militaires », dit le journal.