Il est peu probable que la campagne en cours à Gaza aide Netanyahu à rester au pouvoir, a déclaré l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert à RT

S’adressant mercredi à Kevin Owen de RT, Olmert n’a ni approuvé ni rejeté l’idée largement répandue selon laquelle la nouvelle escalade israélo-palestinienne a été délibérément orchestrée par Netanyahu pour rester au pouvoir. Mais il a déclaré qu’un tel plan, même s’il existait, était peu susceptible de fonctionner, étant donné les échecs politiques répétés de Netanyahu et la diminution de la base de soutien.

Je ne pense pas que quiconque devrait vouloir capitaliser sur une action militaire contre qui que ce soit. et j’espère que [Netanyahu] n’a pas cela à l’esprit, mais je ne suis pas certain que même s’il a cela en tête, cela l’aiderait.

«Je pense que le fait qu’il n’ait pas réussi à former le cabinet après quatre élections consécutives qui ont eu lieu en moins de deux ans – et je pense que s’il y aura le cinquième tour, ce sera la fin de Netanyahu. [rule], « Olmert, un critique de longue date du Premier ministre assiégé, a ajouté.

La dernière flambée entre l’armée israélienne et les militants du Hamas fait rage depuis plus d’une semaine déjà, les deux parties échangeant des roquettes quotidiennement. Quelque 4 000 missiles ont plu sur Israël, la grande majorité d’entre eux étant interceptés par le système de défense aérienne Iron Dome. Une douzaine de personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants, et des dizaines d’autres ont été blessées. Contrairement à Israël, Gaza n’a pas de défenses aériennes, et l’armée de l’air israélienne a pilonné l’enclave palestinienne, ciblant ce que Tel Aviv dit être des sites de lancement du Hamas, détruisant des blocs entiers et causant des dommages majeurs à l’infrastructure. Les autorités sanitaires de Gaza affirment qu’au moins 227 personnes ont été tuées dans les frappes, dont plus de 60 enfants.

L’escalade fait suite à des jours de troubles à Jérusalem et d’affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et la jeunesse palestinienne. Les manifestations ont été déclenchées par le projet d’Israël d’expulser de force plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans un quartier occupé de Jérusalem-Est, au profit des colons israéliens.

Olmert, qui a été Premier ministre d’Israël de 2006 à 2009, estime que la responsabilité du conflit armé ouvert incombe uniquement aux militants du Hamas. Il dit qu’Israël n’occupe pas un pouce de Gaza, où le groupe armé est basé et soutient que les attaques à la roquette ne sont absolument pas provoquées, alors qu’Israël a la responsabilité de défendre ses citoyens.

«Nous nous sommes retirés de Gaza. Nous n’occupons aucune partie de Gaza. Pourquoi doivent-ils tirer des missiles sur des centaines de milliers d’Israéliens de façon continue pendant des années et des années? » Olmert a déclaré à RT.

Olmert dit que les attaques du Hamas quittent Israël, qui a un supérieur «Capacité militaire», sans autre choix que de riposter. Il insiste sur le fait que les frappes aériennes sont toujours soigneusement calculées. Ces derniers jours, Tel Aviv a été accusé de bombardements disproportionnés, entraînant de lourdes pertes civiles et la destruction de plusieurs immeubles de grande hauteur et d’autres infrastructures civiles à Gaza. Les responsables israéliens accusent le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers humains.

Olmert estime que pour améliorer la situation, la communauté internationale doit d’abord condamner les tactiques terroristes employées par le Hamas. Deuxièmement, il dit que les autorités israéliennes voudront peut-être contourner le Hamas et contacter directement les Gazaouis ordinaires et les aider à améliorer leurs conditions de vie, bien qu’il ne sache pas si cela est possible de si tôt.

Olmert a également donné des conseils aux Forces de défense israéliennes.

«L’attitude doit être d’éviter au maximum les dommages collatéraux. S’abstenir de faire des choses dont vous savez à l’avance que cela causera des souffrances à des innocents », Dit Olmert. «C’est la priorité de notre réflexion et de nos actions, contrairement au Hamas, qui tire exprès dans le centre des villes, sachant qu’il n’y a pas de cibles militaires là-bas, juste des civils.»

Je pense qu’il nous faudra plus d’efforts à l’avenir pour maintenir la différence entre nous et eux et ne pas commettre d’erreur qui pourrait causer la perte inutile de vies innocentes.

Dans le même temps, Olmert estime que le maintien du régime d’occupation en Cisjordanie a été une erreur stratégique des dirigeants israéliens, en particulier de la part du Premier ministre Netanyahu qui lui a succédé au pouvoir en 2009. Tout au long de son règne, Netanyahu a activement encouragé la construction de colonies de peuplement dans les territoires occupés et mis en œuvre des plans visant à annexer davantage de terres palestiniennes.

Olmert a déclaré qu’il restait le partisan de la « Deux états » solution pour Israël et la Palestine, affirmant qu’il était très proche de la désoccupation de la Cisjordanie pendant son mandat, mais que la partie palestinienne «A raté cette opportunité.» Olmert a déclaré qu’il pensait que le président palestinien Mahmoud Abbas accepterait avec impatience une telle proposition maintenant si l’actuel Premier ministre israélien la faisait, « Ce que je ne suis pas sûr qu’il fera. »

Olmert est très critique de la politique palestinienne de Netanyahu.

«Il n’a pas fait ce qu’un dirigeant israélien aurait dû faire pour avancer vers la paix avec les Palestiniens. À mon avis, la menace stratégique la plus importante pour le bien-être de l’État d’Israël est l’occupation continue des territoires de Cisjordanie ». Olmert a déclaré, ajoutant que le retrait des territoires occupés aurait eu un «Avantage dramatique» pour le pays, tant au niveau national qu’international.

C’est un danger, mais c’est un danger qu’il vaut la peine de prendre au profit de la paix, de la résolution de ce statut d’occupant de millions de personnes qui ne vivent pas avec les mêmes droits qu’ils devraient avoir en tant que citoyens.

