Il est peu probable que Kate Middleton assiste à Trooping the Colour et ne ressent « aucune pression » pour faire un retour royal : expert

Kate Middleton n’est pas pressée de reprendre ses fonctions publiques car elle donne la priorité à sa santé.

Kinsey Schofield, animatrice du podcast « To Di For Daily », a déclaré à Fox News Digital que la princesse de Galles, traitée pour un cancer, avait à ses côtés deux hommes importants qui soutenaient sa décision.

« Le roi Charles et le prince William ont souligné à plusieurs reprises auprès de la princesse de Galles qu’elle ne devrait ressentir aucune pression pour reprendre ses fonctions publiques jusqu’à ce qu’elle soit prête », a déclaré Schofield à Fox News Digital.

KATE MIDDLETON « A PRIS UN COIN » AVEC UN TRAITEMENT CONTRE LE CANCER PENDANT UNE « TEMPS D’INQUIÉTUDE » : RAPPORT

« Elle a été aperçue en ville, l’air optimiste », a déclaré Schofield. « Les voisins et les familles des camarades de classe de ses enfants la protègent et font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer qu’elle soit protégée des regards indiscrets.

« Le palais ne nous donnera officiellement aucune indication sur un retour potentiel de Catherine. Cela dépend de leurs médecins et, en fin de compte, du choix de Catherine. »

Les affirmations de Schofield surviennent quelques jours après qu’un ami anonyme ait déclaré à Katie Nicholl, auteure royale et correspondante de Vanity Fair, que la princesse de Galles avait « franchi un cap » dans son rétablissement derrière les portes du palais.

Selon notre source, la mère de trois enfants a guéri à l’abri des regards du public et sa chimiothérapie préventive a été couronnée de succès.

« Cela a été un grand soulagement qu’elle tolère les médicaments et qu’elle se porte beaucoup mieux », a déclaré l’ami de la famille royale à Vanity Fair.

Schofield a déclaré à Fox News Digital que, alors que le roi et le prince de Galles restent farouchement protecteurs envers la princesse, elle a continué à être une mère aimante pour ses enfants.

« Les enfants sont merveilleux et reçoivent actuellement beaucoup plus de temps et d’amour de la part de leur « maman » et de leur « papa », a déclaré Schofield. « C’est un signe très positif de voir Prince George assister à des événements sportifs avec le Prince William. Surtout un événement où il y a des caméras face à leurs visages et où l’on a un aperçu d’une grande partie de leur personnalité. George est un excellent athlète comme ses parents. la famille passe du temps dehors et profite ensemble de ce rare temps d’arrêt.

« Les choses s’améliorent et je pense que la famille royale est reconnaissante et attend avec impatience l’avenir », a ajouté Schofield.

La princesse de Galles a annoncé qu’elle suivait un traitement contre un cancer en mars et qu’elle était hors de vue du public depuis qu’elle avait subi une opération chirurgicale abdominale prévue en janvier.

« La princesse ne devrait pas retourner au travail jusqu’à ce que son équipe médicale l’autorise. La petite enfance continuera à être au cœur de son travail public », a déclaré un porte-parole du palais de Kensington à Fox News Digital.

Le prince William a depuis repris ses fonctions publiques à sa place, aux côtés d’autres membres de la famille royale. Plus tôt ce mois-ci, il a effectué son premier voyage d’une nuit pour visiter le projet de logement du duché de Cornouailles axé sur l’aide aux sans-abri.

De nombreux observateurs royaux espèrent que Kate fera une grande apparition au Trooping the Colour de cette année, qui est la célébration publique de l’anniversaire du monarque. Les festivités ont lieu chaque année en juin, quel que soit l’anniversaire réel du monarque.

« Je penchais pour une apparition à Trooping the Colour, mais trop de gens au courant m’ont dit qu’un retour à l’automne était plus probable, car les membres de la famille royale font généralement une pause assez longtemps après Trooping », a déclaré Schofield à Fox News Digital. . « De plus, les engagements royaux passent au second plan lors d’élections générales, il serait donc étrange de faire défiler Catherine, de créer un tel émoi et ensuite tout le monde se remet en confinement.

« Même si nous ne voyons pas la princesse de Galles à la parade, j’imagine que nous pourrions quand même voir les enfants sous la garde de la reine Camilla ou de Sophie, comtesse de Wessex. »

L’expert royal Ian Pelham Turner a déclaré à Fox News Digital qu’il ne serait pas surpris si le public recevait davantage d’annonces de la princesse de Galles, qu’elle apparaisse ou non à Trooping the Colour.

« La réponse que je reçois de mon collègue qui est en contact quotidien avec [her husband] Le prince William est que Kate progresse très bien avec le soutien de son mari et de ses enfants », a déclaré Pelham Turner. « Potentiellement, il pourrait y avoir plus d’annonces sur les premières apparitions. … Royal Ascot et Trooping the Color sont des options, cependant, mon sentiment personnel est peut-être que certaines apparitions caritatives discrètes pourraient être plus appropriées, car Kate ne voudrait pas que l’attention soit détournée du roi Charles.

« Elle pourrait même avoir recours à une autre vidéo avant une apparition publique pour remercier les personnes du monde entier qui ont envoyé des millions de messages de soutien », a-t-il partagé. « En ce qui concerne l’avenir, progressivement, Kate reviendra, je me sens lentement, et passera du temps avec les enfants alors qu’ils commenceront à changer d’école. »

Hilary Fordwich, experte royale britannique a déclaré à Fox News Digital que Kate passait du temps tranquille avec ses proches.

« Bien que discrète et privée, Kate rend visite à des amis et assiste à des événements familiaux », a affirmé Fordwich. « Bien qu’elle se concentre sur le plus de normalité possible pour ses jeunes enfants, tous les signes de ses visites privées sont positifs. Néanmoins, elle ne devrait pas assister à Trooping the Colour ni reprendre ses fonctions royales publiques avant plus tard dans l’année. »

Fordwich a également révélé que Kate avait reçu beaucoup de soutien, et cela allait au-delà du roi et de son héritier.

« Son personnel a été inondé de dizaines de milliers de cartes de bon rétablissement et de vœux du public, ce qui a remonté le moral de Kate », a déclaré Fordwich.

Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital qu’il serait « passionnant et rassurant » si la princesse participait à Trooping the Colour. Même une brève apparition sur le balcon du palais de Buckingham, aux côtés du reste de la famille royale, remonterait le moral du public, a-t-il soutenu.

« La princesse de Galles sait mieux que quiconque quel message cela enverrait si elle était absente, donc je pense qu’elle fera ce geste si c’est possible », a déclaré Andersen. « Malheureusement, pour le moment. Il semble qu’elle ne soit peut-être pas physiquement à la hauteur du défi. Que Kate apparaisse ou non, ce sera forcément un moment chargé d’émotion pour tout le monde. … Elle persévère et tire le meilleur parti de cette situation. .

« Kate donne la priorité à ses enfants et sa priorité est de vaincre le cancer afin d’être là pour eux. Elle n’est pas prête à subir des pressions de la part de qui que ce soit, y compris des fonctionnaires du palais, pour qu’elle retourne au travail avant d’être prête. De plus, William est très protecteur envers sa femme et ne le permettrait pas.

LES PROJETS DE KATE MIDDLETON DE RETOUR AU TRAVAIL MISE À JOUR PAR LE KENSINGTON PALACE ALORS QUE LA PRINCESSE SE CONCENTRE SUR UN PROJET DE CARITÉ

« Le roi, entre-temps, montre la voie, reprenant progressivement certaines de ses fonctions publiques et prévoyant d’être là comme d’habitude pour Trooping the Colour », a poursuivi Andersen. « Le roi Charles n’est pas prêt de manquer sa fête d’anniversaire officielle, l’un des événements annuels clés qui, par son faste et son apparat, définit la monarchie elle-même. »

Dans son message vidéo du 22 mars annonçant qu’elle suivait une chimiothérapie, la princesse a remercié ses sympathisants pour leurs « merveilleux messages de soutien ».

« Cela a été quelques mois incroyablement difficiles pour toute notre famille. Mais j’ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, et je lui en suis très reconnaissante », a-t-elle déclaré.

Kate a ajouté qu’après la découverte du cancer, on lui avait conseillé de suivre « une chimiothérapie préventive, et j’en suis maintenant aux premiers stades de ce traitement ». Elle a dit qu’elle l’avait dit à ses trois enfants – les princes George, 10 ans, et Louis, 6 ans, et la princesse Charlotte, 9 ans.

« Je vais bien et je deviens plus fort chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir mon esprit, mon corps et mon esprit », a déclaré le royal. « Avoir William à mes côtés est également une grande source de réconfort et de réconfort, tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve. Cela signifie tellement pour nous deux. »

Elle a également mentionné son travail, affirmant qu’il « m’a toujours apporté un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’être de retour lorsque j’aurai quitté ma vie. Mais, pour l’instant, je dois me concentrer sur un rétablissement complet ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.